জগদ্ধাত্রী পুজোয় এই রুটে স্পেশাল ট্রেন, জানুন সময়

ঠাকুর দেখা থেকে বিসর্জন, জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমার কথা মাথায় রেখে বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা পূর্বরেলের ৷ কোন রুটে কখন বাড়তি ট্রেন চলবে জেনে নিন ৷

Eastern Railway Howrah Division
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
হাওড়া, 27 অক্টোবর: জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে হুগলি জেলায় সাজো সাজো রব ৷ হাওড়া থেকে বর্ধমান বা কাটোয়া রুটে চন্দননগর থেকে শুরু করে বৈঁচি-সহ বিভিন্ন জায়গায় দর্শনার্থীদের ভিড় জমে ৷ সেই কথা মাথায় রেখে এবার ওই রুটে পুজোর কদিন স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্বরেল ৷

চন্দননগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে বাড়তি যাত্রী চাপ মোকাবিলার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা বলে জানিয়েছে পূর্বরেলের হাওড়া বিভাগ । 28 অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে 2 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত একাধিক বিশেষ ইএমইউ (EMU) ট্রেন চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রী সহায়তা ব্যবস্থাও রাখা হবে ।

পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

হাওড়া–ব্যান্ডেল রুটে পাঁচ জোড়া এবং হাওড়া–বর্ধমান রুটে এক জোড়া বিশেষ ইএমইউ ট্রেন চলবে বলে জানিয়েছে পূর্বরেলের হাওড়া বিভাগ । প্রতিটি ট্রেনই এই রুটের সব স্টেশনে থামবে । হাওড়া থেকে বর্ধমান যাওয়ার বিশেষ ট্রেনগুলি ছাড়বে বিকেল 5টা 20 মিনিট, সন্ধে 7টা 55 মিনিট, রাত 8টা 35 মিনিট, রাত 11টা 30 মিনিট ও রাত 12টা 30 মিনিটে ।

ডাউনে ব্যান্ডেল–হাওড়া বিশেষ ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা 6টা 35 মিনিট, রাত 9টা 20 মিনিট, রাত 9টা 55 মিনিট, রাত 1টা ও রাত 2টোয় । একটি হাওড়া–বর্ধমান (ব্যান্ডেল হয়ে) ইএমইউ ট্রেন প্রতিদিন রাত 1টা 15 মিনিটে ছাড়বে এবং বর্ধমান–হাওড়া ট্রেন ছাড়বে রাত 10টা 30 মিনিটে ।

Eastern Railway Howrah Division
জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ ট্রেনের তালিকা (ইটিভি ভারত)

প্ৰতিমা নিরঞ্জনের দিন, অর্থাৎ 2 নভেম্বর, অতিরিক্ত একটি হাওড়া–ব্যান্ডেল–হাওড়া ট্রেন চালানো হবে ৷ যা হাওড়া থেকে ছাড়বে রাত 2টো 35 মিনিটে ও ব্যান্ডেল থেকে ফিরবে সকাল 8টায় । এছাড়া 36087 হাওড়া–মসাগ্রাম লোকাল ট্রেন 28 অক্টোবর থেকে 1 নভেম্বর পর্যন্ত বর্ধমান পর্যন্ত বাড়ানো হবে ৷ একই সময়ে চলবে একটি বর্ধমান–হাওড়া বিশেষ ট্রেন ।

এই সময়ে 36088 মসাগ্রাম–হাওড়া লোকাল পরিষেবা বাতিল থাকবে । এছাড়াও, 63501 হাওড়া–বর্ধমান লোকাল এবং 53002 আজিমগঞ্জ–হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন 29 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত ব্যান্ডেল–হাওড়া রুটের সব স্টেশনে অতিরিক্ত সময় থামবে । কাটোয়া–হাওড়া ইএমইউ লোকালও 29 অক্টোবর থেকে 1 নভেম্বর পর্যন্ত হুগলি–লিলুয়া রুটের সব প্রধান স্টেশনে থামবে ।

এই বিষয়ে পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানিয়েছেন, প্রতি বছর চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিপুল জনসমাগম হয় । তাই যাত্রীদের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে রেলের তরফে অতিরিক্ত ট্রেন এবং নজরদারির বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ ট্রেন
EASTERN RAILWAY HOWRAH DIVISION
JAGADHATRI PUJA SPECIAL TRAIN
JAGADHATRI PUJA 2025

