মোদির সফরের আগে তৎপর এসপিজি, বন্দে ভারত স্লিপারের সঙ্গেই উড়ান চায় মালদা

মোদির সফরের আগে তৎপর এসপিজি, বন্দে ভারত স্লিপারের সঙ্গেই উড়ান চায় মালদা
দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন থেকে শুরু করে দলের পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : January 15, 2026 at 6:30 PM IST
মালদা, 15 জানুয়ারি: আর মাত্র একদিন ৷ তারপরেই মালদায় পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জেলায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷ দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন থেকে শুরু করে দলের পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশ নেবেন তিনি ৷ তাই এখন জোরদার নিরাপত্তার প্রস্তুতি দুই জায়গাতেই ৷
ইতিমধ্যে রেল কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, আগামী 16 আর 17 জানুয়ারি মালদা টাউন স্টেশনের 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ৷ এর জন্য 16 জানুয়ারি 15টি ট্রেনকে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷ 17 জানুয়ারিও স্থানান্তর করা হয়েছে 15টি যাত্রীবাহী ট্রেনকে ৷
রেলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, 17 জানুয়ারি 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে মোট দু’হাজার মানুষকে ঢুকতে দেওয়া হবে ৷ তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমন্ত্রণপত্র থাকতে হবে ৷ বৃহস্পতিবার রাত থেকেই স্টেশনের নিরাপত্তার ভার পুরোপুরি এসপিজির হাতে চলে যাবে ৷ আগামিকাল মালদায় পৌঁছচ্ছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ শুক্রবারই স্টেশন পরিদর্শনের কথা রয়েছে তাঁর ৷ তবে ট্রেনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী সশরীরে স্টেশনে আসবেন কি না তা এখনও সঠিকভাবে বলতে পারছেন না রেলকর্তারা ৷ তার চূড়ান্ত সূচি এখনও তাঁদের কাছে আসেনি ৷
পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি জানিয়েছেন, "আগামিকাল রেলমন্ত্রী মালদায় আসছেন ৷ আশা করছি, তারপরেই ট্রেন উদ্বোধনের চূড়ান্ত সূচি আমরা পেয়ে যাব ৷"
পুরাতন মালদায় সভাস্থলে তৈরি হচ্ছে দুটি মঞ্চ ৷ একটি সরকারি, অন্যটি দলীয় ৷ সভাস্থলের পিছনে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি তাঁবু ৷ প্রতিটি তাঁবু প্রধানমন্ত্রীর একেকটি দফতরের রূপ নেবে ৷ একটি তাঁবু রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের জন্যও তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী যদি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে চান তবে তার জন্যও তৈরি করা হয়েছে দুটি কক্ষ ৷ সভাস্থলের উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের হাইটেনশন লাইন খুলে ফেলা হয়েছে ৷
এদিন থেকেই ময়দানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছে এসপিজি ৷ প্রতিটি জিনিস স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে ৷ একইভাবে তল্লাশি চলছে ময়দানের প্রতিটি কোনায় ৷ তল্লাশি চালাচ্ছেন রাজ্য পুলিশের কর্মীরাও ৷ মঞ্চের সামনে ত্রিস্তরীয় বেড়ার কাছে এদিন কাউকে ভিড়তে দেওয়া হয়নি ৷ এমনকি সংবাদমাধ্যমকেও সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি ৷ সভাস্থলের পাশে তৈরি অস্থায়ী হেলিপ্যাডে এদিন বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার বেশ কয়েকবার মহড়া দিয়েছে ৷ তবে এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে এসপিজি তো দূরের কথা, জেলা পুলিশের কর্তারাও মুখ খোলেননি ৷
মালদা উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানান, "আগামী 17 তারিখ প্রধানমন্ত্রী পুরাতন মালদায় সভা করবেন ৷ মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মিলিয়ে চারটি সাংগঠনিক জেলার মানুষজনের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন তিনি ৷ অবশ্য শুধু এই চারটি সাংগঠনিক জেলাই নয়, তিনি গোটা রাজ্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষের উদ্দেশেও ভাষণ দেবেন ৷ তাঁর সভার জন্য প্রস্তুতি চলছে ৷"
তিনি আরও জানান, "গত কয়েকদিন ধরে দলীয় নেতৃত্ব সভাস্থলে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন ৷ সেদিন বেলা একটায় মালদা টাউন স্টেশনে তাঁর কর্মসূচি রয়েছে ৷ সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষকে নতুন বছরের উপহার দেবেন তিনি ৷ দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন ৷ একইসঙ্গে রেলের কিছু অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তিনি ৷ ওই অনুষ্ঠানে বেশ কিছু রেল প্রকল্প-সহ কিছু ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর মধ্যে ছ’টি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসও রয়েছে ৷ একই মাঠে আলাদা মঞ্চে সেই অনুষ্ঠান হবে ৷ রেলের অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশ নেবেন ৷ আপাতত এটুকুই আমাদের জানা রয়েছে ৷"
প্রধানমন্ত্রী একাধিক নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করলেও মালদার মানুষ চাইছে, তিনি মালদা থেকে উড়ান চালু করুন ৷ এই দাবিতে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে মেল মারফৎ আর্জি জানিয়েছে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ৷
সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, "সিভিল অ্যাভিয়েশন দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা মালদা বিমানবন্দর পরিদর্শন করে জানিয়ে দিয়েছেন, এখানে 18-19 আসনের ছোট বিমান চলাচল করতে পারে ৷ ইতিমধ্যে মালদা জেলা প্রশাসনের তরফে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য পরিবহণ দফতরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরে পাঠানো হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মালদা সফরে আসছেন ৷ সংগঠন এবং মালদাবাসী হিসাবে আমরা আবার আশায় বুক বাঁধছি ৷ আশা করছি, প্রধানমন্ত্রী জেলা সফরে এসে মালদা বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের ঘোষণা করবেন ৷"