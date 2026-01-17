নমোকে দেখতে সভায় হাজির বিশেষভাবে সক্ষম হাসান, বিজেপিতে চর্চায় মোথাবাড়ির তরুণ

নমোকে দেখতে সভায় হাজির বিশেষভাবে সক্ষম হাসান, বিজেপিতে চর্চায় মোথাবাড়ির তরুণ
রাম, সীতা, হনুমানের বেশে মোদির সভায় কিশোর-কিশোরীরা ৷ সংখ্যালঘুদের মধ্যেও বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে বলে দাবি জেলা নেতৃত্বের ৷
Published : January 17, 2026 at 8:53 PM IST
মালদা, 17 জানুয়ারি: মালদা জেলায় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও যে বিজেপি ঢুকে পড়তে শুরু করেছে, তা আগেই অনুমান করেছিল ইটিভি ভারত ৷ শনিবার তার এক ছোট্ট নমুনাও দেখা গেল নমোর জনসভায় ৷ প্রায় 20 কিলোমিটার উজিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে শুধু চোখের দেখা দেখতে চলে এসেছিলেন মোথাবাড়ির বিশেষভাবে সক্ষম এক সংখ্যালঘু তরুণ ৷ আর এই ছবিটাই এখন মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্বের কাছে ইউএসপি ৷
তরুণের নাম হাসান আলি (19) ৷ বাড়ি মোথাবাড়ির প্রতাপপুর গ্রামে ৷ তিনি হাঁটতে পারেন না ৷ ঠিকমতো কথাও বলতে পারেন না ৷ তবে, বুঝতে সবকিছুই পারেন, বলতেও পারেন ৷ এদিন সভা শুরুর অনেক আগেই পুরাতন মালদার সাহাপুর সংলগ্ন 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস সংলগ্ন ময়দানে চলে আসেন ৷ সভাস্থলে তাঁকে বসার জায়গা করে দেয় বিজেপির কর্মীরা ৷
সভায় যাওয়ার পথে হাসান বলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসেছি ৷ মোথাবাড়ির প্রতাপপুর শাহবাজ পাড়ায় আমার বাড়ি ৷ মোদিজি-কে খুব ভালো লাগে ৷ তাই তাঁকে দেখতে একাই টোটোতে চেপে চলে এসেছি ৷ খুব কষ্ট করে আসতে হয়েছে ৷"
এদিন মোদির সভায় আরও একটি দৃশ্য চোখে পড়েছে ৷ অনেক কিশোর-কিশোরী রাম, সীতা কিংবা হনুমানের বেশে সভায় উপস্থিত হয়েছিল ৷ সভায় উপস্থিত ছিলেন অনেক গেরুয়াধারীও ৷ যা নজর এড়ায়নি নমোর ৷ বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সেই কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন, তাদের এই বেশ দেখে তিনি উৎফুল্ল ৷ শুধু তাই নয়, এদিন সভাস্থলে থাকা লোহার পিলারে উঠে পড়েছিলেন অনেক উৎসাহী যুবক ৷ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাঁদের নীচে নেমে আসতে বলেন মোদি ৷ তাঁরা নীচে নামার পরেই বক্তব্য শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তবে সব ছাপিয়ে এদিন মোথাবাড়ির হাসানই পদ্ম শিবিরের আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে ৷ জেলা বিজেপির এক নেতা বলছেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম, জেলার সংখ্যালঘু মানুষজনও এখন বিজেপিকে সমর্থন করছেন ৷ তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, এতদিন তৃণমূল তাঁদের শুধু ভোট ব্যাংক হিসাবেই ব্যবহার করেছে ৷ প্রকৃত উন্নয়ন করেনি ৷ তাই তাঁরা এখন তৃণমূলের সঙ্গ ছাড়তে শুরু করেছেন ৷ শুধু হাসান নয়, আজ প্রধানমন্ত্রীর সভায় অনেক সংখ্যালঘু মানুষ অংশ নিয়েছেন ৷ আমরা নিশ্চিত, এবারের নির্বাচনে রাজ্য থেকে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ৷"