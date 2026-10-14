পুজো উদ্বোধন স্থগিত রেখে কেন আচমকা দিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ?
CM Suvendu Adhikari: পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি হঠাৎই স্থগিত করে দিলেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লির বিমান ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 14, 2026 at 12:26 AM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: উৎসবের মেজাজে ভাসছে রাজ্য। দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুজোর বোধন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতেও ছিল একগুচ্ছ পুজোর উদ্বোধনের ঠাসা কর্মসূচি। কিন্তু সেই সব পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি হঠাৎই স্থগিত করে দিলেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লির বিমান ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
সরকারি সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের একটি নির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আমন্ত্রণে সাড়া দিতেই তাঁর এই সফর। বিমস্টেক সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিদের সম্মানে একটি বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করেছে অমিত শাহের মন্ত্রক। কিন্তু রাজনীতির কারবারিরা এই সরকারি ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে নারাজ। তাঁদের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভায় আসন্ন রদবদলের জোর জল্পনাই মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা দিল্লি সফরের আসল কারণ।
রাজ্যে এখন আর বিরোধী আসনে নেই বিজেপি। পালাবদলের পর তৈরি হয়েছে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোদি মন্ত্রিসভায় বাংলা থেকে পূর্ণ মন্ত্রীর দাবি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় এবং ভোটের আগে দেওয়া রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত করতে পূর্ণ মন্ত্রীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। একজন পূর্ণ মন্ত্রী সরাসরি তাঁর মন্ত্রককে নেতৃত্ব দেন। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকে তাঁর । প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সেখানে অনেকটাই সীমিত, যা নির্ভর করে তাঁকে কী কাজ দেওয়া হচ্ছে তার উপর।
কিন্তু মোদি মন্ত্রিসভায় রদবদলের এই জল্পনা হঠাৎ করে এতটা জোরালো হলো কেন ? এর প্রধান কারণ তামিলনাড়ুর বিজেপি নেতা এল মুরুগানের একটি সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর পদ এবং রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, তামিলনাড়ুতে দলের সাংগঠনিক কাজে তিনি আরও বেশি সময় দিতে চান। মুরুগানের এই ইস্তফা মন্ত্রিসভায় রদবদলের আলোচনাকে এক ধাক্কায় অনেকটাই উস্কে দিয়েছে।
অবশ্য মুরুগানের এই ইস্তফার ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখছেন না বিশ্লেষকরা। এর আগেও রবনীত সিং বিট্টু এবং জর্জ কুরিয়েনকে রাজ্যসভায় দ্বিতীয়বার মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁরা মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। অন্যদিকে, দিল্লি বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বেও বদল এসেছে। এর পাশাপাশি সোমবারই ছ’টি রাজ্যের রাজ্যপাল বদল ও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপতি ভবন। ওমপ্রকাশ মাথুরকে সিকিম থেকে কেরলে পাঠানো হয়েছে। রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরল থেকে পাঠানো হয়েছে তামিলনাড়ুতে। পাশাপাশি ওড়িশা, কর্নাটক, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমেও নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয়েছে। এই সামগ্রিক রদবদলের পরের দিনই মুরুগানের ইস্তফা রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে।
এই রদবদলের আবহে বাংলা থেকে কারা মোদি মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে। সম্ভাব্য নতুন মুখ হিসেবে যাঁদের নাম উঠে আসছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তবে শমীক ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে একটি বড় সাংগঠনিক প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। তাঁকে যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হয়, তবে রাজ্য বিজেপির হাল কে ধরবেন? দল যদি মনে করে রাজ্য সভাপতি হিসেবে তাঁকে রেখেই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন, তবে সেই হিসেব তাঁর মন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা হতে পারে।
সংসদীয় অঙ্কের দিক থেকেও এবার বাংলার দাবি যথেষ্ট মজবুত। হিসাব বলছে, লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে বর্তমানে বাংলা থেকে বিজেপির নিজস্ব সাংসদ রয়েছেন 18 জন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নতুন সমীকরণ। তৃণমূল থেকে বেরিয়ে গিয়ে এনসিপিআই-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 20 জন সাংসদও এখন এনডিএ-কে সমর্থন করছেন। সব মিলিয়ে এনডিএ-র পক্ষে সমর্থনকারী বাংলার সাংসদ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 38 । এই বিশাল সংখ্যক সাংসদের উপস্থিতিতে বাংলা থেকে অন্তত দু’জন পূর্ণ মন্ত্রী করার দাবি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
তবে দলের অন্দরের সমীকরণও যথেষ্ট জটিল। সুদীপ-কাকলিদের বিষয়টি নিয়ে একদিকে যেমন আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের কাউকে মন্ত্রী করা হলে দলের অন্দরেই আদি নেতাদের ক্ষোভ তৈরি হতে পারে। রাজ্য বিজেপির নেতাদের একাংশ মনে করছেন, এতে দলে প্রবল অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে। তাই বাইরের ওই নেতাদের মধ্যে থেকে কাউকে মন্ত্রী করার সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ বলেই মনে করা হচ্ছে।
সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই আকস্মিক দিল্লি সফর নিছক নৈশভোজে যোগ দেওয়া নয়। পুজোর উদ্বোধনের মতো কর্মসূচি ছেড়ে তাঁর এই তড়িঘড়ি দিল্লি যাত্রার গভীরে লুকিয়ে রয়েছে বড়সড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ। সংগঠন ও সরকারে দায়িত্বের নতুন বণ্টনের এই আবহে বাংলার ভাগ্যে পূর্ণ মন্ত্রীর শিকে ছিঁড়বে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।