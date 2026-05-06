কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় আসানসোলের দুর্গামন্দির, সময় বেঁধে খোলায় অনুমতি

কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় আসানসোলের দুর্গামন্দির, সময় বেঁধে খোলায় অনুমতি
প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা থাকবে, বাকি সময় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে ।
Published : May 6, 2026 at 3:24 PM IST
আসানসোল, 6 মে: ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যে ভাবে অশান্তি ছড়াচ্ছে দিকে দিকে সেই কথা মাথায় রেখে আসানসোলের বস্তিন বাজার এলাকার বহু চর্চিত দুর্গা মন্দিরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করল পুলিশ ও প্রশাসন । মানুষের অতিরিক্ত ভিড় ও উচ্ছ্বাস থেকে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে মন্দির কমিটিকে জানানো হয়েছে, এখন থেকে আগামী 9 মে পর্যন্ত মন্দির নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনেই খোলা থাকবে । প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা থাকবে, বাকি সময় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে । 9 মে সরকার গঠনের পরেই পরবর্তী স্বিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
প্রসঙ্গত, প্রায় 14 বছর ধরে বন্ধ থাকার পর গত সোমবার রাতে আসানসোল বস্তিন বাজার এলাকায় এই প্রাচীন মন্দিরটি খুলে দেওয়া হয় । বিজেপি আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে জয়ের পর এই দুর্গা মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় । তারপর থেকেই মন্দির চত্বরে ভিড় ক্রমশ বাড়তে শুরু করে । মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ও ব্যবসা থাকায় পরিস্থিতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয় ।
এই প্রেক্ষাপটে প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ । তাই আপাতত সময় বেঁধে মন্দির খোলা হবে । মন্দির চত্বর ও আশেপাশের এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । নিরাপত্তার কড়া বলয় তৈরি করে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখার চেষ্টা চলছে । প্রশাসন জানিয়েছে, আগামী 9 মে নতুন সরকার গঠনের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মন্দির খোলা রাখা নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । ততদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবেই দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি থাকবে ।
মন্দির কমিটির সদস্য সঞ্জয় আগরওয়াল জানান, "আপাতত বিজেপির সরকার সরকারিভাবে গঠন হয়নি । বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের হাতেই রয়েছে সবকিছু । আর সেই কারণেই তারা মন্দির বন্ধ করেছে । আমাদেরকে বলা হয়েছিল সকালে সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে মন্দির খোলা হবে । আমরা তার বিরোধিতা করেছি । আমরা বলেছি সারাদিন মন্দির খুলে রাখতে হবে । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এবং দুপক্ষের মধ্যে আলোচনায় ঠিক হয়েছে, বর্তমানে আড়াই ঘণ্টা সকালে এবং আড়াই ঘণ্টা বিকেলে মন্দির খোলা থাকবে । তবে 9 তারিখে বিজেপি সরকার সরকারিভাবে গঠিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা সারাদিনই মন্দির খুলতে পারব ৷"