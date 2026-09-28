SRFTI-এর সংঘর্ষের আঁচ 3 বিশ্ববিদ্যালয়ে ! দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ইঙ্গিত উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর

SRFTI-এর সংঘর্ষের আঁচ 3 বিশ্ববিদ্যালয়ে ! দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ইঙ্গিত উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর
Students from Jadavpur, Kolkata and Presidency on the road: 'শিক্ষাঙ্গনে হামলা বন্ধ হোক', পথে পড়ুয়ারা ৷
Published : September 28, 2026 at 7:22 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (SRFTI) রবিবারের সংঘর্ষের আঁচ এ বার ছড়াল কলকাতার তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে । ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার পৃথক কর্মসূচি নিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই । কোথাও মিছিল, কোথাও বিক্ষোভ সভা, কোথাও আবার জমায়েত করে সরব হলেন পড়ুয়ারা । তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে মতপার্থক্যের জেরে হিংসা এবং বহিরাগতদের প্রবেশের ঘটনা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন আরও বিস্তৃত করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা ।
রবিবার SRFTI-এর মূল প্রেক্ষাগৃহে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের একাংশের সঙ্গে আয়োজকদের সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে । ঘটনায় কয়েকজন আহত হন । অনুষ্ঠানটির সঙ্গে RSS-ঘনিষ্ঠ একটি সংগঠনের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের । তাঁদের দাবি, পড়াশোনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো অন্য কাজে ব্যবহার করা নিয়ে আপত্তি জানাতে গেলে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয় । যদিও আয়োজকদের পালটা অভিযোগ, পড়ুয়ারাই অনুষ্ঠানে বাধা দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেন । দু'পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল
এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করেন পড়ুয়ারা । যাদবপুরের ছাত্র অভিনব বসুর বক্তব্য, SRFTI-এর মূল প্রেক্ষাগৃহটি পড়ুয়াদের কাছে শুধু একটি অনুষ্ঠানস্থল নয়, তাঁদের নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও প্রকল্পের কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তাঁর অভিযোগ, ওই প্রেক্ষাগৃহ একটি সংগঠনের কর্মসূচির জন্য ব্যবহার এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেটি আটকে রাখায় পড়ুয়াদের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়েছে । সেই নিয়ে নিজেদের অধিকার জানাতে গিয়ে তাঁদের উপর বহিরাগতদের দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে বলেও দাবি তাঁর ।
অভিনবের আরও অভিযোগ, সংঘর্ষে পড়ুয়ারা আহত হওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় প্রতিষ্ঠানটির বাইরে জমায়েত থাকায় আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যা হয় । পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, শুধু SRFTI নয়, এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে পড়ুয়াদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো ও মুক্ত পরিবেশ রক্ষার দাবিতেই তাঁদের প্রতিবাদ বলে জানান তিনি ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সভা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ দিন SRFTI-এর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা হয় । ছাত্র জিষ্ণু চক্রবর্তীর অভিযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করার অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত করার চেষ্টা হচ্ছে । দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে যে ধরনের সংঘাতের অভিযোগ উঠেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিরও মিল রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।
জিষ্ণুর বক্তব্য, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে পড়ুয়াদের মুক্ত ভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে । তাঁর অভিযোগ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে । সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা SRFTI-এর আক্রান্ত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে জানান তিনি ।
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ইস্যুতে প্রতিবাদ করেন পড়ুয়ারা । ছাত্র বিতানের অভিযোগ, RSS এবং তার শাখা সংগঠনগুলির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলছে । সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষের ঘটনা বিশেষ ভাবে উদ্বেগজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি । যাদবপুর, SRFTI-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন তিনি ।
তবে পড়ুয়াদের অভিযোগের পাশাপাশি গোটা ঘটনার অন্য দিকটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অনুষ্ঠানের আয়োজকদের তরফে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি এবং অশান্তি তৈরির অভিযোগ উঠেছে । ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত কী ভাবে, কারা প্রথমে হামলা চালিয়েছিল এবং বহিরাগতদের উপস্থিতির অভিযোগের সত্যতা কতটা - তদন্তে সেই বিষয়গুলিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।
পদক্ষেপের ইঙ্গিত উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর
এই আবহেই সোমবার ঘটনাটি নিয়ে মুখ খোলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনও ধরনের হিংসাই নিন্দনীয় । উচ্চশিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি কোনও ভাবেই এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করতে পারেন না । তবে সংঘর্ষের কিছু ছবি দেখার কথা উল্লেখ করে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতমাতার ছবিকে অসম্মান করার অভিযোগ নিয়েও কড়া বার্তা দেন ।
মন্ত্রী বলেন, কোনও বাঙালি ছাত্র বা ছাত্রী বিবেকানন্দের ছবিতে লাথি মারতে পারেন না । এই ধরনের সংস্কৃতি বরদাস্ত করা হবে না । একই সঙ্গে স্পষ্ট করেন, ঘটনার তদন্ত পুলিশ করছে এবং তদন্তে যে বা যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
ফলে SRFTI-এর একটি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে সোমবারই কলকাতার তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রতিবাদের সুর উঠল । এক দিকে পড়ুয়াদের অভিযোগ, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও হিংসা বন্ধ করতে হবে । অন্য দিকে সরকারের বার্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও ধরনের হিংসাই বরদাস্ত করা হবে না । তদন্তের ফল কী দাঁড়ায়, এখন সে দিকেই নজর শিক্ষা মহলের ।