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বিশ্বরেকর্ড গড়া আসানসোলের শুটার অভিনবকে সংবর্ধনা ক্রীড়ামন্ত্রীর

জার্মানির সুহল শহরে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ড গড়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরেছে আসানসোলের শুটার অভিনব সাউ ৷

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অভিনবকে সংবর্ধনা ক্রীড়ামন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 1:46 PM IST

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কলকাতা, 16 জুলাই: জার্মানির সুহল শহরে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ড গড়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরেছে আসানসোলের শুটার অভিনব সাউ ৷ তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান । বুধবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে নিজের কার্যালয়ে অভিনব ও তাঁর বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানান মন্ত্রী । সেখানে অভিনবের আন্তর্জাতিক সাফল্যের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান তিনি । পাশাপাশি ভবিষ্যতে অলিম্পিকে দেশের হয়ে পদক জয়ের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন ক্রীড়ামন্ত্রী ।

সম্প্রতি জার্মানির সুহলে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে সতীর্থ সাম্ভবী-র সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনব 505.8 স্কোর করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন । এর আগে এই ইভেন্টের বিশ্বরেকর্ড ছিল 499.9 স্কোর । শুটিংয়ে যেখানে 0.1 পয়েন্টের ব্যবধানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে প্রায় 6 পয়েন্টের ব্যবধানে পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়ায় আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশংসিত হয়েছে অভিনব-সম্ভাবী জুটি ।

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আসানসোলের শুটার অভিনবকে সংবর্ধনা ক্রীড়ামন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

এই সাফল্যের মাধ্যমে অভিনবের আন্তর্জাতিক পদকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 17। 2022 সাল থেকে তিনি ভারতীয় শুটিং দলের সদস্য । মাত্র 10 বছর বয়সে জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর 14 বছর বয়সে সুহলেই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক পদক জয় করেন অভিনব । এরপর থেকে জুনিয়র বিশ্বকাপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছেন তিনি ।

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সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন ক্রীড়ামন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

বুধবার ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে অভিনব তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের এই উৎসাহ ও সমর্থন ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে ।

অভিনবের বাবা রূপেশ যাদব বলেন, "মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের অত্যন্ত উৎসাহ দিয়েছে । তিনি অভিনবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলেছেন এবং অলিম্পিক পদক জয়ের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বতভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন । সরকারের এই সমর্থন ও উৎসাহে আমরা খুবই খুশি এবং কৃতজ্ঞ । এই সহযোগিতা অভিনবকে আগামী দিনে আরও ভালো পারফরম্যান্স করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস ।"

উল্লেখ্য, 2025 সালে কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি স্বর্ণপদক জয়ের পর রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে অভিনবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ।

TAGGED:

ABHINAV SHAW
WORLD RECORD IN SHOOTING
অভিনব সাউ
ইন্দ্রনীল খান
INDRANIL KHAN

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