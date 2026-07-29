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বাঘের ছায়া-ঝড়ের ক্ষত, বাজারের দহন ! মাটির দুর্গাতেই বাঁচার আলো খোঁজেন সুন্দরবনের শিল্পীরা

নদী ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙেছে, তবু হাতের মাটি শুকোয়নি। সেই মাটির মধ্যেই তাঁরা প্রতি বছর নতুন করে গড়েন দেবী দুর্গাকে। শামিম মোল্লার প্রতিবেদন ৷

SUNDARBAN
মাটির দুর্গাতেই বাঁচার আলো (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 8:20 PM IST

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হিঙ্গলগঞ্জ, 27 জুলাই: দূরে ঘন জঙ্গল । জোয়ার-ভাটার নদী । কাদামাটির বাঁধ । আর সেই জঙ্গলের অদৃশ্য বাসিন্দা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ভয়ের সঙ্গে সহাবস্থান । সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে জীবন এমনই। এখানে প্রতিটি সন্ধ্যায় অনিশ্চয়তা জেগে ওঠে, আবার প্রতিটি ভোরে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নও জন্ম নেয় । সেই স্বপ্ন রূপ মেলে কুমোরপাড়ার মাটিতে । বাঁশের কাঠামোর গায়ে যখন এক মুঠো এক মুঠো মাটি চাপান শিল্পীরা, তখন তাঁরা শুধু দুর্গা প্রতিমা গড়েন না, গড়ে তোলেন নিজেদের আগামিদিনের ভরসা !

এখনও শরৎ আসতে দেরি । আকাশে কাশফুলের ঢেউ ওঠেনি । তবু হিঙ্গলগঞ্জের কুমোরপাড়ায় উৎসব নেমে এসেছে অনেক আগেই । কোথাও বাঁশ চেরা হচ্ছে, কোথাও খড়ে বাঁধা হচ্ছে প্রতিমার কাঠামো, কোথাও শিল্পীর আঙুলের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে দেবীর মুখ । চারদিকে মাটির গন্ধ, ঘামে ভেজা শরীর আর নিরলস ব্যস্ততা । কারণ, এই কয়েক মাসই সারা বছরের রুজির সময় । এই সময়টাই যদি হাতছাড়া হয়, তবে বছরভর সংসারের হাঁড়ি চড়বে কী করে ?

বাঘের ছায়া, ঝড়ের ক্ষত, বাজারের দহন ! মাটির দুর্গাতেই বাঁচার আলো খোঁজেন সুন্দরবনের শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু এ বছর প্রতিমা গড়ার লড়াই যেন আরও কঠিন !প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাজারের নির্মম বাস্তবতা । বাঁশ, কাঠ, খড়, পাটের সুতলি, রং, পাট, কাপড়, সাজসজ্জার সামগ্রী - প্রায় সব কিছুর দাম আকাশ ছুঁয়েছে । শুধু কাঁচামালই নয়, বেড়েছে পরিবহণ খরচও । আগে নদী থেকে সহজেই মাটি তুলে আনা যেত । এখন নানা বিধিনিষেধে সেই পথ প্রায় বন্ধ । বাধ্য হয়ে গাড়ি ভাড়া করে মাটি কিনে আনতে হচ্ছে । অথচ প্রতিমার দাম সেই হারে বাড়েনি । ক্লাবগুলিও খরচের চাপে । ফলে শিল্পীর ঘরে লাভ তো দূরের কথা, মূলধনই ফেরত আসবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা ।

মৃৎশিল্পী শ্রীকান্ত সাঁতরা কথায় কথায় সুন্দরবনের শিল্পীদের মনের কথা তুলে ধরলেন । নাগাড়ে বললেন, "এখানে কাজ করাটাই একটা যুদ্ধ । ঝড় আছে, বৃষ্টি আছে, সীমান্ত এলাকার নানা সমস্যা আছে । আগে নদী থেকে মাটি তুলে আনতাম, এখন কিনতে হয় । গত বছর যে সুতলি 100 টাকার একটু বেশি ছিল, এখন সেটা 250 টাকা কেজি । কিন্তু প্রতিমার দাম সেভাবে বাড়ে না । তাই ধার করে কাজ চালাতে হচ্ছে ।"

