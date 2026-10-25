শান্তনু বনাম অশোক : মতুয়া শিবিরের ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝেই ঠাকুরনগরে শুভেন্দুর সফর ঘিরে চর্চা !

শান্তনু বনাম অশোক : মতুয়া শিবিরের ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝেই ঠাকুরনগরে শুভেন্দুর সফর ঘিরে চর্চা !
CM will come again at Bongaon : শান্তনু-অশোকের দ্বন্দ্ব সামলে কোন সমীকরণের ইঙ্গিত ! পুরভোটের আগে বনগাঁর মতুয়া রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ ঘিরে জল্পনা ।
Published : October 25, 2026 at 3:33 PM IST
বনগাঁ, 25 অক্টোবর: খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার আমন্ত্রণে 13 অক্টোবর বনগাঁয় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । ঠিক 18 দিনের ব্যবধানে, আগামী 1 নভেম্বর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের আমন্ত্রণে তাঁর যাওয়ার কথা ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে । উপলক্ষ দ্বিতীয় বর্ষের আন্তর্জাতিক মতুয়া গোসাঁই সম্মেলন ।
কিন্তু এই সফরের তাৎপর্য শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ নয় । ঠাকুরবাড়ির মঞ্চ থেকে শুভেন্দু কী বলেন, মতুয়া সমাজের নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত উদ্বেগের জবাবে কী বার্তা দেন এবং শান্তনু-অশোকের রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে কী ভাবে ভারসাম্য রাখেন, এখন নজর সেদিকেই ।
বনগাঁর মতুয়া রাজনীতিতে শান্তনু ঠাকুরের প্রভাব দীর্ঘদিনের । ঠাকুরবাড়ির সন্তান এবং সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি হিসাবে ধর্মীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ । 2019 সালে বিজেপির টিকিটে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন তিনি । পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও পান । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দাদা সুব্রত ঠাকুর গাইঘাটা থেকে বিধায়ক হন । বাগদা কেন্দ্রেও বিজেপির প্রার্থী হন তাঁর স্ত্রী সোমা ঠাকুর । ফলে বনগাঁর মতুয়া-প্রভাবিত এলাকায় ঠাকুর পরিবারের রাজনৈতিক প্রভাব আরও দৃঢ় হয় ।
তবে সেই প্রভাবের পাশাপাশি দলের অন্দরে শান্তনুর ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষের কথা শোনা গিয়েছে । প্রার্থী নির্বাচন থেকে স্থানীয় সংগঠন পরিচালনা, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত ও চাপের রাজনীতি নিয়ে বিজেপির একাংশের আপত্তি রয়েছে বলে দলীয় মহলে আলোচনা । বাগদায় সোমা ঠাকুরের প্রার্থী হওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে শান্তনুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি ।
এই পরিস্থিতিতে অশোক কীর্তনীয়ার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি বনগাঁর রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে । বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোকও মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি । 2026 সালে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে তাঁকে মন্ত্রিসভায় জায়গা দেওয়া হয় । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এর ফলে মতুয়া সমাজে ঠাকুরবাড়ির বাইরের নেতৃত্বকেও সামনে আনার সুযোগ তৈরি হয়েছে ।
গত কয়েক মাসে দুই নেতার শিবিরের বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে । বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদারকে ঘিরে বিতর্কের পরে অশোক কীর্তনীয়ার সঙ্গে শান্তনু-ঘনিষ্ঠ নেতাদের বাকযুদ্ধ তীব্র হয় । অশোক প্রকাশ্যে বলেছিলেন, বনগাঁয় নতুন করে কোনও 'মস্তান' তৈরি হতে দেবেন না । এর পরে দিলীপকে পাশে নিয়ে শান্তনুও বনগাঁয় আর কোনও 'ডাকু' তৈরি হতে দেবেন না বলে মন্তব্য করেন । স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, নাম না করেও দুই নেতার বক্তব্যে পরস্পরকে নিশানা করার ইঙ্গিত ছিল । সমাজমাধ্যমেও দুই শিবিরের অনুগামীদের মধ্যে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলেছে ।
এই আবহে 13 অক্টোবর বনগাঁয় পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে শুভেন্দু অশোক কীর্তনীয়া এবং শান্তনু-ঘনিষ্ঠ বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের সঙ্গে একই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন । দুই নেতাকে পাশাপাশি রেখে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি তখন দলীয় ঐক্যের বার্তা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল । এ বার শান্তনুর আমন্ত্রণে ঠাকুরবাড়ি সফর সেই বার্তাকে আরও জোরদার করবে কি না, তা নিয়েই কৌতূহল ।
তবে 1 নভেম্বরের সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা । মতুয়া সমাজের বহু মানুষের কাছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় আবেদন, নথিপত্র যাচাই এবং ভোটার তালিকায় নাম থাকা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে । ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়া বা আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । এই আবহে ঠাকুরবাড়ির মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকত্বের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট আশ্বাস দেন কি না, ভোটার তালিকা নিয়ে কী অবস্থান জানান- তা রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে ।
শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী 1 নভেম্বর ঠাকুরবাড়িতে এসে দ্বিতীয় বর্ষের গোসাঁই সম্মেলনে যোগ দেবেন । তাঁর আশা, উদ্বাস্তু ও মতুয়াদের নাগরিকত্বের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিতে পারেন । শান্তনুর স্ত্রী সোমা ঠাকুরও মতুয়াদের বিভিন্ন দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন ।
সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ বালা জানিয়েছেন, তাঁরা বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 14টি দাবি জানিয়েছিলেন । তাঁর দাবি, এর মধ্যে ছ'টি-সাতটি ইতিমধ্যেই পূরণ হয়েছে । ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে বাকি দাবিগুলি নিয়েও ইতিবাচক বার্তা মিলবে বলে আশা করছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, অশোক কীর্তনীয়াও মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, ঠাকুরনগর মতুয়াদের পীঠস্থান । সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর আসা স্বাভাবিক । প্রকাশ্যে দুই নেতা সফরকে স্বাগত জানালেও তাঁদের রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে দূরত্ব কতটা কমেছে, তা বোঝা যাবে আগামী দিনের দলীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তে ।
ইতিমধ্যেই ঠাকুরনগরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । শনিবার বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করেন । নাটমন্দিরে সম্ভাব্য সভাস্থল খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডের জায়গাও চিহ্নিত করা হয়েছে ।
সবমিলিয়ে ঠাকুরবাড়ির মঞ্চে শুভেন্দুর বক্তব্যই হয়ে উঠতে পারে এই সফরের আসল রাজনৈতিক বার্তা । রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা নিয়ে মতুয়া সমাজের প্রত্যাশার জবাব তিনি কীভাবে দেন, শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সমীকরণ কতটা স্পষ্ট হয় এবং অশোক কীর্তনীয়ার নেতৃত্বকেও কী ভাবে গুরুত্ব দেন- তার উপর নির্ভর করতে পারে বনগাঁর বিজেপির আগামী দিনের ছবিও । পুরভোটের আগে মতুয়া-গড়ে এই সফর তাই শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, দলের ভিতরে ভারসাম্য রক্ষা এবং মতুয়া সমাজের আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষাও ।