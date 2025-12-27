কাঁকসার টোলপ্লাজায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত 2, দলা পাকানো অবস্থায় উদ্ধার দেহ !

কাঁকসার টোলপ্লাজায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত 2, দলা পাকানো অবস্থায় উদ্ধার দেহ !
টোলপ্লাজায় দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা গাড়ির ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি একজন ৷
Published : December 27, 2025 at 4:30 PM IST
দুর্গাপুর, 27 ডিসেম্বর: কাঁকসার বাঁশকোপা টোলপ্লাজায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু’জনের ৷ ঘটনায় আহত আরও এক ব্যক্তি ৷ টোলপ্লাজায় দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে এসে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি কলকাতার দিক থেকে আসানসোলে যাচ্ছিল ৷ আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, 19 নম্বর জাতীয় সড়কে কাঁকসার বাঁশকোপা টোলপ্লাজায় টোল ট্যাক্স কাটানোর অপেক্ষায় ছিল একটি লরি ৷ তখনই দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ অভিযোগ, গাড়িটি চালকের নিয়ন্ত্রণে ছিল না ৷ ঘটনার পরেই গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, সামনের আসনে বসে থাকা চালক (নাম-পরিচয় জানা যায়নি) এবং আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা যান ৷ দুর্ঘটনার প্রতিঘাত এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, তাঁদের দেহ দলা পাকিয়ে গিয়েছিল ৷
অন্যদিকে, পিছনের আসনে বসে থাকা আরেক ব্যক্তি গুরুতর আঘাত পান ৷ দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, চালকের পাশের আসনে বসে থাকা ব্যক্তির নাম গৌতম জানা (50) ৷ তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার ৷ পিছনের আসনে বসা ব্যক্তিও একটি বেসরকারি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার পদে রয়েছেন ৷
দু’টি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজাররা কলকাতা থেকে গাড়িতে দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় যাচ্ছিলেন ৷ সেখানে আরেকটি বেসরকারি সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক ছিল তাঁদের ৷ ওই আধিকারিকদের স্বাগত জানাতে টোলপ্লাজার সামনেই উপস্থিত ছিলেন সংস্থার এক কর্মী অরুণাভ মণ্ডল ৷
তিনি বলেন, "ওঁরা দু’টি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার পদে রয়েছে ৷ আজকে এখানে একটি মিটিং ছিল ৷ তার জন্যই তাঁরা কলকাতা থেকে দুর্গাপুরে আসছিলেন ৷ আমি ওঁদের রিসিভ করতে এসেছিলাম ৷ রাস্তায় ফোনে কথাও হয়েছে ৷ পরে কলকাতা থেকে আমার কাছে ফোন আসে, দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ তারপর এসে দেখি এই অবস্থা ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "আমি টোলপ্লাজার পাশ দিয়ে যখন আসছিলাম ৷ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে দেখি এই ঘটনা ৷ দু’জন মারা গিয়েছে, আর একজনের অবস্থা অত্যন্ত সিরিয়াস ৷ দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে চারচাকা গাড়িটি ধাক্কা মারে ৷ গাড়িটা খুব জোরে আসছিল ৷"
আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (ট্রাফিক) রাজকুমার মালাকার বলেন, "সামনে টোলপ্লাজা দেখে স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির গতি কম থাকার কথা ৷ কিন্তু, এক্ষেত্রে গাড়ির যা গতি ছিল, তাতে করে এত শক্তপোক্ত গাড়ি 5-6 ফুট ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল ৷ প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, গাড়িচালক ব্রেকের বদলে এক্সেলেটরে পা দেওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ দু’জন মারা গেছেন, একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ৷ এর জন্য কিছুক্ষণ যান চলাচল, ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে ৷"