Sundarbans
পুজো আর বেশি দেরি নেই, বাঁশ চেরা চলছে (নিজস্ব চিত্র)

সুন্দরবনের মানুষ জানেন, ক্ষতি কাকে বলে । আইলা, আমফান, বুলবুল, ইয়াস ! একের পর এক ঘূর্ণিঝড় শুধু ঘর ভাঙেনি, ভেঙে দিয়েছে মানুষের বহু বছরের সঞ্চয় । নদীবাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে ফসলি জমি । বহু পরিবার আজও সেই ক্ষতি থেকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি । তারই মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির নতুন ধাক্কা যেন জীবনযুদ্ধকে আরও কঠিন করে তুলেছে ।

মৃৎশিল্পী রাজা সান্যাল বলেন, "সব কিছুর দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গিয়েছে । বাঁশ, খড়, সুতলি- সবকিছুই অনেক দাম । কিন্তু প্রতিমার দাম বাড়ে না । কাজ বন্ধ করলে সংসার চলবে না । তাই ঋণ নিয়ে হলেও প্রতিমা গড়ছি ।"

অর্থকষ্টের পাশাপাশি এ বছর শিল্পীদের মনে আর একটি সংশয়ও দানা বেঁধেছে । সরকারি অনুদান নিয়ে এখনও স্পষ্ট ছবি না থাকায় অনেক ক্লাবই বায়না দিতে দেরি করছে । তার প্রভাব পড়ছে শিল্পীদের উপরে ।

মৃৎশিল্পী সোনা সাঁতরার গলায় সেই উদ্বেগ স্পষ্ট । বললেন, "আগে একটা ভরসা ছিল । এবার অনুদান হবে কি হবে না, কত হবে- কিছুই পরিষ্কার নয় । ক্লাবও নিশ্চিন্ত নয়, আমরাও নই । বেশি প্রতিমা বানিয়ে যদি বিক্রি না হয়, তাহলে সেই ক্ষতি কে সামলাবে ?" প্রশ্নের উত্তর নেই কারও কাছেই ।

প্রখর রোদে ঘাম ঝরিয়ে, ভ্যাপসা গরমে মাটি শুকোনোর অপেক্ষায় থাকেন ৷ কখনও হঠাৎ বৃষ্টিতে দিনের পর দিনের পরিশ্রম নষ্ট হতে দেখেও আবার নতুন করে শুরু করেন তাঁরা । কারণ, থেমে যাওয়ার সুযোগ নেই । এক একটি প্রতিমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি পরিবারের রোজগার, সন্তানের পড়াশোনা, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ওষুধ, মহাজনের ধার শোধের হিসেব ।

হিঙ্গলগঞ্জের কুমোরপাড়ায় দাঁড়ালে বোঝা যায়, এই প্রতিমাগুলি কেবল মাটি, খড় আর রঙের সমষ্টি নয় । প্রতিটি প্রতিমার ভিতরে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য না-বলা গল্প । ঝড়ে ভেসে যাওয়া ঘরের গল্প । নদীভাঙনে হারানো জমির গল্প । ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়েও না-হারা মানুষের গল্প ।

Sundarbans
পুজো আর বেশি দেরি নেই, বাঁশ চেরা চলছে (নিজস্ব চিত্র)

শিল্পীদের দাবিও খুবই সাধারণ-সহজ শর্তে ঋণ, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধিতে কিছুটা স্বস্তি, সরকারি সহায়তা নিয়ে স্পষ্টতা এবং শিল্পের ন্যায্য মূল্য । এতটুকু নিশ্চয়তা পেলেই হয়তো আরও অনেক বছর সুন্দরবনের এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ।

তবে সুন্দরবনের মানুষ প্রকৃতির কাছে বারবার পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু পরাভূত হননি । নদী ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙেছে, তবু হাতের মাটি শুকোয়নি । সেই মাটির মধ্যেই তাঁরা প্রতি বছর নতুন করে গড়ে তোলেন দেবী দুর্গাকে । আসলে, হিঙ্গলগঞ্জের কুমোরপাড়ায় প্রতিমা তৈরি হয় না, তৈরি হয় মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রতিমূর্তি । যত দিন সেই জেদ বেঁচে থাকবে, তত দিন সুন্দরবনের বুকেও মাটির গন্ধে ফিরে আসবে উৎসব !

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