পাঁচ পড়ুয়ার বহিষ্কারের নির্দেশ আপাতত স্থগিত, তদন্তের সুযোগ দিতে সিদ্ধান্ত নিল SRFTI
SRFTI Student Unrest : 15 অক্টোবর পাঁচ পড়ুয়াকে দুটি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ জারি হয়েছিল। আপাতত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে ।
Published : November 20, 2026 at 8:13 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: পাঁচ পড়ুয়ার বহিষ্কারের নির্দেশ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বা SRFTI। সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের নিজেদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কথা শুনে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে ।
এর আগে গত 15 অক্টোবর পাঁচ পড়ুয়াকে দুটি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ জারি হয়েছিল। আপাতত সেই নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে না। তবে এই সিদ্ধান্তকে কোনওভাবেই শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে অবস্থান বদল হিসেবে দেখতে নারাজ ইনস্টিটিউট।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিজেদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে SRFTI কর্তৃপক্ষ। তার আগে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বিশেষ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। উপাচার্য সন্তোষ আজমেরার নেতৃত্বে আয়োজিত ওই বৈঠকে ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি এবং স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এরপরই প্রকাশ করা হয় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে । তাতে ক্যাম্পাসে হিংসা ছড়ানো, ভয় দেখানো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে কর্তৃপক্ষ।
পাশাপাশি পড়ুয়াদের আন্দোলনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের প্রভাব এবং একপাক্ষিক প্রচারের মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলার অভিযোগও তোলা হয়েছে। SRFTI-এর বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং শিক্ষার পরিবেশকে বাইরের চাপ বা প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। তবে একই সঙ্গে সব পড়ুয়ার বক্তব্য শোনার সুযোগ দেওয়াও জরুরি বলে মনে করছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল।
সেই কারণেই পাঁচ পড়ুয়ার বিরুদ্ধে জারি হওয়া বহিষ্কারের নির্দেশ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ারা যাতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিজেদের বক্তব্য ও সাফাই পেশ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। কর্তৃপক্ষের দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বক্তব্য জানানো এবং গঠনমূলক আলোচনার সুযোগ সবার রয়েছে। কিন্তু হিংসা ছড়িয়ে, ভয় দেখিয়ে, পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল করার চেষ্টা মেন নেওয়া যায় না । বাইরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও প্রশাসনিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হলে তা কখনওই বরদাস্ত করা হবে না।
আর তাই পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সংযত থাকার আবেদন জানিয়েছে SRFTI কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা এবং প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে তারা।