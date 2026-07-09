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মহিলাদের নিরাপত্তায় কলকাতার প্রতিটি থানার হেল্প ডেস্কের কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

থানায় গিয়ে আর হয়রানি নয় ! বরং মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহায়ক পরিসর হিসেবে গড়ে তুলতেই এই হেল্প ডেস্কের উদ্যোগ ৷

Kolkata police
অজয় নন্দ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 10:50 PM IST

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কলকাতা, 9 জুলাই: থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে এসে যাতে কোনও মহিলাকে অযথা হয়রানি নয় ৷ এক থানা থেকে অন্য থানায় যাতে ঘুরতে না-হয় কিংবা অসংবেদনশীল আচরণের শিকার না-হতে হয়- সেই লক্ষ্যেই বড় উদ্যোগ নিল কলকাতা পুলিশ । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে শহরের প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু হওয়ার পর এ বার সেই ডেস্কে কর্মরত মহিলা পুলিশকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল লালবাজার । উদ্দেশ্য, নারী-সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে পুলিশের পরিষেবাকে আরও মানবিক, সংবেদনশীল এবং কার্যকর করে তোলা ।

এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে । বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক । প্রশিক্ষণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা । প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিকও পর্যালোচনা করেন নগরপাল ।

অজয় নন্দ জানান, এই প্রশিক্ষণে শুধু অভিযোগ নথিভুক্ত করার নিয়ম শেখানো হচ্ছে না । সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অভিযোগকারী মহিলার সঙ্গে কীভাবে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে, কীভাবে ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শুনতে হবে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, সেই বিষয়েও ।

লালবাজার সূত্রের খবর, নির্যাতন, পারিবারিক হিংসা, যৌন হেনস্থা বা অন্য কোনও অপরাধের শিকার হয়ে অনেক মহিলা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় থানায় পৌঁছন । সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের মধ্যে আস্থা তৈরি করা, নিরাপত্তার অনুভূতি দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তা বা অন্যান্য সরকারি পরিষেবার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং তদন্তের প্রাথমিক ধাপগুলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে ।

Kolkata police
কলকাতা পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

কলকাতা পুলিশের কর্তাদের মতে, মহিলা হেল্প ডেস্ককে শুধুমাত্র অভিযোগ জানানোর একটি কাউন্টার হিসেবে নয়, বরং মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহায়ক পরিসর হিসেবে গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য । সেই কারণেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের আচরণ, যোগাযোগের দক্ষতা এবং আইন সম্পর্কে ধারণা- সব কিছুকেই আরও উন্নত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

লালবাজারের আশা, এই প্রশিক্ষণের ফলে থানায় অভিযোগ জানাতে আসা মহিলারা আরও দ্রুত, সহজ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিষেবা পাবেন । একই সঙ্গে নারী-সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও আরও পেশাদার, সংবেদনশীল এবং জনমুখী ভূমিকা নিতে পারবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা । কলকাতা পুলিশের মতে, এই উদ্যোগের ফলে শহরের থানাগুলিতে মহিলাদের আস্থা আরও বাড়বে ।

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মহিলাদের নিরাপত্তা
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