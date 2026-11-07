উত্তরবঙ্গে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু, নিয়োগ বিতর্কে কী বললেন শিক্ষামন্ত্রী ?

উত্তরবঙ্গে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু, নিয়োগ বিতর্কে কী বললেন শিক্ষামন্ত্রী ?
Education Minister: প্রাথমিক শিক্ষার ভিত গড়তে এবার অক্ষর চেনার পাশাপাশি অঙ্কের ভিতও পোক্ত করতে উদ্যোগ !
Published : November 7, 2026 at 8:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 নভেম্বর: শুধু বই পড়তে পারা নয়, পড়ার অর্থ বুঝতে শেখা এবং ছোট ছোট অঙ্ক নিজের বুদ্ধিতে কষতে পারা, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত গড়তে এবার এই দুই দক্ষতার উপরেই বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার । জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-কে সামনে রেখে শিশুদের ভিত্তিগত সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান বাড়াতে উত্তরবঙ্গে শুরু হল বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি । শনিবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে উত্তরবঙ্গের 9টি শিক্ষা জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন । প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর পাশাপাশি এদিন শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকায় জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে বিতর্ক, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং আগামী দিনে নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েও মুখ খোলেন তিনি ।
শিক্ষা দফতরের এই উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে 'ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমারেসি' (এফএলএন) । সহজ কথায়, স্কুলের প্রাথমিক স্তরেই শিশুদের পড়া, লেখা এবং সাধারণ অঙ্কের প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরি করা । শিক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, এটি কোনও নতুন পাঠ্যক্রম চালুর কর্মসূচি নয় । বরং জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-র নির্দেশিকা মেনে শিশুদের শেখানোর পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করে তোলাই এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য । তাঁর কথায়, "আজকের এই বিষয়টি নতুন পাঠ্যক্রম নয় । এটি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 অনুযায়ী । শিশুদের অক্ষরজ্ঞান বা পড়ার জ্ঞান এবং তার সঙ্গে সাধারণ অঙ্ক করার যে জ্ঞান, সেই বিষয়টি নিয়েই এই কর্মশালা হচ্ছে ।"
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা হল, নির্দিষ্ট শ্রেণিতে উঠেও অনেক শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে না । পাঠ্যবইয়ের বাক্য পড়লেও তার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় । একই ভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগের মতো প্রাথমিক অঙ্কেও তৈরি হয় দুর্বলতা। পরবর্তী শ্রেণিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘাটতি আরও বাড়তে থাকে । ফলে উচ্চতর স্তরের পড়াশোনায় গিয়ে অনেক পড়ুয়াকেই সমস্যায় পড়তে হয়। শিক্ষা মহলের মতে, প্রাথমিক স্তরে এই মৌলিক দক্ষতা তৈরি না হলে পরবর্তী শিক্ষার ভিত মজবুত করা কঠিন ।
সেই সমস্যা মাথায় রেখেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য । আপাতত উত্তরবঙ্গের 9টি শিক্ষা জেলার শিক্ষকরা এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন । তবে কর্মসূচি এখানেই শেষ নয় । শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, পরবর্তী সময়ে জেলাভিত্তিক স্তরে প্রশিক্ষণ ছড়িয়ে দেওয়া হবে । ধাপে ধাপে সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে । অর্থাৎ, শুধু পরিকাঠামো কিংবা পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন নয়, শ্রেণিকক্ষে শিশুদের শেখানোর কৌশলকেও আরও উন্নত করতে চাইছে শিক্ষা দফতর ।
জাতিগত শংসাপত্র বিতর্কে দায় কার ?
প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচির বাইরে এদিন সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকায় জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে ওঠা অভিযোগকে ঘিরে । অভিযোগ, কয়েকজন প্রার্থীর পদবি এবং তাঁদের জাতিগত শংসাপত্রের তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে । সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতে নিয়োগের মেধাতালিকায় জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে স্কুল শিক্ষা দফতর এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা ।
এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দেন, জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব স্কুল শিক্ষা দফতর বা এসএসসির নয় । সেই দায়িত্ব অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের । তাঁর বক্তব্য, "এই সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু করে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট । আমাদের স্কুল শিক্ষা দফতর বলুন বা এসএসসি বলুন, তাদের কিন্তু সার্টিফিকেট যাচাইয়ের বিষয়টি নয় । আমাদের দেখার বিষয়, দেওয়া সার্টিফিকেটে এসডিও-র সই ঠিকঠাক রয়েছে কি না । কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন জাতির, তিনি ওই শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্য কি না, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয় ।"
একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, নির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ-সহ লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে তা খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হবে । জালিয়াতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে । এমনকি নিয়োগের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তিনি । ডিজিটাল ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে নাম পরিবর্তন করে নিয়োগের তালিকায় কারচুপি করার সুযোগ নেই বলেও দাবি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী । ফলে শংসাপত্রের বৈধতা যাচাইয়ের দায়িত্ব অন্য দফতরের হলেও অভিযোগের তদন্তের পথ খোলা রাখার বার্তাই দিয়েছেন তিনি ।
প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ, কাট-অফ নিয়েও ব্যাখ্যা
গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের পরীক্ষাকে ঘিরে ওঠা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী । পরীক্ষায় অস্বাভাবিক ভাবে বেশি কাট-অফ নম্বর ওঠা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । মন্ত্রীর ব্যাখ্যা, প্রশ্নের মান অষ্টম শ্রেণির স্তরের হলেও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত প্রার্থী রয়েছেন । ফলে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কাট-অফ নম্বরে ।
পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হলে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারির কথাও তুলে ধরেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে । কোনও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে আদালত বিষয়টি খতিয়ে দেখবে । শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, "পরীক্ষা সম্পূর্ণ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে ও তাদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে । সে কারণে এই বিষয়টি নিয়ে যদি কোথাও কোনও সন্দেহ দানা বাঁধে, তবে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না ।"
নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস, খুলবে বন্ধ স্কুলও ?
শিক্ষক নিয়োগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও এ দিন আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী । প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরির কাজ এবং ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর নতুন টেট ও পরবর্তী নিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি । আপার প্রাইমারি এবং একাদশ-দ্বাদশ স্তরেও নিয়মিত নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
তাঁর দাবি, শিক্ষক নিয়োগ আর অনিয়মিত বা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার বিষয় নয়। প্রতি বছর নিয়ম মেনে নিয়োগের লক্ষ্যেই এগোচ্ছে রাজ্য । তাঁর কথায়, "আমি এর আগেও বলেছিলাম, প্রতি বছর নিয়ম করে শিক্ষক নিয়োগ হবে । বন্ধ হয়ে যাওয়াটা এখন অতীত বিষয়, এখন নিয়মিত নিয়োগ চলছে ।"
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষক-স্বল্পতা এবং পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে নতুন নিয়োগের পাশাপাশি বন্ধ স্কুলগুলিকে ফের চালু করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে সেই স্কুলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার আশ্বাসও উঠে এসেছে ।