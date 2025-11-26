'পচা শামুকে পা কাটবেন না', পার্থর জামিন বাতিলের হুঁশিয়ারি বিচারকের

'পচা শামুকে পা কাটবেন না', পার্থর জামিন বাতিলের হুঁশিয়ারি বিচারকের
জামিন পাওয়ার পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে আদালতে হাজিরা দেননি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ সিবিআই বিশেষ আদালত তাঁর জামিন খারিজের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷
Published : November 26, 2025 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: জামিনের শর্ত মেনে প্রত্যেক শুনানির দিন আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে ৷ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবার এই নির্দেশ দিলেন আলিপুর ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারক শুভেন্দু সাহা ৷ তা না-হলে জামিন খারিজ হয়ে যাবে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷
এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তিনি হাজির হননি ৷ কেন তিনি আদালতে উপস্থিত হলেন না, তার কারণ জানতে চান বিচারক । পাশাপাশি এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-সহ বাকি অভিযুক্তদের জামিন খারিজ করতে পারে আদালত, সেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক ৷
এসএসসির নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ 2022 সালের জুলাই মাসে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ পরে 2024 সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে ফের গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ তিনি ছাড়া তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, নিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এসপি সিনহা এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৷ অভিযুক্তরা ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন ৷ 11 নভেম্বর বাড়ি ফেরেন পার্থও ৷
নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশে নিয়োগ দুর্নীতিতে এই অভিযুক্তদের কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত ৷ কিন্তু দেখা যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজন অভিযুক্ত হাজির হননি ৷ এদিন সিবিআই মামলার শুনানিতে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিশেষ আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা ৷ তখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন, "তিনি শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ ৷ তাই হাজির হতে পারেননি ৷"
বিচারক বলেন, "ডাক্তার কি তাঁর বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন ?" তারপরই বিচারক ফের বলেন, "উচ্চ আদালত জামিন দেওয়ার সময় শর্ত হিসাবে নিম্ন আদালতের বিচারপর্বে হাজির থাকতে নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু জামিন পাওয়ার পর অভিযুক্তরা সেটা ভুলে যান ৷" তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "পচা শামুকে পা কাটবেন না ৷ বার বার একই জিনিস হলে জামিন বাতিল করে দেওয়া হবে ৷" এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বছরের 6 জানুয়ারি ৷
অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতিতে আরেক অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তাঁর তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কশাল আদালতে আবেদন জানিয়েছেন ৷ এদিকে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী ইডির দেওয়া নথি এখনও পড়ে উঠতে পারেননি ৷ তাই এদিন কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি ৷ তবে নতুন বছর অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে চার্জগঠনের প্রক্রিয়া যাতে শুরু করা সম্ভব হয়, সেই অনুরোধ জানিয়েছেন চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী ৷