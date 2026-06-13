বীরভূমে তৃণমূলে ভাঙন, প্রণব-পুত্রের হাত ধরে কংগ্রেসে 300 পরিবার
বীরভূমের ইলামবাজারে শনিবার তৃণমূল ছেড়ে আসা কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।
Published : June 13, 2026 at 8:43 PM IST
ইলামবাজার, 13 জুন: রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার গড়ে তৃণমূলে ভাঙন ! প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্য়ায়ের ছেলে তথা কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ মুখোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে হাত শিবিরে যোগ দিল প্রায় 300টি পরিবার ৷
বীরভূমের ইলামবাজারে শনিবার তৃণমূল ছেড়ে আসা কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ। এতকাল এই ইলামবাজার তৃণমূলের শক্তঘাঁটি হিসাবেই পরিচিত ছিল ৷ এখনও সেই শক্তির খানিকটা রয়ে গিয়েছে বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে জোলাজুড়েই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার একটা হিড়িক উঠেছে ৷ এবার একদা তৃণমূলের খাসতালুকেও একই ঘটনা ঘটল ৷
এই যোগদান প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "যাঁরা চোর নন, যাঁদের বিরুদ্ধে বড় কোনও অভিযোগ নেই, এমন তৃণমূল কর্মীদের দলে স্বাগত। 49 বছর আমরা বাংলায় ক্ষমতায় নেই ৷ এবার আমাদের বাংলায় সংগঠন বৃদ্ধি করার সময় ৷ আগামিদিনে প্রথমে পুরসভা, পরে পঞ্চায়েত এবং আরও পরে লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল করা ৷ এদিন প্রায় 300 পরিবার কংগ্রেসে যোগ দিল ৷ আরও অনেকে যোগাযোগ করছেন ৷ এক এক করে তাঁরাও যোগ দেবেন ৷ এভাবেই জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী হবে বলে আমি আশা করি।"
রাজ্যে এখন 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার। কিন্তু, বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে চতুর্থবার তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এই জয়ের নেপথ্যে ইলামবাজারের মানুষের বিপুল সমর্থন রয়েছে বলেই দাবি তাঁর ৷ বোলপুর পুরসভা এলাকায় লিড পেয়েছে বিজেপি ৷ এই ইলামবাজার থেকেই প্রতিবার লিড পেয়ে জয়ী হন চন্দ্রনাথ সিনহা। এবারও তার অন্যথা হয়নি ৷ তাই সেদিক থেকে বিচার করলে বীরভূমের এই ইলামবাজার এখনও তৃণমূলের শক্তঘাঁটি ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর সেই ঘাঁটিতে চিড় ধরল ৷ প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের হাত তৃণমূল ছেলে কংগ্রসে যোগ দিলেন প্রায় 300টি পরিবার ৷ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি। তিনিই তৃণমূল কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ৷ এই দলবদলকে খানিকটা হলেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ তারা মনে করছে, এই ঘটনা থেকে একটি প্রবণতা খানিকটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে ৷ তা হল, বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে আর তৃণমূল কংগ্রেস নয়, ছাতা হিসাবে বিকল্প কংগ্রেসকেই বেঁছে নিচ্ছেন একদা জোড়াফুল শিবিরের সক্রিয় কর্মীদের একাংশ। বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার মানুষজনের মধ্যে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার হিড়িক উঠেছে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