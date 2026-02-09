বাদুড়িয়ায় খাবারের লোভ দেখিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম যুবতীকে 'ধর্ষণ'

বাদুড়িয়ায় খাবারের লোভ দেখিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম যুবতীকে 'ধর্ষণ'
ঘটনায় অভিযোগের তির বছর পঞ্চাশের এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ৷ তার আপাতত কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷
Published : February 9, 2026 at 6:07 PM IST
বাদুড়িয়া, 9 ফেব্রুয়ারি: বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণীকে খাবারের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে! ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক বছর 50-এর ওই ব্যক্তি। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তবে, এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তের কোনও খোঁজ মেলেনি।
এই বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায়, অভিযুক্তকে দ্রুত ধরা সম্ভব হবে।" জানা গিয়েছে, বাদুড়িয়া থানা এলাকার বাসিন্দা বছর 22-র ওই যুবতী রবিবার রাতে একাই ছিলেন নিজের বাড়ির বারান্দায় ৷ সে সময় বাড়ির পাশ থেকে যাচ্ছিল ওই ব্যক্তি ৷ বারান্দায় যুবতীকে একা বসে থাকতে দেখে তাঁর কাছে এগিয়ে যায় প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি। অভিযোগ, খাবারের লোভ দেখিয়ে বাইরে ডেকে আনা হয় ওই যুবতীকে। এরপর, পাশের একটি লাউ বাগানে নির্যাতিতাকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সেখানেই ওই যুবতীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।
এদিকে, বাড়িতে তাঁকে দেখতে না-পেয়ে হইচই পড়ে যায়। রাতে হঠাৎ সে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এর পরেই শুরু হয় খোঁজ খবর করা। যুবতীর খোঁজ করতে গিয়ে পরিবারের লোকজনের নজর পড়ে সেই লাউ বাগান। গোঙানির আওয়াজ পেয়ে সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন নির্যাতিতা। সেখান থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। পরে, যুবতীর কাছ থেকেই গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন পরিবারের লোকজন। রাতেই পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা। বাদুড়িয়া থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয় প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।
এই বিষয়ে নির্যাতিতার এক আত্মীয় বলেন, "ওকে খাবারের লোভ দেখিয়ে বাগানের দিকে নিয়ে যায় ওই ব্যক্তি । মুখ খুললে খুন করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয় নির্যাতিতা যুবতীকে। লাউ বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়েই অভিযুক্ত এই পাশবিক ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা চাই, প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আশা করছি, প্রশাসনের কাছে সুবিচার পাব আমরা।"