প্রাক্তনীদের কৃতিত্বে মুকুট পরাতে উদ্যোগ, বিশেষ পুরস্কার দেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তনীদের কৃতিত্বে মুকুট পরাতে উদ্যোগ, বিশেষ পুরস্কার দেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও যাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে বিশেষ ছাপ রেখেছেন, সেই সব প্রাক্তনীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া ।
Published : April 30, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: প্রাক্তনীদের সাফল্যকে সম্মানের আসনে বসাতে বড় পদক্ষেপ নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । চালু হতে চলেছে 'ডিস্টিংগুইশড অ্যালামনাই–জেইউ (DA-JU) অ্যাওয়ার্ড' । বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন মঞ্চেই এবার থেকে কৃতী প্রাক্তনীদের এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে । গত 4 এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও যাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে বিশেষ ছাপ রেখেছেন, সেই সব প্রাক্তনীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া । জানা যাচ্ছে, পাঁচটি পৃথক বিভাগে এই সম্মান প্রদান করা হবে: অ্যাকাডেমিয়া ও গবেষণা, কর্পোরেট নেতৃত্ব, উদ্যোগপতি ক্ষেত্র, জনজীবন ও সমাজসেবা এবং শিল্প-সাহিত্য-সৃজনশীল অভিব্যক্তি।
কারা এই সম্মানের জন্য যোগ্য? বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত যে কোনও প্রাক্তনী, যিনি মনোনয়নের সময় জীবিত, তিনি এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারবেন । তবে শুধুমাত্র ডিগ্রি থাকলেই হবে না, নিজ নিজ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সাফল্য, উৎকর্ষ এবং সমাজে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখার প্রমাণও থাকতে হবে ।
পুরস্কার প্রদানের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে একটি নির্দিষ্ট সেল, ACER-JU পুরো বিষয়টি পরিচালনা করবে । ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাত বা অনিয়মের সম্ভাবনা কমবে বলেই মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
হঠাৎ এমন উদ্যোগ কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলের মতে, এর পেছনে রয়েছে একাধিক উদ্দেশ্য । দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন যাদবপুরের প্রাক্তনীরা । বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবও বহন করে । সেই কৃতিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল । এই পুরস্কারের মাধ্যমে সেই শূন্যস্থান পূরণ হতে চলেছে ।
একই সঙ্গে এই উদ্যোগ বর্তমান পড়ুয়া এবং প্রাক্তনীদের মধ্যে এক নতুন সেতুবন্ধন তৈরি করবে বলেও মনে করছেন অনেকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন, "এই পদক্ষেপের ফলে বাইরে ছড়িয়ে থাকা কৃতী প্রাক্তনীদের সাফল্য সামনে আসবে । বর্তমান প্রজন্মও অনুপ্রাণিত হবে । তাঁরা বুঝতে পারবে, এখান থেকে পড়াশোনা করে কতদূর পৌঁছনো সম্ভব ।"
মানের বিচারে দেশের অন্যতম শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহু দিন ধরেই পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । এখানকার প্রাক্তনীরা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, কর্পোরেট দুনিয়া কিংবা সামাজিক কাজে- সব ক্ষেত্রেই তাঁদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য । ফলে এই সম্মান তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাকেও আরও উঁচুতে তুলবে বলেই মনে করছে কর্তৃপক্ষ ।
উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "প্রাক্তনীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই পুরস্কার চালু করা হচ্ছে । তবে পুরো প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে, তা খুব শিগগিরই জানিয়ে দেওয়া হবে ।"
সব মিলিয়ে, প্রাক্তনীদের সাফল্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই নতুন উদ্যোগ, এমনটাই মনে করছে শিক্ষামহল ।
