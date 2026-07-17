বরুণ খুনের মামলায় বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিয়োগ, সাক্ষ্যগ্রহণ 37 নম্বর সাক্ষীর

বরুণ খুনের মামলায় বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিয়োগ, সাক্ষ্যগ্রহণ 37 নম্বর সাক্ষীর
আজ বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় 37 নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । তৎপরতা দেখা গিয়েছে বরুণের বাবার সাক্ষ্য গ্রহণেরও ।
Published : July 17, 2026 at 5:00 PM IST
বনগাঁ, 17 জুলাই: দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছিলেন সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস । তার পর 14 বছর কেটে গেলেও তাঁর মৃত্যুর সুবিচার মেলেনি বলে দাবি পরিবারের ৷ পুনর্তদন্তের আবেদন জানিয়ে বরুণ বিশ্বাসের পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই বেড়েছে তদন্তের তৎপরতা । বরুণের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন সিআইডির আধিকারিকেরা । এবার পরিবর্তন করা হল সরকারি আইনজীবীকে । তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে বিশেষ সরকারি আইনজীবী । একইসঙ্গে আজ বরুণ খুনের মামলায় 37 নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । তৎপরতা দেখা গিয়েছে বরুণের বাবার সাক্ষ্যগ্রহণেরও ।
এলাকায় নারী নির্যাতন, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় 2012 সালের পাঁচ জুলাই দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছিলেন উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস । তৎকালীন তৃণমূল সরকার বরুণ খুনের সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল যে, তারা তদন্তে খুশি নয় । 14 বছরে তারা বরুণ খুনের বিচার পায়নি বলে দাবি করে । বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষ থেকে নতুন সরকারের কাছে খুনের পুনর্তদন্তের দাবি জানানো হয়েছিল । তারপরে বরুণের সুটিয়ার বাড়িতে আসেন সিআইডি আধিকারিকেরা ।
দীর্ঘদিন পর শুক্রবার বরুণ খুনের মামলা ওঠে বনগাঁ আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে । এদিন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় । দেখা যায়, পরিবর্তন করা হয়েছে সরকারি আইনজীবীকে । তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে বিশেষ সরকারি আইনজীবী দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে । সাক্ষ্য গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, "দিনকয়েক আগে আমাকে বিশেষ সরকারি আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চলছে, আমরা চাই মামলার দূরত্ব নিষ্পত্তি হোক । বরুণ বিশ্বাসের পরিবারও তাই চাইছে । এর আগে এই মামলায় 36 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । আজ 37 নম্বর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল । বিচারক এই মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন 31 অগস্ট । ওইদিন বরুণ বিশ্বাসের বাবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে ।"
বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষের আইনজীবী দীপাঞ্জন দত্ত বলেন, "বরুণ বিশ্বাস মামলায় আগে দুটো চার্জশিট হয়েছে । প্রাথমিক চার্জশিট এবং সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট । সেখানে তদন্তকারী সংস্থা 76 জন সাক্ষীকে সাইড করেছে । যার মধ্যে আগে 36 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । আজ 37 নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল ।"
একইসঙ্গে তিনি জানান, বিগত দিনে বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ ছিল, এই মামলার সরকারি আইনজীবীরা সঠিকভাবে কাজ করছেন না । নতুন সরকার আসার পর পরিবারের সদস্যরা পুনর্তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন । এখন নতুন স্পেশাল সরকারি আইনজীবী দেওয়া হয়েছে । তাঁরা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আগামী দিনে বরুণ বিশ্বাসের বাবার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালতকে জানিয়েছেন ।