আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত ইংরেজবাজার পুরসভা, ইস্তফার ভাবনা চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের

আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত ইংরেজবাজার পুরসভা, ইস্তফার ভাবনা চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের
কেন্দ্রীয় সরকার, এমনকী রাজ্যের কাছে বিপুল অর্থ বকেয়া ৷ পুরসভার কর্মীদের বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷
Published : August 30, 2026 at 6:57 PM IST
মালদা, 30 অগস্ট: আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত পুরসভা ৷ রাজ্য থেকে টাকা আসছে না ৷ কেন্দ্রও মুখ ফিরিয়ে রয়েছে ৷ পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বেতন কীভাবে হবে, জানা নেই ৷ অর্থের অভাবে থমকে রয়েছে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ ৷ পাশের পুরসভাতেও একই কাহিনি ৷ এই পরিস্থিতিতে পদত্যাগের কথা ভাবছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷
তিনি পদত্যাগ করলেই কি সব সমস্যা শেষ হয়ে যাবে ? আরও বড় প্রশ্ন, কৃষ্ণেন্দু পদত্যাগ করলে পুরসভার হাল ধরবে কে ? সেক্ষেত্রে কি প্রশাসক নিয়োগই ভবিতব্য ?
কৃষ্ণেন্দু শুধু মালদা নয়, রাজ্যের রাজনীতিতেই অন্যতম পরিচিত নাম ৷ একসময় পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন ৷ যদিও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোপে পড়ে মন্ত্রিত্ব হারাতে হয় তাঁকে ৷ তবে, 1995 সাল থেকে তিনি পাঁচ দফায় ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ এছাড়া 2000, 2010, 2015 ও 2022 সালের পুর নির্বাচনে তিনি কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ৷
কৃষ্ণেন্দু বলছেন, "রাজ্য সরকারের কাছে প্রায় 19 কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও প্রায় এক কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে ৷ সেই টাকা বারবার চাইলেও মিলছে না ৷ এর ফলে পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ৷ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম থমকে গিয়েছে ৷ শহরবাসী পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন ৷ এই অবস্থা চলতে থাকলে মানুষ আমার দিকেও আঙুল তুলবে ৷ বদনামের ভাগিদার হতে চাই না ৷ চেয়ার থেকে সরে দাঁড়ানোই ভালো ৷ খুব তাড়াতাড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেব ৷”
সম্প্রতি কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছিলেন, ঘাসফুলের প্রতীকে নির্বাচনে জিতলেও এই মুহূর্তে দলের সঙ্গে পুরসভার কোনও তৃণমূল কাউন্সিলরের সম্পর্ক নেই ৷ তাঁরা এখন কোনও দলীয় পদেও নেই ৷ তাঁরা কেউ আর সেই দলের কর্মী নন ৷ তাঁর এই মন্তব্যে আগেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল ৷
ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, যদি বিজেপি না-নেয়, তবে ইংরেজবাজার পুরসভার 25 জন তৃণমূল কাউন্সিলর কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন ৷ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ডামাডোলে এই জেলায় শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে কংগ্রেসের ৷ কয়েকদিন আগে জেলা পরিষদের অনাস্থা কাণ্ডেও কংগ্রেসের সেই প্রভাব দেখা গিয়েছে ৷