আদৌ প্ল্যান মেনে নির্মাণ ! সিটের হাতে তারাতলার গোডাউনের অনুমোদিত নকশা
অনুমোদিত নকশা, নির্মাণস্থলের বাস্তব অবস্থা এবং উদ্ধারকৃত নথির মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে তদন্তে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম ।
Published : July 1, 2026 at 7:14 AM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: তারাতলা বিপর্যয়ের তদন্তে নতুন মোড় । কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-এর হাতে পৌঁছল সংশ্লিষ্ট নির্মীয়মাণ গোডাউনের কলকাতা পুরনিগম অনুমোদিত নকশা ।
এই নকশার সঙ্গে বাস্তবে নির্মীয়মাণ কাঠামোর মিল ছিল কি না, সেটাই এখন তদন্তের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে । পাশাপাশি নকশা অনুমোদনের পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের অনিয়ম বা আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, সিট গঠনের পর থেকেই কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে । তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট গোডাউনের অনুমোদিত নকশা আমরা পেয়েছি । এখন দেখা হবে, সেই অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী আদৌ নির্মাণকাজ চলছিল কি না ।
লালবাজার সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে সিটের সদস্যদের ধারণা, গোডাউন ঢালাইয়ের আগেই একাধিক স্তরে গুরুতর অনিয়ম হয়েছিল । যে নকশা অনুমোদিত হয়েছিল, বাস্তবে সেই নকশা অনুসরণ না করেই নির্মাণ এগোচ্ছিল বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ । তবে এটিকে এখনও তদন্তের প্রাথমিক অনুমান বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা । নকশা, নির্মাণ সামগ্রী, কাঠামোগত পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে ।
শনিবার পর্যন্ত এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 16। ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ সমস্ত নিয়ম মেনে গোডাউনের নকশা তৈরি ও অনুমোদন হয়েছিল কি না । শুধু নির্মাণে অনিয়ম নয়, নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক লেনদেন বা দুর্নীতির যোগ ছিল কি না, তাও এখন তদন্তের আওতায় । ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে সিট ।
এদিকে, এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া আব্দুল হামিদকে জেরা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা । সূত্রের খবর, জেরায় হামিদ স্বীকার করেছেন যে, নির্মীয়মাণ গোডাউনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে তিনি দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন । সেই সূত্র ধরেই শনিবার তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ ।
তদন্তকারীদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—নকশা অনুমোদনের জন্য ঠিক কত টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছিল, সেই টাকা কার কার কাছে পৌঁছেছিল এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আর কোন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা জড়িত ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি । তবে হামিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তিকে নজরে রেখে তদন্ত এগোচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
লালবাজারের একাংশের মতে, শুধুমাত্র নির্মাণ সংক্রান্ত গাফিলতি নয়, এই ঘটনায় যদি অনুমোদন প্রক্রিয়াতেও দুর্নীতির প্রমাণ মেলে, তাহলে তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হতে পারে । প্রয়োজন হলে পুরসভার সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ।