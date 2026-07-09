মহিলাদের নিরাপত্তায় কলকাতার প্রতিটি থানার হেল্প ডেস্কের কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

মহিলাদের নিরাপত্তায় কলকাতার প্রতিটি থানার হেল্প ডেস্কের কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ
থানায় গিয়ে আর হয়রানি নয় ! বরং মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহায়ক পরিসর হিসেবে গড়ে তুলতেই এই হেল্প ডেস্কের উদ্যোগ ৷
Published : July 9, 2026 at 10:50 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে এসে যাতে কোনও মহিলাকে অযথা হয়রানি নয় ৷ এক থানা থেকে অন্য থানায় যাতে ঘুরতে না-হয় কিংবা অসংবেদনশীল আচরণের শিকার না-হতে হয়- সেই লক্ষ্যেই বড় উদ্যোগ নিল কলকাতা পুলিশ । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে শহরের প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু হওয়ার পর এ বার সেই ডেস্কে কর্মরত মহিলা পুলিশকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল লালবাজার । উদ্দেশ্য, নারী-সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে পুলিশের পরিষেবাকে আরও মানবিক, সংবেদনশীল এবং কার্যকর করে তোলা ।
এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে । বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক । প্রশিক্ষণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা । প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিকও পর্যালোচনা করেন নগরপাল ।
অজয় নন্দ জানান, এই প্রশিক্ষণে শুধু অভিযোগ নথিভুক্ত করার নিয়ম শেখানো হচ্ছে না । সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অভিযোগকারী মহিলার সঙ্গে কীভাবে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে, কীভাবে ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শুনতে হবে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, সেই বিষয়েও ।
লালবাজার সূত্রের খবর, নির্যাতন, পারিবারিক হিংসা, যৌন হেনস্থা বা অন্য কোনও অপরাধের শিকার হয়ে অনেক মহিলা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় থানায় পৌঁছন । সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের মধ্যে আস্থা তৈরি করা, নিরাপত্তার অনুভূতি দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তা বা অন্যান্য সরকারি পরিষেবার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং তদন্তের প্রাথমিক ধাপগুলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের কর্তাদের মতে, মহিলা হেল্প ডেস্ককে শুধুমাত্র অভিযোগ জানানোর একটি কাউন্টার হিসেবে নয়, বরং মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহায়ক পরিসর হিসেবে গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য । সেই কারণেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের আচরণ, যোগাযোগের দক্ষতা এবং আইন সম্পর্কে ধারণা- সব কিছুকেই আরও উন্নত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
লালবাজারের আশা, এই প্রশিক্ষণের ফলে থানায় অভিযোগ জানাতে আসা মহিলারা আরও দ্রুত, সহজ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিষেবা পাবেন । একই সঙ্গে নারী-সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও আরও পেশাদার, সংবেদনশীল এবং জনমুখী ভূমিকা নিতে পারবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা । কলকাতা পুলিশের মতে, এই উদ্যোগের ফলে শহরের থানাগুলিতে মহিলাদের আস্থা আরও বাড়বে ।