ফুল দিয়ে দোল, অন্যরকম বসন্ত উৎসবে 'রংবাজি' দৃষ্টিহীন কচিকাঁচাদের

এদের 'রংবাজি' ফুল দিয়ে ৷ লাইট হাউজ ফর দ্য ব্লাইন্ডের ফুল দোলের এক দশক পার ৷

রং নয় ফুল দিয়ে দোল (নিজস্ব ছবি)
Published : March 3, 2026 at 5:23 PM IST

পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, 3 মার্চ: 'রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোক পলাশে...' রবীন্দ্রসঙ্গীতের লাইনের সঙ্গে মিলে যায় ওদের জীবন ৷ ওদের কাছে পৃথিবীটা চিরতরে অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু মুখে হাসি ও আনন্দের শেষ নেই ৷ তাই তো ওদের রঙের উৎসবটাও অন্যরকম ৷ রং দিয়ে নয়, ফুল দিয়ে উৎসব পালন করল দৃষ্টিহীন শিশু থেকে কিশোর-কিশোরীরা ।

মূলত বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দোলের ক্ষতিকর কেমিক্যাল যুক্ত রং চোখে লেগে অনেকের চোখ আংশিক বা পুরোপুরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কলকাতার রাসবিহারীর 'লাইট হাউজ ফর দ্য ব্লাইন্ড'-এও এমন বেশ কিছু খুদে রয়েছে যাদের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রঙেই । তাই এখানের খুদেদের কাছে দোলের রং হল নানা বর্ণের ও গন্ধের ফুল । রং দিয়ে নয়, তারা খেলে 'ফুল দোল' ।

অন্যরকম বসন্ত উৎসবে মাতল দৃষ্টিহীন কচিকাঁচারা (ইটিভি ভারত)

আজ থেকে 12 বছর আগে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে যেই অনুষ্ঠান খুব ছোট আকারে শুরু হয়েছিল, সেই 'ফুল দোল' উৎসব দেখে উপচে পড়ে ভিড় । রং দিয়ে দোল খেললে এই শিশুদের চোখ থেকে শুরু করে শরীরের আরও ক্ষতি হতে পারে । তাই রঙের পরিবর্তে তাদের হাতে মিষ্টি গন্ধের ফুল তুলে দেওয়া হয় । আর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ফুল দিয়েই এ এক অন্যরকম হোলি খেলায় মেতে ওঠে তারা ।

ফুল দোল (নিজস্ব ছবি)

এই দিনটার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এইসব ছেলেমেয়েরা । ফুলে ফুলে ভরে ওঠে সারা স্কুল চত্বর । গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গোলাপ জুঁই থেকে দোপাটি কী ফুল নেই সেই তালিকায় । রঙের বদলে একে অপরের গায়ে নানারকমের ফুল ছুঁড়ে হোলি খেলে এরা । হাসিতে মুখরিত হয় স্কুল চত্বর ৷ গান, আবৃত্তি ও নাচের মধ্যে দিয়ে এই দিনটায় বসন্তকে আহ্বান করে আবাসিকরা ।

ফুল দোল (নিজস্ব ছবি)

শারদীয়ার ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৌমনকুমার সাহা বলেন, "এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা । প্রথম বছর 20টা মালা ও তিন-চার কেজির মতো ফুল দিয়ে শুরু হয়েছিল এই উৎসব ৷ সেখানে আজ সেই ফুল দোল বিরাট আকার নিয়েছে । ভোর চারটে থেকে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্ব । প্রতিবার পরীক্ষার মধ্যে ফুল দোলটা পড়ে ৷ তবে এই বছর পরীক্ষা নেই ৷ তাই কচিকাঁচারা মন খুলে চিন্তাবিহীন হয়ে আনন্দ করতে পারছে ।"

ফুল দিয়েই এ এক অন্যরকম হোলি (নিজস্ব ছবি)

এখনকার এই সহকারী শিক্ষক দিলীপ শাহু'র কথায়, "2020 সাল থেকে এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । এটা একটা অসাধারণ অনুভূতি ৷ এটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় । যে না এখানে এসে নিজের চোখে দেখবে সে এই ফুল দোল উৎসবের ব্যাপকতা অনুভব করতেই পারবে না ।"

ফুল দোল (নিজস্ব ছবি)

বারাসত থেকে খুদে রাজদীপ পাল এই প্রথমবার ফুল দোলে সামিল হয়েছে । একেবারে নতুন এক অভিজ্ঞতা তার জীবনের । চতুর্থ শ্রেণির এই শিশু নিজেকে কথায় ভালোভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও নতুন বন্ধুদের সঙ্গে চেটেপুটে উপভোগ করেছে এই দিনটা । সে বলে, "খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে ফুল দোল খেলে ৷"

ফুল দোল (নিজস্ব ছবি)

