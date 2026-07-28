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মোদিকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্টার, শ্রীলেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ বনগাঁতেও

বিজেপির পক্ষ থেকে শ্রীলেখার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে দিকে দিকে ৷ গতকাল বিকেলে বিজেপির বনগাঁ শহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে তাঁর নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

Complaint against Sreelekha Mitra
শ্রীলেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ বনগাঁতেও (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 10:52 AM IST

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বনগাঁ, 28 জুলাই: প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট করায় এবার মামলা দায়ের হল উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ থানাতেও। সোমবার বিকেলে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছেন। পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।

সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গত শুক্রবার কলকাতায় বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল। ওই ছাত্র মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির একটি কার্টুন আঁকা ছবি নিয়ে তিনি সেদিন ওই মিছিলে সামিল হন। পরে অভিনেত্রী তাঁর সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করেন। তারপরেই বিজেপির পক্ষ থেকে শ্রীলেখার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ ওইদিন রাতেই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কেয়া ঘোষ শ্রীলেখার গ্রেফতারের দাবিও তোলেন। সোশাল মিডিয়ায় শ্রীলেখার বিরুদ্ধে ট্রোলিং শুরু হয়। সেই ঝাঁজ এবার ছড়িয়ে পড়ল জেলাতেও। সোমবার বিকেলে বিজেপির বনগাঁ শহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব অবিলম্বে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রকে গ্রেফতারের দাবিও তুলেছেন। ‌

বনগাঁর বিজেপি নেত্রী কাবেরী ঘোষ বলেন, "দিল্লিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আন্দোলন করেছে। ছাত্রদের বেশ কিছু দাবি সরকার মেনেও নিয়েছে। সেই আন্দোলন থেমে গিয়েছে। অথচ আমরা দেখলাম, অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুরুচিকর কার্টুন তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। আমরা মনে করি, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মান করা যায় না। তাই, আমরা শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশের কাছে দাবি করেছি, তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।"

বিজেপির বনগাঁ উত্তর মণ্ডলের সভাপতি মানুষ বিশ্বাস বলেন, "নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে দিল্লিতে ককরোজ জনতা পার্টি আন্দোলন করেছে। কলকাতায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিও তা নিয়ে আন্দোলন করেছে। শ্রীলেখা মিত্র সুযোগ খুঁজে বেড়ান। যখন বামপন্থীরা কোনও আন্দোলন করেন, তখন তিনি তাতে নেমে পড়েন। গত শুক্রবার কলকাতায় বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সময় শ্রীলেখা প্রধানমন্ত্রীর একটি কুরুচিপূর্ণ কার্টুন নিয়ে মিছিল করেছেন। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় তিনি পরে পোস্ট করেছেন। তিনি কী অভিনেত্রী আমরা তা জানি না। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অপমান করেছেন। আমরা তাঁর শাস্তির দাবি জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।"

শ্রীলেখার বিরুদ্ধে আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দেওয়ার পরে তিনি অবশ্য জানিয়েছিলেন, সেদিন তিনি চশমা নিয়ে যাননি। তাই, হাতে কী ছবি নিয়েছেন, সেটা তিনি ভালো করে দেখতে পাননি। যদিও তাঁর সে যুক্তি ধোপে টেকেনি। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত শুরু করেছে। বনগাঁয় দায়ের হওয়া মামলার ও তদন্ত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

TAGGED:

শ্রীলেখা মিত্র
নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট
SREELEKHA MITRA
PM NARENDRA MODI
COMPLAINT AGAINST SREELEKHA MITRA

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