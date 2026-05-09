রাজ্যে বিজেপি ইন হতেই পুরসভার গ্রুপ থেকে হঠাৎ 'আউট' মেয়র ফিরহাদ! তুঙ্গে জল্পনা

কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েকটি পরিষেবা সংক্রান্ত গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়রের এই আচমকা গ্রুপ ছড়ায় তৈরি হয়ছে তীব্র জল্পনা।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 8:37 PM IST

কলকাতা, 9 মে: রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ হলো আজ। ঠিক তার আগের মুহূর্তেই কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েকটি পরিষেবা সংক্রান্ত গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়রের এই আচমকা গ্রুপ ছড়ায় তৈরি হয়ছে তীব্র জল্পনা। তবে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের তরফে এই ঘটনা নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উত্তর না মেলায় যেমন গুঞ্জন তৈরি হয়েছে তেমনি আরও একটি বিকল্প নম্বর এসেছে নাগরিকদের জন্য।

কলকাতা কর্পোরেশনে কাজে সুবিধার স্বার্থে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আধিকারিকদের বেশ কিছু গ্রুপে তিনি অন্তর্ভুক্ত আছেন। যাতে আমলাতান্ত্রিক ফাঁসএ দীর্ঘ সময় না লাগে জরুরি পদক্ষেপ নিতে। পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় সরাসরি তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা, আলোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। তেমনি শহরের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে ভেক্টর সংক্রান্ত গ্রুপ যার নাম 'টিম ভেক্টর কন্ট্রোল' যেখানে মশা বাহিত রোগ ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া দমনের পরিকল্পনা থেকে ব্যবস্থাপনা, পদক্ষেপ সবটাই আধিকারিকদের সঙ্গে মেয়র শলাপরামর্শ করে থাকতেন। পাশাপশি 'পাবলিক সেফটি' নামে একটি গ্রুপ থেকেও তিনি বেরিয়ে যান। এই ধরনের আরও আরও অনেক গ্রুপ থেকে তিনি বেরিয়ে যান। কিন্তু কেন তিনি আচমক এই পদক্ষেপ নিলেন তা নিয়ে প্রকাশ্যে তিনি কোন অবস্থান স্পষ্ট করেননি। তাই তৈরি হয়েছে আরও ধোঁয়াশা।

যদিও মেয়র অফিস সূত্রে খবর, এই নম্বরটি তিনি পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে পেয়েছিলেন। এত বছর ধরে সেটাই শুধু হোয়াটসঅ্যাপ করা যেত। সেই নম্বরটি টক টু মেয়র থেকে শুরু করে কলকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন গ্রুপে দেওয়া ছিল। যাতে নাগরিকরা অভাব অভিযোগ জানালে সরাসরি আধিকারিকরা সেটা পেয়ে যায়। যেহেতু তিনি আর রাজ্যের পৌরনগরণ মন্ত্রী নন, তাই এই নম্বরটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মন্ত্রী হিসেবে পাওয়া ব্যক্তিগত এই নম্বরটি আর ব্যবহারে তিনি নারাজ। সেই কারণেই কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত পরিষেবা আধিকারিকদের গ্রুপ থেকে এই নাম্বারটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কলকাতা কর্পোরেশনকে নাগরিকরা কোন অভাব অভিযোগ জানালে কর্পোরেশনের নিজস্ব নম্বর 8335988888 এই নম্বরে জানাতে পারবেন।

