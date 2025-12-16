মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা, ইস্তফার ইচ্ছা প্রকাশ অরূপ বিশ্বাসের
শনিবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলার জেরে ইস্তফা দিতে চাইলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী, জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷
Published : December 16, 2025 at 2:55 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: যুবভারতী কেলেঙ্কারিতে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ মঙ্গলবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তাঁর লেখা একটি চিঠি পোস্ট করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ৷ এই চিঠিতে ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব ছাড়ার কথা উল্লেখ করেছেন অরূপ ৷
বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার ছবি উঠে এসেছিল, তার জেরে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ গত শনিবারের ঘটনার পর সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক মহলে ক্রীড়া দফতরের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ৷ এমনই আবহে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন অরূপ ৷ এই চাপের মুখে ঘটনার ‘নৈতিক দায়’ কাঁধে নিয়ে মন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলেন তিনি ৷
Breaking:— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) December 16, 2025
ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা। নেত্রীকে চিঠি লিখে অব্যাহতি চাইলেন তিনি। সূত্রের খবর, অনুমোদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। pic.twitter.com/z9mkn1saay
মঙ্গলবার মন্ত্রীর পদত্যাগের চিঠিটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ৷ অরূপ বিশ্বাসের হাতে লেখা চিঠি অনুযায়ী, তিনি 15 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে ‘শ্রদ্ধেয় দিদি’ সম্বোধন করে লেখা ওই চিঠিতে অরূপ গত 13 ডিসেম্বরের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন ৷
ক্রীড়ামন্ত্রী লিখেছেন, "গত 13 ডিসেম্বর কিংবদন্তি ফুটবলার মেসির কলকাতা সফরে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে পরিস্থিতি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন ৷" এরপরই পদত্যাগের কারণ স্পষ্ট করে চিঠিতে তিনি লেখেন, "তাই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে আমি ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে আপনার কাছে অব্যাহতি চাইছি ৷" তদন্ত চলাকালীন তিনি মন্ত্রী পদে থাকতে চান না, যাতে তদন্ত প্রক্রিয়া কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয় ৷ চিঠিতে সেই বার্তা দিয়েছেন অরূপ ৷
কুণাল ঘোষ তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছেন, নেত্রীকে চিঠি লিখে অব্যাহতি চেয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস ৷ প্রথমে করা পোস্টটিতে তিনি লিখেছিলেন, সূত্রের খবর অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী সেই অনুমোদন দিয়েছেন ৷ কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি সেই পোস্টটি সম্পাদনা করে লেখেন, সূত্রের খবর, "সিদ্ধান্ত বিবেচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।"