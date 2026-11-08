দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পূজিত মা তারা ! ভোগে এলাহি আয়োজন তারাপীঠে

দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পূজিত মা তারা ! ভোগে এলাহি আয়োজন তারাপীঠে
Kali Puja At Tarapith Temple: কালীপুজো উপলক্ষে ভক্তদের ঢল তারাপীঠে ৷ কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বরকে ৷ ফিরোজ আলির প্রতিবেদন ৷
Published : November 8, 2026 at 4:35 PM IST
তারাপীঠ, 8 নভেম্বর: আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা । অর্থাৎ, আলোর উৎসব দীপাবলির পাশাপাশি রবিরার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে কালীপুজো । এই বিশেষ তিথিতে সমস্ত সতীপীঠ ও শক্তিপীঠে দেবী কালিকার বিশেষ আরাধনার আয়োজন করা হয় । পুজো দিতে বিভিন্ন মন্দিরে ভিড় জমান অসংখ্য ভক্ত । সেই তালিকায় অন্যতম বীরভূমের সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ ।
দীপান্বিতা অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে তারাপীঠ মন্দিরে সকাল থেকেই বিশেষ পুজো-অর্চনা চলছে । অমাবস্যার তিথি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছে । এদিন কালীরূপে পূজিত হচ্ছেন মা তারা ৷ তারাপীঠ মন্দিরের নিত্যদিনের আরতির তুলনায় এই দিনের ধরন কিছুটা আলাদা । বিশেষ তিথির মাহাত্ম্য মেনেই নির্দিষ্ট নিয়ম ও রীতি মেনে সম্পন্ন হচ্ছে পুজো । প্রতি বছরের মতো এবছরও কালীপুজোর বিশেষ তিথিতে মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে ভক্তদের ঢল নেমেছে তারাপীঠে ।
দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথি
মন্দিরের সেবায়েত গোলক মহারাজ বলেন, "আজ বেলা 10টা 48 মিনিটে অমাবস্যার তিথি শুরু হয়েছে । সোমবার সকাল 10টা 27 মিনিট পর্যন্ত অমাবস্যা থাকবে ৷ আর অমাবস্যা শুরু হওয়ার পরেই বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছে মা তারার । তারাপীঠে নিত্যদিনের আরতির তুলনায় এই আরতি কিছুটা অন্যরকম হবে । রাতের দিকে সেই বিশেষ আরতি শেষে মাকে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হবে ।"
মা তারার বিশেষ ভোগ
অন্যদিকে, কালীপুজোর বিশেষ তিথি উপলক্ষে এদিন দুপুরে মায়ের ভোগেও রয়েছে এলাহি আয়োজন । ভোগের তালিকায় রয়েছে ভাত, ফ্রায়েড রাইস, পোলাও, মুগডাল, পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের তরকারি, বলির পাঁঠার মাংস, মাছ ভাজা, শোল মাছ পোড়া, পাঁচ রকমের মিষ্টি, পায়েস এবং কারণ (মদ) । বিশেষ তিথিতে প্রচলিত রীতি মেনেই মাকে এই সমস্ত পদ নিবেদন করা হচ্ছে । পুজোর পাশাপাশি মায়ের ভোগকে ঘিরেও ভক্তদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে ।
তারাপীঠে ভক্তদের ঢল
বীরভূম জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্র তারাপীঠ । বছরের প্রতিটি দিনই এখানে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা লেগে থাকে । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে প্রচুর ভক্ত মা তারার দর্শনে আসেন । এছাড়াও রাজ্যের বাইরে থেকে বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন । কেউ আসেন মনোবাসনা পূরণের আশায়, কেউ আবার জীবনের নানা সমস্যা থেকে মুক্তি চেয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান ।
কড়া নিরাপত্তার চাদরে মন্দির
তবে বছরের বিশেষ কয়েকটি তিথির মধ্যে দীপান্বিতা অমাবস্যা অন্যতম । এই দিনটিতে তারাপীঠে ভক্ত সমাগম অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায় । কালীপুজো উপলক্ষে সম্ভাব্য বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে তাই নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । মন্দির চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ।
তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই বিশেষ দিনগুলিতে যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে । পাশাপাশি, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে । উদ্দেশ্য একটাই, দূরদূরান্ত থেকে মা তারার চরণে আসা ভক্তরা যেন নির্বিঘ্নে পুজো দিতে পারেন ।"
সব মিলিয়ে দীপান্বিতা অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মীয় আবহে সেজে উঠেছে সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ । বিশেষ আরতি, মায়ের এলাহি ভোগ এবং অগণিত ভক্তের সমাগমে কালীপুজোর এই বিশেষ দিনটি ঘিরে তারাপীঠে তৈরি হয়েছে বাড়তি উৎসাহ ও উদ্দীপনা । সারারাত পুজো হবে মা তারার ৷