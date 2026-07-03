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একদা দেবরাজের রোষে পড়া পুলিশকর্মীদের নিয়ে গঠিত সিট

দেবরাজের এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কোথা থেকে এল, তা জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা ।

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একদা দেবরাজের রোষে পড়া পুলিশকর্মীদের নিয়ে গঠিত হল সিট (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 6:23 PM IST

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কলকাতা, 3 জুলাই: একদা দেবরাজ চক্রবর্তীর কথা না-শোনার মাশুল গুনতে হয়েছিল । বদলি হতে হয়েছিল তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় । এবার সেই দেবরাজকেই জেরা করতে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্য করা হল পুলিশের সেই আধিকারিকদের । সিটের মাথায় একজন আইপিএস ডিসি থাকলেও, দলে সেই বদলি হয়ে যাওয়া পুলিশ আধিকারিকদের সামিল করা হয়েছে বলে বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রের খবর । জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সিটে কয়েকজন সাব-ইনস্পেকটর ও ওসি-ও আছেন ।

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার দেবরাজের এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কোথা থেকে এল, তা জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা । রাজ্যে পালাবদলের পর তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠায় আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন দেবরাজ চক্রবর্তী ৷ তবে তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল ৷ তাই গ্রেফতারির আশঙ্কায় তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন 6 রাজ্যে ৷ ছিল সস্তার হোটেলে ৷ এমনকী নিজের গাড়ি ব্যবহার না-করে বাসে যাতায়াত করেছেন তিনি ৷ তবে তদন্তের জাল বিস্তার করে দেবরাজের নাগাল পায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পুুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তী । কখনও পাহাড়ি জেলার অভিজাত হোটেল, কখনও আবার সাধারণ পর্যটক আবাস - এভাবেই বারবার আস্তানা বদলে তদন্তকারীদের নজর এড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু শেষরক্ষা হল না । রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) দীর্ঘ নজরদারি এবং গোয়েন্দা তৎপরতার জেরে অবশেষে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকার একটি হোটেল থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয় ৷

তদন্তকারী সূত্রের খবর, 25 জুন থেকে 1 জুলাই পর্যন্ত টানা সাতদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান পরিবর্তন করেন দেবরাজ চক্রবর্তী । প্রচুর নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে প্রথমে তিনি পৌঁছে যান সল্টলেক করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে । সেখান থেকে 25 জুন ওড়িশা পৌঁছন ৷ এরপর অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়ু থেকে কেরল হয়ে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর, ধানবাদ হয়ে ফের রাজ্যে ঢোকেন ৷ ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ঘেঁষা পুরুলিয়ার কটেজ থেকে অবশেষে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন বিধায়িকা অদিতি মুন্সির স্বামীকে ৷

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মূলত দেবরাজ চক্রবর্তী রেলস্টেশন এবং বাস টার্মিনাস সংলগ্ন ছোটখাটো হোটেলগুলিতে আত্মগোপন করে থাকতেন ।" হোটেলে পরিচয় পত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অভিনব চাল তিনি চেলেছিলেন । যাতে তাঁকে কেউ চিনতে না-পারে, সে জন্য আধার কার্ডের পরিবর্তে তিনি ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড জমা দিয়েছিলেন । যেহেতু ভোটার কার্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং বেশিরভাগই অস্পষ্ট থাকে, ফলে আত্মগোপন করতে বা গা ঢাকা দিতে তাঁর সুবিধা হবে ভেবে তিনি আধার কার্ডের পরিবর্তে ভোটার কার্ড জমা দিয়েছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ।

তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন দেবরাজ চক্রবর্তীর রোষে পড়তে হয়েছিল একাধিক পুলিশ কর্মীকে । তাঁদের বিভিন্ন সময়ে দেবরাজের কথা না শোনার প্রতিদান দিতে হয়েছিল বলে অভিযোগ । থানা থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং পেতে হয়েছিল বেশকিছু পুলিশ কর্মীকে । ক্রমেই দেবরাজ চক্রবর্তীকে অভিষেক ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায় । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক প্রকল্পে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায় দেবরাজকে । শুধুমাত্র বাগুইআটি বা সল্টলেক নয়, বরং নিউটাউনের একাধিক জায়গায় এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় দেবরাজ চক্রবর্তীকে সক্রিয়ভাবে দেখা গিয়েছিল ।

ক্রমেই তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে । কীভাবে রাতারাতি এক ব্যক্তির ভাগ্য এইভাবে বদলে যেতে পারে এবং তিনি প্রবল ক্ষমতাসীন হয়ে উঠতে পারেন, সেই ক্ষমতার উৎস কী, তা জানার জন্যই এবার সিট গঠন করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট । শুধু রাজ্য পুলিশ কিংবা বিধাননগর কমিশনারেট নয়, ইতিমধ্যেই নতুন করে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।

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DEBRAJ CHAKRABORTY

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