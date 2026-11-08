'শিবানী-শঙ্করী'দের জন্য সুরা-মাংসের এলাহি আয়োজন, ভূত চতুর্দশীর রাতে কী ঘটে ?

'শিবানী-শঙ্করী'দের জন্য সুরা-মাংসের এলাহি আয়োজন, ভূত চতুর্দশীর রাতে কী ঘটে ?
Bhoot Chaturdashi: আসানসোলের মহিশীলায় আজও টিকে রয়েছে ভূতেদের ঘিরে এক শতাব্দী প্রাচীন সাধনা ও পুজোর পরম্পরা ৷ কাহিনি বিশেষ প্রতিবেদনে তুলে ধরলেন তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : November 8, 2026 at 1:55 PM IST
আসানসোল, 8 নভেম্বর: ভূত চতুর্দশীর রাতের নিস্তব্ধতা। চারপাশে অন্ধকার। মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এক বটগাছ। সেই গাছের নীচে আকূল কণ্ঠে কেউ ডাকছে শিবানী, শঙ্করী, আয়... আয় ! 'কাদের উদ্দেশে এই ডাক ? কারাই বা এই শিবানী, শঙ্করী ? ভূত চতুর্দশীর রাতে কি সত্যিই তাঁরা আসেন ? এই রহস্যের খোঁজে মহিশীলার পিয়ালবেড়া শ্মশানের প্রাচীন পুজোর পরম্পরা ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত।
বিশ্বজুড়ে এখন ভূত মানেই হ্যালোউইন, আর বিপুল বাণিজ্য। অক্টোবর মাসজুড়ে পশ্চিমি দুনিয়ার ভূত-পিশাচের উৎসবের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতেও। বিশ্ববাজারে হ্যালোউইনের ব্র্যান্ডিং যত জোরালো হচ্ছে, ততই যেন আড়ালে চলে যাচ্ছে বাংলার নিজস্ব ভূতরা । মামদো, মেছো, স্কন্ধকাটা কিংবা একানড়ের মতো লোকবিশ্বাসের চরিত্ররা ক্রমশ হারাচ্ছে পরিচিতি।
কিন্তু আধুনিকতার এই আবহেও আসানসোলের মহিশীলায় আজও টিকে রয়েছে ভূতেদের ঘিরে এক শতাব্দী প্রাচীন সাধনা ও পুজোর পরম্পরা। ভূত চতুর্দশীর রাতে পিয়ালবেড়া শ্মশানের সেই প্রাচীন বটগাছের নীচে আজও হয় ভূতেদের আবাহন। নিবেদন করা হয় ভাত, মাংস এবং কারণ বা সুরা ৷
আসানসোলের এই মহিশীলা এলাকায় ভূত চতুর্দশীর রাতে আয়োজন করা হয় ভূতেদের উদ্দেশে বিশেষ পুজো। স্থানীয় বিশ্বাস, এই রাতে ভূত-প্রেতদের আবাহন করে তাঁদের সন্তুষ্ট করা হয়। তার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রীতিনীতি। ভূতেদের উদ্দেশে নিবেদন করা হয় ভোগ। একবার নয়, সারা রাতে চার দফায় চলে এই ভোগ নিবেদনের পর্ব। ভোগের তালিকায় থাকে মাংস দিয়ে রান্না করা ভাত এবং কারণ অর্থাৎ সুরা।
এই পুজোর ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে মহিশীলার পিয়ালবেড়া শ্মশানের সঙ্গে। একসময় জনবসতি থেকে দূরে নির্জন এই শ্মশানেই তন্ত্রসাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন বামাক্ষ্যাপার পঞ্চম শিষ্য সাধক বনমালী ভট্টাচার্য। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, অসংখ্য নরকঙ্কালের উপর বসে তিনি সাধনা করতেন। বামাক্ষ্যাপার পরামর্শেই সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন তারা মায়ের মন্দির। সেই সময় থেকেই কালীপুজোর আগের রাত, অর্থাৎ ভূত চতুর্দশীতে বিশেষ আরাধনার প্রচলন।
কিন্তু এই পুজোর বিশেষত্ব হল, এখানে দেবীর আরাধনার আগে গুরুত্ব দেওয়া হয় ভূতেদের ভোগ নিবেদনকে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ভূতেদের সন্তুষ্ট করার পরেই শুরু হয় তারা মায়ের পুজো। সাধক বনমালী ভট্টাচার্যের হাত ধরে শুরু হওয়া এই পরম্পরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আজও চলছে ৷
মন্দিরের বর্তমান সেবাইত তারক ভট্টাচার্য বলেন, "ভূত চতুর্দশীর রাতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাচীন বটগাছের নীচে গিয়ে ভূতেদের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন এবং 'শিবানী', 'শঙ্করী'দের নাম ধরে আবাহন করা হয়। এরা আমার দাদুর পোষা ভূত। এরা এই বটগাছে সারাবছর বাঁধা থাকে। আজকের রাতে বিশেষ মন্ত্রবলে তাদের ছাড়া হয়। ভোগে দেওয়া হয় মাংস ও কারণ। তারা সেগুলি খেয়ে যায়, তার প্রমাণ মেলে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আজও ভূতেদের ভোগ নিবেদন করা হয় এবং সেই পরম্পরায় কোনও ছেদ পড়েনি।"
একসময় যে পিয়ালবেড়া শ্মশান ছিল জনমানবহীন, আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ঘন জনবসতি। বদলে গিয়েছে এলাকার ভূগোল, হারিয়ে গিয়েছে শ্মশানের পুরনো পরিবেশ। কিন্তু সেই অতীতের সাক্ষী হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন বটগাছটি। আর তার নীচেই ভূত চতুর্দশীর রাতে ফিরে আসে পুরনো পুজোর রীতি। স্থানীয়দের একাংশের কাছে এই রাত আজও রহস্যে মোড়া। অন্ধকার নামলে ওই গাছের আশপাশে যেতে অনেকেই ভয় পান।
স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী ভট্টাচার্যের কথায়, "ভূত চতুর্দশীর রাতে ভোগ নিবেদনের পর বেশ কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নজরে আসে। এলাকায় প্রচুর কুকুর থাকলেও তারা ওই ভোগ খায় না। কখনও ভোগের উপর আঁচড়ের চিহ্ন, কখনও মাটির পাত্রে রাখা কারণ বা সুরা উধাও হয়ে যায়। এমনকী, হাওয়া না দিলেও বটগাছের ডালপালা কেঁপে ওঠে। যদিও তাঁরা কোনওদিন ক্ষতি করেননি ৷ আমাদের বরং বিভিন্ন সময়ে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।"
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নেই। তাঁদের মতে, এই ধরনের লোকাচার আসলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। হ্যালোউইনের বিশ্ববাজারে যখন ভূতেরা বাণিজ্যের উপকরণ, তখন আসানসোলের এই প্রাচীন বটগাছের নীচে আজও প্রশ্ন জাগে ভূত চতুর্দশীর রাতে 'শিবানী', 'শঙ্করী'রা কি সত্যিই আসেন...