জগদ্ধাত্রী পুজোয় এই রুটে স্পেশাল ট্রেন, জানুন সময়

জগদ্ধাত্রী পুজোয় এই রুটে স্পেশাল ট্রেন, জানুন সময়
ঠাকুর দেখা থেকে বিসর্জন, জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমার কথা মাথায় রেখে বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা পূর্বরেলের ৷ কোন রুটে কখন বাড়তি ট্রেন চলবে জেনে নিন ৷
Published : October 27, 2025 at 2:40 PM IST
হাওড়া, 27 অক্টোবর: জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে হুগলি জেলায় সাজো সাজো রব ৷ হাওড়া থেকে বর্ধমান বা কাটোয়া রুটে চন্দননগর থেকে শুরু করে বৈঁচি-সহ বিভিন্ন জায়গায় দর্শনার্থীদের ভিড় জমে ৷ সেই কথা মাথায় রেখে এবার ওই রুটে পুজোর কদিন স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্বরেল ৷
চন্দননগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে বাড়তি যাত্রী চাপ মোকাবিলার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা বলে জানিয়েছে পূর্বরেলের হাওড়া বিভাগ । 28 অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে 2 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত একাধিক বিশেষ ইএমইউ (EMU) ট্রেন চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রী সহায়তা ব্যবস্থাও রাখা হবে ।
হাওড়া–ব্যান্ডেল রুটে পাঁচ জোড়া এবং হাওড়া–বর্ধমান রুটে এক জোড়া বিশেষ ইএমইউ ট্রেন চলবে বলে জানিয়েছে পূর্বরেলের হাওড়া বিভাগ । প্রতিটি ট্রেনই এই রুটের সব স্টেশনে থামবে । হাওড়া থেকে বর্ধমান যাওয়ার বিশেষ ট্রেনগুলি ছাড়বে বিকেল 5টা 20 মিনিট, সন্ধে 7টা 55 মিনিট, রাত 8টা 35 মিনিট, রাত 11টা 30 মিনিট ও রাত 12টা 30 মিনিটে ।
ডাউনে ব্যান্ডেল–হাওড়া বিশেষ ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা 6টা 35 মিনিট, রাত 9টা 20 মিনিট, রাত 9টা 55 মিনিট, রাত 1টা ও রাত 2টোয় । একটি হাওড়া–বর্ধমান (ব্যান্ডেল হয়ে) ইএমইউ ট্রেন প্রতিদিন রাত 1টা 15 মিনিটে ছাড়বে এবং বর্ধমান–হাওড়া ট্রেন ছাড়বে রাত 10টা 30 মিনিটে ।
প্ৰতিমা নিরঞ্জনের দিন, অর্থাৎ 2 নভেম্বর, অতিরিক্ত একটি হাওড়া–ব্যান্ডেল–হাওড়া ট্রেন চালানো হবে ৷ যা হাওড়া থেকে ছাড়বে রাত 2টো 35 মিনিটে ও ব্যান্ডেল থেকে ফিরবে সকাল 8টায় । এছাড়া 36087 হাওড়া–মসাগ্রাম লোকাল ট্রেন 28 অক্টোবর থেকে 1 নভেম্বর পর্যন্ত বর্ধমান পর্যন্ত বাড়ানো হবে ৷ একই সময়ে চলবে একটি বর্ধমান–হাওড়া বিশেষ ট্রেন ।
এই সময়ে 36088 মসাগ্রাম–হাওড়া লোকাল পরিষেবা বাতিল থাকবে । এছাড়াও, 63501 হাওড়া–বর্ধমান লোকাল এবং 53002 আজিমগঞ্জ–হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন 29 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত ব্যান্ডেল–হাওড়া রুটের সব স্টেশনে অতিরিক্ত সময় থামবে । কাটোয়া–হাওড়া ইএমইউ লোকালও 29 অক্টোবর থেকে 1 নভেম্বর পর্যন্ত হুগলি–লিলুয়া রুটের সব প্রধান স্টেশনে থামবে ।
এই বিষয়ে পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানিয়েছেন, প্রতি বছর চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিপুল জনসমাগম হয় । তাই যাত্রীদের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে রেলের তরফে অতিরিক্ত ট্রেন এবং নজরদারির বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।