ঘাসফুল ও তৃণমূল নাম ফ্রিজ, হাইকোর্টের স্পেশাল অফিসারের প্রশ্নে নতুন অস্বস্তিতে মমতা শিবির
Special Officer Subrata Talukdar Sought Calcutta HC Explanation: নাম ও প্রতীক ফ্রিজের সিদ্ধান্ত কি উপনির্বাচনের জন্য, জানতে চাইলেন প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ৷
Published : October 5, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: পুজোর আগে ফের সমস্যায় 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' বা 'কালীঘাট তৃণমূল' ৷ ঘাসফুল প্রতীক ও তৃণমূল কংগ্রেস নাম নির্বাচন কমিশন ফ্রিজ করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার তথা প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ৷ জানতে চাওয়া হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক শুধুমাত্র উপনির্বাচনের জন্যই ফ্রিজ করা হয়েছে কি না ৷
আর এই ব্যাখ্যা চাওয়াকে কেন্দ্র করে ফের একবার প্রমাদ গুনছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে, এর ফলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফের ফ্রিজ হয়ে যেতে পারে ৷ কারণ, প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে দিয়েছে, সেখানে একটি অংশকে 'তৃণমূল কংগ্রেস'-এর নামে থাকা তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খরচের অনুমতি দেওয়াটা ন্যায় সঙ্গত কি না ? তাই তিনি 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-কে নির্দেশ দিয়েছেন, আদালতের থেকে এর ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে ৷
সেই প্রেক্ষিতে কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী জরুরি ভিত্তিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ আবেদনে বলা হয়, আদালত যদি স্পেশাল অফিসারের প্রশ্নের ব্যাখ্যা না-দেয়, সেক্ষেত্রে পুজোর আগে কর্মচারীদের বেতন থেকে অন্যান্য সব খরচ বন্ধ হয়ে যাবে ৷ যদিও বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পুজোর পরে এই বিষয়টি তিনি শুনবেন ৷
কলকাতা হাইকোর্ট মামলাটি না-শোনায় তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফের ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ কারণ, কোনও জবাব না-পেলে হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার তথা প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ফের ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা বন্ধ করিয়ে দিতে পারেন ৷
নির্বাচন কমিশন গত 17 সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও ঘাসফুল প্রতীক ফ্রিজ করে দেয় ৷ এরপর 18 সেপ্টেম্বর কালীঘাট শিবিরকে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও ফুটবল খেলোয়াড় প্রতীক দেয় ৷ অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবিরকে 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও খাম প্রতীক দিয়েছে কমিশন ৷
কিন্তু, গত 9 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়, যেখানে শর্তসাপেক্ষে কালীঘাট তৃণমূলকে 'তৃণমূল কংগ্রেসে'র তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খরচের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ তবে, প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের তত্ত্বাবধানে সেই টাকা খরচ করতে বলা হয় ৷ 21 সেপ্টেম্বর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য 9 জুলাইয়ের নির্দেশকে 2027 সালের 29 জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন ৷
আর এখানেই প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার আদালতের ব্যাখ্যা চেয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও ঘাসফুল প্রতীক কি কেবল উপনির্বাচনের জন্যই ফ্রিজ করা হয়েছে ? যদি তা না-হয়, তাহলে তৃণমূলের একটি অংশকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়া ন্যায় সঙ্গত কি না, সেই ব্যাখ্যা চেয়েছেন স্পেশাল অফিসার ৷