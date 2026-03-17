প্রায় 20 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি, অতিরিক্ত ভোটার তালিকা চলতি সপ্তাহে; আশ্বাস পর্যবেক্ষকের

প্রায় 20 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি, অতিরিক্ত ভোটার তালিকা চলতি সপ্তাহে; আশ্বাস পর্যবেক্ষকের
ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত ৷ রাজনৈতিক দলগুলিও প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে ৷ ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি লিস্টও চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত হবে ৷
Published : March 17, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'বিচারাধীন' প্রায় 20 লক্ষ ভোটারের 'অ্যাডজুডিকেশন'-এর নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ৷ চলতি সপ্তাহের শুক্রবার বা শনিবার এই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হতে পারে বলে জানালেন নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ৷
মঙ্গলবার বিকেলে এসআইআর নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে ফের এক দফা বৈঠক হয় ৷ প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে এই বৈঠক ৷ এসআইআর বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতা হাইকোর্টে একে একে আসেন রাজ্যের নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়াল, ডিজিপি এসএন গুপ্তা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ এবং কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ ৷ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সিইও মনোজ আগরওয়াল ও বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত । সূত্রের খবর, বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে ৷
বৈঠক শেষে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুব্রত গুপ্ত বলেন, "সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে ৷ আশা করছি, এই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে ৷ প্রায় 20 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে ৷ এখন সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট যে অবস্থায় আছে, তাতে শুক্র বা শনিবার বেরিয়ে যাওয়া উচিত ৷"
তিনি আরও জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে ৷ যে সমস্ত বিচারকদের নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে তাঁদের নাম কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন বলে ঠিক হয়েছে ৷ সুব্রত গুপ্ত বলেন, "আর দু-একদিনের মধ্যে নাম আমাদের বিশেষ পর্যবেক্ষকের নাম জানিয়ে দেওয়া হবে ৷" সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, "প্রায় 21 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ৷ অত্যন্ত দ্রুত কাজ চলছে ৷ এই সপ্তাহে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷ সেটা নিয়ে আজ আলোচনা হয়েছে ৷"
গত 28 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ এবার পরপর অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ৷ এরই মধ্যে গত রবিবার নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে ৷ আগামী 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যে দু'দফায় ভোট হওয়ার কথা ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