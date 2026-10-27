পুরভোটে কি এক মঞ্চে তৃণমূল-বাম-কংগ্রেস ! বিজেপির উত্থানে বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ ?

পুরভোটে কি এক মঞ্চে তৃণমূল-বাম-কংগ্রেস ! বিজেপির উত্থানে বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ ?
BJP vs Opposition in Bengal: পালাবদলের পর বিভিন্ন ঘটনায় বিরোধী দলগুলিকে একসঙ্গে প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যাচ্ছে । সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : October 27, 2026 at 6:50 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: বিধানসভা ভোটে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বাংলার রাজনীতিতে এখন নতুন অঙ্কের অপেক্ষা । দীর্ঘদিন শাসকের ভূমিকায় থাকা তৃণমূল এখন বিরোধী শিবিরে, রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি । এই পরিস্থিতিতে আসন্ন পুরসভা ও পুরনিগম নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে একাধিক প্রশ্ন । বিজেপিকে মোকাবিলা করতে কি কোথাও এক মঞ্চে দেখা যেতে পারে তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসকে ? পুরভোটে কি তৈরি হতে পারে নতুন কোনও সমঝোতার সমীকরণ ? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেই সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে ।
রাজ্যের পালাবদলের পর বিভিন্ন ঘটনায় বিরোধী দলগুলির নেতাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং একসঙ্গে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার ছবি সামনে এসেছে । এসআইআর নিয়ে বিতর্ক, চোরবাগানে দুর্গাপুজোর সময় বিপর্যয়, বামপন্থীদের বুকস্টলে হামলা এবং সিপিএম নেতা তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার মতো ঘটনা ঘিরে বিভিন্ন দলের নেতাদের প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে ।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার নিন্দা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিকাশের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । যাদবপুরে সিপিএমের বুকস্টল ঘিরে বিতর্কের মধ্যেও সেখানে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এবং শুভঙ্কর । এই ঘটনাগুলি থেকে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির মধ্যে ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । যদিও রাজনৈতিক সৌজন্য বা নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিবাদকে সরাসরি নির্বাচনী জোটের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন না অনেকেই ।
বামফ্রন্টের অংশ হিসেবেই লড়াই: সুজন
পুরভোটে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিজেপি-বিরোধী বৃহত্তর ঐক্যের প্রশ্নে বামেদের অবস্থান থাকলেও তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে তাঁরা এখনই উৎসাহী নন । সুজনের কথায়, "সিপিএম একা নয়, বামফ্রন্টের অংশ হিসেবেই নির্বাচনে লড়াই করে । পরিস্থিতি অনুযায়ী বামফ্রন্টের সঙ্গে অন্য দল যুক্ত হতে পারে । কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তৃণমূলের সঙ্গে জোটের পথ খুলে যাচ্ছে ।"
সুজনের দাবি, বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে একজোট করার কথা বামপন্থীরা বলে থাকেন । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতায় তৃণমূলের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত রয়েছে । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের একাংশের সঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা রয়েছে । সেই কারণে বিজেপি ও তৃণমূল- দু'পক্ষের বিরুদ্ধেই তাঁদের লড়াই । জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া ব্লকের সমীকরণ থাকলেও রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূলের সঙ্গে বামেদের বিরোধ উপেক্ষা করা যায় না বলেই তাঁর বক্তব্য ।
রাজনীতি সম্ভাবনার শিল্প
অন্যদিকে, পুরভোটে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা সরাসরি উড়িয়ে দেননি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । তাঁর কথায়, "রাজনীতি সম্ভাবনার শিল্প । সময়ের দাবি মেনেই হবে সবটা ।"
শুভঙ্করের বক্তব্য, একযোগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বিভিন্ন দল কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে । কংগ্রেসও সেই লড়াইয়ে প্রস্তুত । তবে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রেখেই দল নির্বাচনে লড়বে । তাঁর মন্তব্যে ভবিষ্যতে সমঝোতার সম্ভাবনা পুরোপুরি বন্ধ না হলেও, কোনও নির্দিষ্ট দল বা জোটের সঙ্গে আসন সমঝোতার সিদ্ধান্তের ইঙ্গিতও নেই ।
তৃণমূলের অবস্থান কী ?
তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্যে অবশ্য বৃহত্তর সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে তুলনামূলকভাবে নমনীয় মনোভাবের ইঙ্গিত রয়েছে । তাঁর মতে, পুরসভা নির্বাচন মূলত নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত । প্রতিটি দল নিজেদের মতো করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবে । তৃণমূলও নিজস্ব শক্তিতে প্রার্থী দিতে প্রস্তুত ।
একই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে ইন্ডিয়া শিবিরের অস্তিত্ব এবং কলকাতার রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রসঙ্গ তুলে কুণাল বলেন, জাতীয় স্তরের বিরোধী ঐক্যের কোনও প্রতিফলন কলকাতায় তৈরি করা যায় কি না, তা মানুষের স্বার্থে বিবেচনা করা যেতে পারে । তবে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা এখনও শুরু হয়নি বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি । কুণালের কথায়, "কোনও আলোচনাই শুরু হয়নি আর কোনও আলোচনার দরজাও বন্ধ হচ্ছে না ।" তাঁর বার্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন কিংবা রাজনৈতিক হামলার প্রতিবাদের মতো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
পুরভোটেই কি পরীক্ষা নতুন রাজনৈতিক অঙ্কের ?
বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যাওয়ায় পুরসভা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । শহর ও শহরতলির নাগরিক পরিষেবা, স্থানীয় সংগঠন, ওয়ার্ডভিত্তিক প্রভাব এবং প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা- সব কিছুরই পরীক্ষা হবে এই নির্বাচনে । একই সঙ্গে বিজেপি, তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিও যাচাই হবে ।
তবে তিন বিরোধী দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও পারস্পরিক মতপার্থক্য যথেষ্ট গভীর । তৃণমূল ও বামেদের দীর্ঘদিনের সংঘাত, কংগ্রেসের নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল এবং পুরসভাভিত্তিক স্থানীয় সমীকরণ- সবমিলিয়ে এক মঞ্চে আসার পথ সহজ নয় । আবার কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় ভোটের অঙ্কের কারণে সমঝোতার প্রয়োজন তৈরি হবে কি না, তা এখনই বলা সম্ভব নয় ।
এখনও পর্যন্ত তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে পুরভোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক জোট-আলোচনার খবর নেই । সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্যে তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে আপত্তি স্পষ্ট, শুভঙ্কর সরকার সম্ভাবনার দরজা পুরোপুরি বন্ধ করছেন না, আর কুণাল ঘোষ বলছেন আলোচনাই শুরু হয়নি, তবে দরজাও বন্ধ নয় ।
ফলে পুরভোটে শেষ পর্যন্ত তিন দল আলাদা পথে হাঁটবে, নাকি কোনও কোনও পুরসভায় আসন সমঝোতা কিংবা ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতার নতুন সমীকরণ তৈরি হবে, তার উত্তর দেবে আগামিদিনের রাজনীতি ।