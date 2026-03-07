ETV Bharat / state

ডোমকলে প্রার্থী কে ? SIR ইস্যুতে ধর্নার মাঝেই তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা

ডোমকলের বিধায়কের প্রয়াণের পরে এই মুহূর্তে ফাঁকা রয়েছে এই আসনটি। এখানে টিকিট পাওয়া নিয়ে জোর লড়াই শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে ৷

TMC candidate in Domkal
ডোমকলে প্রার্থী কে হবেন ? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 7 মার্চ: একদিকে যখন 60 লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের অধিকার রক্ষায় এবং এসআইআর (SIR) ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না মঞ্চে অবস্থান প্রতিবাদে সামিল, ঠিক সেই আবহেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নবাবের জেলা মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে ৷ বিশেষ করে ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে দলের অন্দরেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ আর এই জল্পনার মাঝেই উঠে আসছে ডোমকল টাউন প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান মণ্ডলের নাম।

কিন্তু কেন হঠাৎ এই পরিস্থিতি তৈরি হল ? মূলত ডোমকলের বিধায়কের প্রয়াণের পরে এই মুহূর্তে ফাঁকা রয়েছে এই আসনটি ৷ গত 2025 সালের 4 সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম। সেই সময় থেকেই এই আসন ফাঁকা রয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে যেহেতু নতুন কাউকে প্রার্থী করার এবং পরিবর্তনের একটি সুযোগ রয়েছে, তাই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেও টিকিট পাওয়া নিয়ে জোর লড়াই শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷

প্রার্থী হিসেবে চর্চায় বেশ কয়েকটি নামও উঠে এসেছে ৷ এর মধ্যে আছেন প্রয়াত বিধায়কের ছোট ভাই জাকির হোসেন, সামিম শেখ (রুবাই)ও। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রার্থী হিসেবে কেউ কারও থেকে এগিয়ে বা পিছিয়ে নেই, সব নাম নিয়েই সমানে জল্পনা চলছে ৷ তবে স্থানীয় মানুষদের একাংশ কামরুজ্জামান মণ্ডলকেই প্রার্থী হিসেবে চাইছেন ৷ তৃণমূলের অন্দরের রিপোর্ট ও স্থানীয়দের একাংশের মতে, কামরুজ্জামানকে প্রার্থী করা হলে নির্বাচনী লড়াইয়ে দলের পক্ষে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ৷ তাঁকে টিকিট দেওয়া হলে বিরোধী শিবিরে ভাঙনের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জল্পনা চলছে ৷

যুযুধান প্রত্যেকপক্ষই নিজের প্রার্থী পদ নিশ্চিত করার জন্য এই মুহূর্তে ময়দানে সক্রিয় রয়েছেন ৷ বিশেষ করে বিধায়ক ঘনিষ্ট গোষ্ঠী চাইছেন, বিধায়কের পরিবারের তরফ থেকেই কেউ প্রার্থী হন। আবার বিকল্প প্রার্থীরা মনে করছেন, পরিবারতন্ত্রের পথে না-হেঁটে, এই পরিস্থিতিতে যে প্রার্থী মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে মানুষ যাকে চাইবে তাঁকে মুর্শিদাবাদে দেওয়া হলে ফল ভালো হতে পারে। এসআইআরে এই মুহূর্তে যথেষ্ট বেকায়দায় আছে মানুষ এই অবস্থায়, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মুখ কি হবে তাই নিয়েই ইতিমধ্যেই রাজ্য অফিসেও আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ এই অবস্থায় শেষ হাসি কে হাসবেন, কাকে হতাশ হতে হবে তা তো সময় বলবে ৷

তবে এই সমস্ত জল্পনা নিয়ে টাউন প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান মণ্ডল বলেন, "কারা আমার নাম বলছেন আমি জানি না। বিধানসভায় কে প্রার্থী হবেন, তা নির্ধারণের একটি দলীয় নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে ৷ জেলা কমিটি, রাজ্য কমিটি সর্বোপরি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই নাম ঘোষণার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।"

