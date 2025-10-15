ETV Bharat / state

সত্যিকারের আলো জ্বলবে দীপাবলিতে, কিনুন দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের হাতের তৈরি মোমবাতি

ব্রেইল অ্যাকাডেমির বিশেষ কাউন্টারে মিলছে এইসব মোমবাতিগুলি । বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বার্থে এই মোমবাতিগুলি কেনার আবেদন প্রধান শিক্ষকের ৷

handmade candles
দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের হাতের তৈরি মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)
আসানসোল, 15 অক্টোবর: যারা নিজেরাই কখনও পৃথিবীর আলো দেখেনি । তাদের হাতে তৈরি মোমবাতি দিয়ে দীপাবলিতে আপনার বাড়ি আলোকিত হবে । এমনই অভিনব ভাবনা ভেবেছে আসানসোলের ব্রেইল অ্যাকাডেমি ।

এখানকার আবাসিক দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের হাতে তৈরি করছে মোমবাতি । রংবেরঙের নানা সেই মোমবাতি স্বল্পদামে বিক্রয় করা হচ্ছে ব্রেইল অ্যাকাডেমি থেকে । বিক্রয় করা টাকা সেই বিশেষ শিশু কিশোরদেরই মঙ্গলের জন্য কাজে লাগবে । দীপাবলিতে এক অন্য আলোর গল্প শুনল ইটিভি ভারত ।

সত্যিকারের আলো জ্বলবে দীপাবলিতে, কিনুন দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের হাতের তৈরি মোমবাতি (ইটিভি ভারত)

আসানসোল ব্রেইল অ্যাকাডেমি দৃষ্টিহীন শিশু-কিশোরদের জন্য অবৈতনিক আবাসিক স্কুল । এখানে বিনা পয়সায় দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের রেখে তাদের বিশেষ ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় । তবে শুধু পঠন-পাঠন নয়, তার সঙ্গে গান-বাজনা, খেলাধুলো-সহ নানা হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । শিশু-কিশোরদের স্কিল ডেভেলপ করতে তাই দেওয়া হচ্ছে মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ ।

মোম গলিয়ে নানা ছাঁচের মধ্যে মোম ঢেলে কীভাবে নানান আকৃতির মোমবাতি তৈরি করতে হয় সেই প্রশিক্ষণ ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছে । 22 জন ছাত্রছাত্রী এই মোম তৈরির কাজে লেগে পড়েছে । আনন্দের সঙ্গেই তারা এই মোমবাতি তৈরি করছে । রংবেরঙের মোমবাতি তৈরি হচ্ছে তাদের হাত দিয়েই ।

handmade candles
রংবেরঙের মোমবাতি তৈরি করেছে তারা (নিজস্ব ছবি)

ব্রেইল অ্যাকাডেমিতে দীপাবলি উপলক্ষে একটি বিশেষ কাউন্টারও তৈরি করা হয়েছে । যে কাউন্টারে এই দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরি মোমবাতি বিক্রয় করা হচ্ছে । অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করা হয়েছে, এই দীপাবলিতে তো সবাই মোমবাতি কিনবেন । কিন্তু সেটা যদি বিশেষ শিশুদের হাত দিয়ে তৈরি মোমবাতি কেনা হয়, তাহলে এই বিশেষ শিশু-কিশোরদের মঙ্গলে আপনার অর্থ ব্যয় হবে ।

handmade candles
ব্রেইল অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রী (নিজস্ব ছবি)

ব্রেইল অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, "আমরা শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি । তার মধ্যে এই মোমবাতি প্রশিক্ষণও । এর মাধ্যমে শিশু কিশোররা মোমবাতি তৈরি করতে শিখতে পারে । তারা বাড়িতেও বিভিন্ন ছাঁচ কিনে ছোট ছোট মোমবাতি বানাতে পারে । এছাড়াও তারা যদি আগামিদিনে এটাকে নিয়ে জীবন জীবিকা হিসেবে নির্বাহ করতে চায় তাতেও তার এগিয়ে যেতে পারে ।"

handmade candles
বিশেষ কাউন্টারে বিক্রি হচ্ছে এই মোমবাতিগুলি (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে আবেদন করছি যে আপনারা এই বিশেষ শিশুদের হাতে তৈরি করা মোমবাতিই দীপাবলিতে ঘরে জ্বালান । তাতে সত্যিকারের আলো জ্বলবে এই দীপাবলিতে ।"

handmade candles
মোমবাতি তৈরিতে ব্যস্ত ছাত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

মোমবাতি বানাতে শিখে খুব খুশি বিশেষ ছাত্র-ছাত্রীরা । ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে বৃষ্টি মুর্মু, সানিয়া খাতুনরা বলে, "আমরা মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ পেয়েছি এবং আমরা নিজেরাই এখন সেই মোমবাতি বানাতে পারি । খুব আনন্দ হচ্ছে এই মোমবাতি বানাতে পেরে । মানুষজন আমাদের মোমবাতি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন । দীপাবলি-সহ বিভিন্ন জন্মদিনের পার্টি অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের খুব ভালো লাগছে ।"

handmade candles
মোমবাতি কেনার আবেদন ব্রেইল অ্যাকাডেমির (নিজস্ব ছবি)

