মৃত্যুর 153 বছর পরেও আপনভূমে উপেক্ষিত নীলদর্পণের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র
Bengali Writer Dinabandhu Mitra: নীলদর্পণ নাটকের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের ভিটে মুছে যেতে বসেছে ৷ তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণ চাই, বলছেন স্থানীয়রা ৷ প্রতিবেদন বাপি মণ্ডলের ৷
Published : September 20, 2026 at 9:04 PM IST
গোপালনগর (উত্তর 24 পরগনা), 20 সেপ্টেম্বর: তিনি ছিলেন বাংলার নীলবিদ্রোহের পথপ্রদর্শক। তাঁর লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলার কৃষক দুর্দশার কথা বিশ্ববাসীর দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল। নীলদর্পণ নাটক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম দলিল ৷ ঝড় উঠেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও। অথচ মৃত্যুর 153 বছরেও অবহেলার নিকষ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বসতভিটে। আশ্বাসের ফুলঝুরি শোনা গেলেও আজও তিনি অবহেলিত রয়ে গিয়েছেন। বনগাঁর চৌবেড়িয়ায় আজ লেখা হয় বাংলার প্রথম কৃষক নেতার উপেক্ষার ইতিকথা। অভিমানে মুখ ঢাকেন অবহেলিত মহানায়কের অনুগামীরা ৷
দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম ও পরিবার
1830 সালের 13 এপ্রিল দীনবন্ধু উত্তর 24 পরগনার গোপালনগর থানার চৌবেরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন অবশ্য চৌবেড়িয়া গ্রামটি নদিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চৌবেড়িয়া গ্রামের চারদিক নদীপথে ঘেরা ছিল। সে কারণে প্রাচীন জনপদের নাম হয় চৌবেরিয়া। দীনবন্ধুর পিতার নাম ছিল কালাচাঁদ মিত্র। তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র। দীনবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় চৌবেড়িয়া পাঠশালায়। সেখানে কিছুদিন পাঠ নেওয়ার পর পিতা তাঁকে জমিদারের সেরেস্তার কাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
দীনবন্ধু মিত্রের শিক্ষাজীবন
দীনবন্ধু মিত্র প্রকৃত অর্থে বিদ্যা অনুরাগী ছিলেন। পিতা তাঁকে সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করলেও উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহ নিয়ে একদিন রাতে তিনি কলকাতায় পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর ঠাকুরদাদা থাকতেন। সেই বাড়িতেই তিনি নতুন করে পড়াশোনা শুরু করেন। সঙ্গে গন্ধর্বনারায়ণ নাম বদল করে তিনি দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। কলকাতায় জেমস লঙের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হেয়ার স্কুল থেকে 1850 সালে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। 1852 সালে দীনবন্ধু আবার উচ্চতর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। প্রত্যেক পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনিই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। 1854 সালে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দীনবন্ধু কলেজের পড়াশোনা শেষ করেন।
দীনবন্ধু মিত্রের কর্মজীবন
কলেজের পড়াশোনা শেষ করে দীনবন্ধু প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। তারপর 1855 সালে 150 টাকা বেতনে পটনায় পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। ধীরে ধীরে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি ওড়িশা, নদিয়া ও ঢাকা ও কলকাতা বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। ডাক বিভাগের কাজে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেখানেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর কর্মদক্ষতায় খুশি হয়ে 'রায়বাহাদুর' খেতাবের জন্য মনোনীত করেন। যদিও স্বাধীনচেতা দীনবন্ধু তা গ্রহণ করেননি।
দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য রচনা
ডাক বিভাগে কাজ করার সময়েই বাংলার কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে দীনবন্ধু প্রতিবাদ শুরু করেন। সে সময় ব্রিটেনের বাজারে নীলের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ব্রিটিশ নীলকর শাসকরা বাংলার চাষিদের ওপর বেনজির জুলুম করতেন। বাংলা নির্যাতিত কৃষকদের জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে যা এখনও কালজয়ী নাটক হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। 'নীলদর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই বাংলায় কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। নাটকটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৌঁছয়।
