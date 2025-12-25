বড়দিনে মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা, উৎসবের আবহে প্রবেশ-বাহির পথে বদল !
বড়দিন-নিউইয়ারে যাত্রী ভিড়ের কথা মাথায় রেখে মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা ৷ উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি মেট্রোয় প্রবেশ-বাহিরের পথ নির্দিষ্ট করা হল ৷
Published : December 25, 2025 at 10:48 AM IST
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: আজ বড়দিন আর তারপরের সপ্তাহে ইংরেজি বর্ষবরণ । এই দু'দিন শহরের হট ডেস্টিনেশন হল পার্ক স্ট্রিট । অ্যালেন পার্কে চলছে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল 2025। গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যা ও রাত গড়াতে না-গড়াতেই মানুষজন ভিড়ে ঠাসা পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক, নিউ মার্কেট ও বো-ব্যরাক। তাই যাত্রীদের সুবিধার্থে বড়দিনে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.30 মিনিটে। আর দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.23 মিনিটে।অন্যদিকে, ব্লু লাইনে 224টি মেট্রো ও গ্রিন লাইনে মিলবে 201টি পরিষেবা। তবে, অরেঞ্জ লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় থাকবে।
ব্লু লাইন- যাত্রীদের সুবিধার জন্য ব্লু লাইনে অনেক রাত পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো পরিষেবা। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.30 মিনিটে। আর দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.23 মিনিটে। আজ দুপুর 2.40 মিনিট থেকে রাত 8.30 পর্যন্ত প্রতি 7 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। ব্লু লাইনে সারাদিনে 272টি পরিষেবার পরিবর্তে চলবে 224টি মেট্রো ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 112টি আপ ও 112টি ডাউন পরিষেবা।
ব্লু লাইনে দিনের প্রথম পরিষেবা:
- নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলেছে সকাল 6.50 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত ৷
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলেছে 6.54 মিনিটের পরিবর্তে সকাল 6.50 এ ৷
- দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলেছে সকাল 6.55 মিনিটে।
- মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলেছে সকাল 6.55 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত ৷
ব্লু লাইনে দিনের শেষ পরিষেবা:
- দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 9.28 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 10.23 মিনিটে।
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো 9.33 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 10.20 মিনিটে।
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 9.43 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 10.30 মিনিটে।
- জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া হয়ে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার 2টি মেট্রো পাওয়া যাবে।
গ্রিন লাইন- গ্রিনলাইনে 228টি মেট্রো পরিষেবার পরিবর্তে আজ 201টি পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 101টি আপ ও 100টি ডাউন পরিষেবা। সকাল 6.39 মিনিট থেকে রাত 10.20 মিনিট পর্যন্ত মিলবে পরিষেব। বিকেল 4.25 থেকে রাত 8.30 মিনিট পর্যন্ত প্রতি ছয় মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো।
গ্রিন লাইনে দিনের প্রথম পরিষেবা:
- সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলেছে 6.39 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত ৷
- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলেছে সকাল 6.45 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত ৷
গ্রিন লাইনে দিনের শেষ মেট্রো:
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9.55 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9.55 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 10.5 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 10.20 মিনিটে। অতিরিক্ত একটি পরিষেবা শুধুমাত্র আজকের জন্য ৷
যাত্রীদের সুরক্ষায় বাড়ানো হচ্ছে মেট্রোয় নিরাপত্তা:
বড়দিন ও নিউইয়ার উপলক্ষে মেট্রোয় ব্যাপক যাত্রীদের ভিড় হয়। তাই যাত্রী সুবিধার্থে আজ যেসব স্টেশনে সবচেয়ে বেশি ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সব স্টেশনে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে বলেই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।
পার্ক স্ট্রিট মেট্রোয় যাত্রী ভিড় সামাল দিতে এই স্টেশনে যাত্রীরা শুধুমাত্র 2 নম্বর গেট যেটি ময়দানের কাছে সেই গেটটি এবং 3 নম্বর গেট যেটি বাজার কলকাতা আউটলেটের কাছে সেটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। 1 নম্বর গেট যেটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের কাছে, 5 নম্বর গেট যেটি মেয়ো রোডের কাছে এবং 6 নম্বর গেট যেটি কাইড স্ট্রিটের কাছে এখান থেকে শুধুমাত্র স্টেশন থেকে বেরনোর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন ৷ 4 নম্বর গেটটি বন্ধ থাকবে।
এছাড়াও, ময়দান স্টেশনে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র 2 নম্বর গেট যেটি জীবন দীপ বিল্ডিংয়ের কাছে এবং 3 নম্বর গেট যেটি কনক বিল্ডিংয়ের কাছে ব্যবহার করা যাবে। 1 নম্বর গেটটি যেটি এলিয়ট পার্কের কাছে শুধুমাত্র বেরনোর জন্য ব্যবহার করা যাবে। অন্যদিকে, আজ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দমদম এবং দক্ষিণেশ্বর-সহ গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মোতায়েন RPF- পরিষেবা মসৃণ রাখার জন্য অতিরিক্ত আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের সুবিধার জন্য পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা আরপিএফ অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ টিম বা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনের জন্য একটি কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি যা বিশেষ বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷
সিসিটিভিতে নজরদারি- সর্বক্ষণ নজরদারি ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল টাইম ভিত্তিতে ব্যাপক সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ করা হবে। নাশকতামূলক ঘটনা এড়ানোর জন্য ডগ স্কোয়াডও রাখা হবে। এছাড়াও, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে একজন অফিসার এবং চারজন কর্মী নিয়ে গঠিত আরেকটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েথে। যাত্রীদের রাস্তা দেখানোর জন্য এবং যে কোনও সহায়তার জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হবে।