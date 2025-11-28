চর্ম রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভিড় করে বিশেষ সম্প্রদায়, SIR-এর পর সংখ্যা কমবে, মন্তব্য পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর

চর্ম রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভিড় করে বিশেষ সম্প্রদায়, SIR-এর পর সংখ্যা কমবে, মন্তব্য পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর
শুক্রবার দুর্গাপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এমনই মন্তব্য করেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী নারায়ণ চক্রবর্তী৷
Published : November 28, 2025 at 9:29 PM IST
দুর্গাপুর, 28 নভেম্বর: চর্ম রোগ হয় বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের! সেই কারণেই ওই সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলিতে! এসআইআর-এর পর সেই সংখ্যা অনেক কমে যাবে!
উপরে লেখা বাক্যগুলি পড়ে আপনার মনে হয়তো বিস্ময় তৈরি হচ্ছে৷ কিন্তু ঠিক এই কথাগুলিই শুক্রবার বললেন বিজ্ঞানী নারায়ণ চক্রবর্তী৷ পদ্মশ্রীপ্রাপক এই বিজ্ঞানীর এমন মন্তব্যের পর বিতর্ক তৈরি হয়েছে৷ এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল৷ তবে বিজেপি মনে করেন বিজ্ঞানী নারায়ণ চক্রবর্তী বিজ্ঞানভিত্তিক কথাই বলেছেন৷
শুক্রবার থেকে শুরু হল সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিটিউটের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন৷ শিল্পশহর দুর্গাপুরে ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী নারায়ণ চক্রবর্তী৷ তিনি সেখানে একাধিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন৷ আর্দুবেদিক চিকিৎসার গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন৷
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর রচিত বহু প্রাচীন নথি নষ্ট করে দেওয়ার কথা তিনি বলেন। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আমাদের দেশের এমন অনেক প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, যা দিয়ে আর্সেনিক-সহ আরও বহু রোগের যথাযথ চিকিৎসা হতে পারে৷’’ উদাহরণ স্বরূপ তিনি সজনে ডাঁটা, সজনে গাছের পাতা, আ্যলোভেরা গাছের গুণাগুণ তুলে ধরেন৷
পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হন৷ সেখানেই তিনি চর্ম রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করেন৷ তিনি বলেন, ‘‘কল্যাণী এইমসে যা ভিড় হয়, তার থেকেও বেশি ভিড় হয় আমি যেখানে ডিগ্রি অর্জন করেছি, সেই স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন৷ সেখানে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভিড় করেন। তারা বিশেষত চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে আসেন। এসআইআর শুরু হয়েছে, দেখবেন ধীরে ধীরে কমে যাবে।’’
এভাবে কি কোনও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিশেষ একটি রোগ হয়েছে বলে অভিযোগ করা যায়? স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অমিতবাবু আর মোদিবাবু অনেক রকম বুদ্ধি লাগাচ্ছে বাংলার মাটিতে ক্ষমতায় আসার জন্য। যতই আয়ুর্বেদিক নিয়ে কথা বলে এসআইআর-কে সাহায্য করুক, বাংলার মানুষ আপনাদেরকে ভোট দেবে না। এইসব উল্টোপাল্টা কথাবার্তার জন্যই আপনাদেরকে বাংলার মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেয়।"
প্রসঙ্গত, এসআইআর নিয়ে যখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে, সেই সময় বিজেপি দাবি করছে যে ভোটার তালিকার সংশোধন হলেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে 1 কোটি নাম বাদ যাবে৷ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে৷ এসআইআর শুরু হওয়ার পরও এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে৷ বাংলাদেশ সীমান্তে বহু মানুষকে ভিড় করতেও দেখা যাচ্ছে৷ তাহলে কি পদ্মশ্রী বিজ্ঞানী নারায়ণ চক্রবর্তী এই অংশের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন?
তেমনটাই মনে করেন বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর কথায়, ‘‘এসআইআর শুরু হওয়ার পর রোহিঙ্গা বাংলাদেশি সব বাংলাদেশে যাওয়া শুরু করেছে। বিজ্ঞানী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন, উনি হয়তো বিজ্ঞান ভিত্তিক কথা বলেছেন। আমরা বিজ্ঞানের কথা না-জানলেও বলতে পারি এসআইআর শুরুর পর সঠিক জায়গায় কার্বলিক অ্যাসিড পড়েছে৷’’