তোলপাড় পড়ে যায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও। তারপর স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নীলকরদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন সাধারণ চাষিরা। ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। দীনবন্ধু মিত্র ততদিনে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী'। 'কমলে-কামিনী' তাঁর জীবনের শেষ নাটক। কর্মসূত্রে দীনবন্ধু কাছাড়-মণিপুর অঞ্চলে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ওই অঞ্চলের পটভূমিকায় এক কাল্পনিক কাহিনির আধারে 'কমলে-কামিনী' রচিত হয়েছিল। 'লীলাবতী' দীনবন্ধুর একটি সামাজিক নাটক। দীনবন্ধু মিত্র বেশ কিছু প্রহশন লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী' বাঙালি সমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।
ভারতবর্ষের প্রথম কৃষক নেতা দীনবন্ধু মিত্র
যার হাত ধরে বাংলায় কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূচনা হল সেই প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 1873 খ্রিস্টাব্দে জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর 153 বছর পরেও ভারতবর্ষের প্রথম কৃষক নেতা দীনবন্ধু মিত্র আপনভূমে উপেক্ষার মহানায়ক হয়ে রয়ে গিয়েছেন। তাঁর পৈত্রিক ভিটের পুরনো দালান বাড়িটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ঝোপ-জঙ্গলে আজ তা আর চেনাই যায় না। পুরো বাড়িজুড়ে লতাপাতায় ভরে গিয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগীরা দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি সংরক্ষণের জন্য গত ক'য়েক দশক ধরে আন্দোলন করে আসছেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তৃণমূল সরকার বছর পাঁচেক আগে নাট্যকারের বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। শুধু ঘোষণাই সার। দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।
কী বলছেন দীনবন্ধু মিত্রের প্রপৌত্র ?
ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলার সময় দীনবন্ধু মিত্রের প্রপৌত্র সোমেন মিত্র বলেন, "দীনবন্ধু মিত্রই প্রথম বাংলায় কৃষক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা নাটক নীলদর্পণের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর মানুষ বাংলার কৃষকদের দুর্দশার কথা জেনেছিলেন। সরকার আমাদের বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কোনও সংস্কার গত কয়েক বছরে আমরা দেখিনি। রাজ্যের কোনও বিধায়ক, সাংসদ বা মন্ত্রীকে দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি সংরক্ষণে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।"
সমাজকর্মীর বক্তব্য
সমাজকর্মী প্রদীপ সরকার বলেন, "দীনবন্ধু মিত্রের হাত ধরে বাংলার নাট্যসাহিত্য বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গিয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের হাত থেকে বাংলার চাষিদের রক্ষা করতে যে আন্দোলন করেছিলেন, তা পুরো বিশ্বের কৃষক সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত বড় একজন মহান ব্যক্তি আজ তাঁর যোগ্য সম্মান পেলেন না। সরকার হেরিটেজ ঘোষণা করেই দায় সেরেছে, তাঁর বাড়িটি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নিল না। সরকারের কাছে আমরা আবেদন করেছি, দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হোক।"
স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ
গোপালনগরের নহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পাপুন বিশ্বাসেের কথায়, "বনগাঁ মহকুমায় দুই সোনার সন্তান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু মিত্র বাংলার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। নীলকর শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলমের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। নীলদর্পণ নাটক তৎকালীন সময় বাংলার বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূচনাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলছি, দীনবন্ধু মিত্র আপন ভূমিতেই যথাযোগ্য সম্মান পেলেন না। সরকারের কাছে আবেদন করব, তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হোক।"
গোপালনগরের বাসিন্দারা চাইছেন, বাংলার প্রথম কৃষক আন্দোলনের নেতা দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি সংরক্ষণে সরকার এগিয়ে আসুক। গড়ে তুলুক কোনও সংগ্রহশালা। তবে আদৌ তা হবে কি ? উত্তর অজানা।