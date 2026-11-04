স্পেশাল সামারি রিভিশন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক, বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের প্রশ্নে জর্জরিত সিইও
CEO SSR 2027 All Party Meet: আসন্ন পুর ভোটের আবহে স্পেশাল সামারি রিভিশন নিয়ে সিইও দফতরে সর্বদলীয় বৈঠক হল । একাধিক প্রশ্নে জেরবার সিইও ।
Published : November 4, 2026 at 12:41 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: স্পেশাল সামারি রিভিশনের নামে প্রহসন হচ্ছে ! স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন SIR-এর পর ট্রাইব্যুনাল-এ নাম বিচারাধান আছে । কিন্তু তা বিচারের জন্য বিচারক নেই । মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সব রাজমনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে এই অভিযোগ তুলল বাম, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ।
কংগ্রেস একটি উদাহরণ তুলে অভিযোগ করে, কলকাতার 104 ওয়ার্ডে গীতা মল্লিক নামে এক মহিলার নাম কলকাতা পুরসভার খসড়া ভোটার তালিকায় আছে । এদিকে বাস্তবে তিনি মৃত । অতএব, ভোটার তালিকায় কোনও সংশোধন হয়নি । নির্বাচন কমিশন মানুষকে আদালতে যেতে বাধ্য করছে । চক্রান্ত চালাচ্ছে।
কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "'জ্ঞানেশ শক্তি' যত তাড়াতাড়ি নিপাত যাবেন মানুষ তত তাড়াতাড়ি বাঁচবে । রাহুল গান্ধির লড়াই দেখে বিজেপি ঘুমিয়ে পড়েছে । তাই রাহুলের বিকৃত ছবি পোস্টার হিসেবে দিয়েছে ।"
অন্যদিকে সিপিএম-এর পলাশ দাস বলেন "সিইও দফতরের স্পেশাল সামারি রিভিশন মিটিংয়ে আমরাও উপস্থিত ছিলাম । নতুন সিইও-কে ওয়েলকাম জানিয়েছি আমি । পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ থেকে গণতন্ত্র হারিয়ে গিয়েছে, তাই সিইও'র কাছে সেই হারানো গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করেছি । একজন ব্যক্তি ফর্ম 7 পূরণ করতে চাইলে তাঁকে 10টা ফর্ম বরাদ্দ করা হচ্ছে। ফলে ওই ফর্ম 7-এর মাধ্যমে কিছু নাম বাদ যাওয়ার কথা সরকার জানাতে পারবেন । এক্ষেত্রে দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছি আমরা । এভাবে সেন্সর চালানো যায় না ।"
তিনি আরও বলেন, "কে কী উদ্দেশ্যে নম্বর দিচ্ছে সেটা তো স্পষ্ট হচ্ছে না । নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ফর্ম 6-এর নিয়ম আলাদা । আর যাঁরা এসআইআর-এ নাম হারালেন, তাঁরাও ওই ফর্ম 6 জমা করছেন । আমাদের প্রশ্ন, এসআইআর-এ যাঁদের নাম বাদ গেল, তাঁদের আরও কত পথ পেরতে হবে নিজের নাম ভোটার তালিকায় তোলার জন্য ? আমাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ।"
বিজেপির প্রতিনিধি শিশির বাজোরিয়া বলেন, "আজকের বৈঠকে SSR-এর যে লিস্ট আছে সেটা ভুল । তাতে ত্রুটি আছে । আসানসোলের 283 নম্বর বুথের তালিকায় এখনও একজনের 310টি সন্তান আছে । কারও 52 জন সন্তান । এরকম একশো জনেরও বেশি নাম আছে । এই ভুল আগের সরকারের ।এটার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আমি জানিয়েছি সিইও-কে ।"
অন্যদিকে মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন "আজ SSR নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ছিল । আজকের বৈঠকে যে জবাবগুলো মিলল না, সেটা নিয়ে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছি । আমরা কালীঘাট তৃণমূল বলেছি, এসআইআর একটা পদ্ধতি, তাকে পেন্ডিং রেখে আবার একটা এসএসআর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে । আমাদের বক্তব্য, এসআইআর কমপ্লিট না-করে কীভাবে এসএসআর চালু করছে । আমাদের দাবি, যাঁদের নাম এখনও ঝুলে রয়েছে, তাঁদের ফর্ম 6 ফিলাপ করে আবেদনের পথ খুলে দিতে হবে । ফর্ম 7-এর এক ব্যক্তি একগুচ্ছ নম্বরের অধিকার পেয়ে যাচ্ছে । এটা কখনও হতে পারে না । আমরা প্রশ্ন করেছি উত্তর পাইনি ।"