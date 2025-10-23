ভাইফোঁটায় ব্লু ও গ্রিন লাইনে বিশেষ পরিষেবা, কমছে মেট্রোর সংখ্যা

ভাইফোঁটায় ব্লু ও গ্রিন লাইনে বিশেষ পরিষেবা, কমছে মেট্রোর সংখ্যা
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বিশেষ পরিষেবার পাশাপাশি ব্লু ও গ্রিন লাইনে কম সংখ্যক মেট্রো চলার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ রইল সময়সূচি ৷
Published : October 23, 2025 at 7:05 AM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: বরাবরই অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক দিনগুলিতে বিশেষ পরিষেবা প্রদান করে থাকে কলকাতা মেট্রো ৷ ভাইফোঁটার দিনেও তার অন্যথা হয়নি ৷ বৃহস্পতিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ব্লু ও গ্রিন লাইনে চলবে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা । এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ । যদিও অন্যান্য দিনের তুলনায় গ্রিন ও ব্লু লাইনে কম সংখ্যক মেট্রো চলাচল করবে এদিন ৷ তবে ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পেল লাইনে অন্যান্য দিনের মতোই পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । বাইরে বেরনোর আগে সুবিধার্থে জেনে নিন ব্লু ও গ্রিন লাইনের প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচি ৷
ব্লু লাইন :
272টির পরিবর্তে সারাদিনে ব্লু লাইনে 182টি পরিষেবা চলবে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 91টি আপ ও 91টি ডাউন ।
দিনের প্রথম মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত
নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 50 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 6টা 54 মিনিটে ।
মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রোর সময় সকাল 6টা 55 মিনিটে ।
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 55 মিনিটে ।
দিনের শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 28 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 9টা 32 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম যাওয়ার শেষ মেট্রোর সময় রাত 9টা 44 মিনিট ।
গ্রিন লাইন :
226টির পরিবর্তে সারাদিনে চলবে 148 পরিষেবা । যার মধ্যে 72টি আপ ও 72টি ডাউন পরিষেবা থাকছে ।
দিনের প্রথম পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 30 মিনিটে । এক্ষেত্রে সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো সকাল 6টা 39 মিনিটের পরিবর্তে ছাড়বে সকাল 6টা 32 মিনিটে ।
দিনের শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 45 মিনিটে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 9টা 47 মিনিটে ।