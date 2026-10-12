বাদ পড়াদের নাম ভোটার তালিকায় ফেরাতে শিবির শুরু কলকাতায়

বাদ পড়াদের নাম ভোটার তালিকায় ফেরাতে শিবির শুরু কলকাতায়
Voter enrollment: বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছিল কমিশন। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : October 12, 2026 at 11:32 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি ঘিরে তোলপাড় দেশের রাজধানী দিল্লি। সেই আবহে কলকাতায় শুরু হচ্ছে বিশেষ শিবির।
নতুন ভোটার ও ভোটার তালিকায় বাদ পড়াদের নাম তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। সেই কারণেই এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন । শিবির শুরুর কথা জানিয়ে উত্তর কলকাতা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় লাখ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল। শহর কলকাতাতেও সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। সেই এসআইআর বাতিল থেকে এই কর্মকাণ্ডের কুশিলব মুখ্য নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ চেয়ে চলছে বিরাট আন্দোলন। এদিকে পুজো মিটলে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন। সেই ভোটেও কি ভোটদান থেকে বিরত থাকবেন এসআইআরে বাদ পড়া ভোটাররা ? এই প্রশ্ন দীর্ঘ দিন ধরেই উঠছিল। তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন অক্টোবর মাসের প্রথম দিন একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে ।
নির্দেশিকায় বলা হয়ছে, যে কোনও যোগ্য ব্যক্তি, যাঁর নাম এখনও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তিনি নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড ও পদ্ধতি সাপেক্ষে যে কোনও সময়ে নিজের নাম তালিকাভুক্তির করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোনও যোগ্য ভোটার বাদ পড়বেন না। এই বিশেষ অভিযানের উদ্দেশ্য হল এই ধরনের সকল যোগ্য ভোটারকে শনাক্ত করা এবং তাঁদের তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করা।
রাতে কাজ করেন এমন কর্মী ও শ্রমিক কলোনিতে বসবাসকারী যোগ্য ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তালিকাভুক্তির সুবিধার্থে, নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা (ইআরওএস) এবং সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা (এআরওএস), বুথ স্তরের কর্মকর্তা ও অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সমগ্র কলকাতা উত্তর জেলা জুড়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যাতে ভোটার তালিকায় নাম লেখানোর সুযোগ সম্পর্কে অবগত হন, তা নিশ্চিত করার জন্য ইআরও-রা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অন্যত্র প্রচার করবেন ।
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