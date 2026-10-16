নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, প্রতিবেশীকে 20 বছরের কারাদণ্ড দিল জেলা আদালত
Malda POCSO Court: 2023 সালের 11 নভেম্বরের ঘটনা ৷ প্রায় তিন বছর ধরে মামলা চলার পর অবশেষে শাস্তি পেল আসামী ৷ খুশি নাবালিকার পরিবার ৷
Published : October 16, 2026 at 10:32 AM IST
মালদা, 16 অক্টোবর: ঘটনার প্রায় তিন বছর পর সুবিচার পেল প্রতিবেশীর যৌন নির্যাতনের শিকার নাবালিকা ৷ দীর্ঘ সময় ধরে মামলা চলার পর বৃহস্পতিবার মালদা জেলা পকসো আদালতের বিচারক অভিযুক্ত ওই প্রতিবেশীকে 20 বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন ৷ এই রায়ে খুশি ওই নাবালিকার পরিবার ৷ এই রায়দানকে কেন্দ্র করে এদিন মালদা জেলা আদালতে যথেষ্ট কৌতুহল ছড়িয়ে পড়ে ৷
গাজোল থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছিল 2023 সালের 11 নভেম্বর ৷ তখন নাবালিকার বয়স ছিল 15 বছর ৷ তার অভিভাবকরা গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগে জানান, সেদিন দুপুরে ওই নাবালিকাকে জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী ৷ সেই সময় ধৃতের বাড়িতে কেউ ছিল না ৷ তার সুযোগ নিয়ে নাবালিকা মেয়ের উপর যৌন নির্যাতন চালায় সে ৷ এরপর মেয়ের মুখে সব শুনে তাঁরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন ৷
ঘটনার পরদিন নাবালিকার বাবার তরফে অভিযোগ দায়ের হতেই তৎপর হয় পুলিশ ৷ গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্তকে ৷ শুরু হয় আইনি বিচার ৷ দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে এদিন মালদা জেলা পকসো আদালতের বিচারক সুস্মিতা গাইন অভিযুক্তকে কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা ঘোষণা করেন ৷
এপ্রসঙ্গে আইনজীবী সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ঘটনার দিন দুপুরে এই নাবালিকা মেয়েটি পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় আসামী মেয়েটিকে ডাকে ৷ প্রতিবেশী হওয়ায় তাকে মেয়েটি ভালোভাবেই চিনত ৷ সে কিছু না বুঝে আসামীর বাড়ির কাছে যায় ৷ তখনই মেয়েটির মুখ চাপা দিয়ে জোর করে নিজের বাড়ির ভিতর নিয়ে যায় ওই ব্যক্তি ৷ মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন চালায় ৷ এই ঘটনায় মেয়েটির বাবা গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তার ভিত্তিতেই তদন্ত সাপেক্ষে গাজোল থানার পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করে ৷
এই মামলায় মোট 16 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন বিচারক ৷ সাজা ঘোষণায় আসামীকে 20 বছরের কারাদণ্ড এবং দু'লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছ'মাসের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছেন ৷
এদিন সাজা ঘোষণার পর নাবালিকার বাবা বলেন, "এতদিনে আমার মেয়ে সুবিচার পেল ৷ আসামী আমাদের প্রতিবেশী ৷ ছোট থেকে আমার মেয়েকে বড় হতে দেখেছে ৷ সে যে আমার মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে, কখনও ভাবতে পারিনি ৷ ওর ফাঁসি হলে সবচেয়ে খুশি হতাম ৷ তবে বিচারক যে সাজা ঘোষণা করেছেন তাতে আমরা খুশি ৷ এরপর যেন আর কোনও মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা না ঘটে ৷"