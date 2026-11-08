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দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পূজিত মা তারা ! ভোগে এলাহি আয়োজন তারাপীঠে

Kali Puja At Tarapith Temple: কালীপুজো উপলক্ষে ভক্তদের ঢল তারাপীঠে ৷ কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বরকে ৷ ফিরোজ আলির প্রতিবেদন ৷

Tarapith Temple
মা তারার বিশেষ পুজো তারাপীঠ মন্দিরে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 8, 2026 at 4:35 PM IST

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তারাপীঠ, 8 নভেম্বর: আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা । অর্থাৎ, আলোর উৎসব দীপাবলির পাশাপাশি রবিরার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে কালীপুজো । এই বিশেষ তিথিতে সমস্ত সতীপীঠ ও শক্তিপীঠে দেবী কালিকার বিশেষ আরাধনার আয়োজন করা হয় । পুজো দিতে বিভিন্ন মন্দিরে ভিড় জমান অসংখ্য ভক্ত । সেই তালিকায় অন্যতম বীরভূমের সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ

দীপান্বিতা অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে তারাপীঠ মন্দিরে সকাল থেকেই বিশেষ পুজো-অর্চনা চলছে । অমাবস্যার তিথি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছে । এদিন কালীরূপে পূজিত হচ্ছেন মা তারা ৷ তারাপীঠ মন্দিরের নিত্যদিনের আরতির তুলনায় এই দিনের ধরন কিছুটা আলাদা । বিশেষ তিথির মাহাত্ম্য মেনেই নির্দিষ্ট নিয়ম ও রীতি মেনে সম্পন্ন হচ্ছে পুজো । প্রতি বছরের মতো এবছরও কালীপুজোর বিশেষ তিথিতে মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে ভক্তদের ঢল নেমেছে তারাপীঠে ।

বিশেষ আরতির আয়োজন মা তারার (ইটিভি ভারত)

দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথি

মন্দিরের সেবায়েত গোলক মহারাজ বলেন, "আজ বেলা 10টা 48 মিনিটে অমাবস্যার তিথি শুরু হয়েছে । সোমবার সকাল 10টা 27 মিনিট পর্যন্ত অমাবস্যা থাকবে ৷ আর অমাবস্যা শুরু হওয়ার পরেই বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছে মা তারার । তারাপীঠে নিত্যদিনের আরতির তুলনায় এই আরতি কিছুটা অন্যরকম হবে । রাতের দিকে সেই বিশেষ আরতি শেষে মাকে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হবে ।"

Tarapith Temple
দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পূজিত মা তারা (ইটিভি ভারত)

মা তারার বিশেষ ভোগ

অন্যদিকে, কালীপুজোর বিশেষ তিথি উপলক্ষে এদিন দুপুরে মায়ের ভোগেও রয়েছে এলাহি আয়োজন । ভোগের তালিকায় রয়েছে ভাত, ফ্রায়েড রাইস, পোলাও, মুগডাল, পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের তরকারি, বলির পাঁঠার মাংস, মাছ ভাজা, শোল মাছ পোড়া, পাঁচ রকমের মিষ্টি, পায়েস এবং কারণ (মদ) । বিশেষ তিথিতে প্রচলিত রীতি মেনেই মাকে এই সমস্ত পদ নিবেদন করা হচ্ছে । পুজোর পাশাপাশি মায়ের ভোগকে ঘিরেও ভক্তদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে ।

Tarapith Temple
কালীপুজোর মা তারার বিশেষ ভোগ (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠে ভক্তদের ঢল

বীরভূম জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্র তারাপীঠ । বছরের প্রতিটি দিনই এখানে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা লেগে থাকে । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে প্রচুর ভক্ত মা তারার দর্শনে আসেন । এছাড়াও রাজ্যের বাইরে থেকে বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন । কেউ আসেন মনোবাসনা পূরণের আশায়, কেউ আবার জীবনের নানা সমস্যা থেকে মুক্তি চেয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান ।

Tarapith Temple
তারাপীঠ মন্দির চত্বর (ইটিভি ভারত)

কড়া নিরাপত্তার চাদরে মন্দির

তবে বছরের বিশেষ কয়েকটি তিথির মধ্যে দীপান্বিতা অমাবস্যা অন্যতম । এই দিনটিতে তারাপীঠে ভক্ত সমাগম অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায় । কালীপুজো উপলক্ষে সম্ভাব্য বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে তাই নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । মন্দির চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ।

Tarapith Temple
তারাপীঠ মন্দির (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই বিশেষ দিনগুলিতে যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে । পাশাপাশি, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে । উদ্দেশ্য একটাই, দূরদূরান্ত থেকে মা তারার চরণে আসা ভক্তরা যেন নির্বিঘ্নে পুজো দিতে পারেন ।"

Tarapith Temple
তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তদের ঢল (ইটিভি ভারত)

সব মিলিয়ে দীপান্বিতা অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মীয় আবহে সেজে উঠেছে সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ । বিশেষ আরতি, মায়ের এলাহি ভোগ এবং অগণিত ভক্তের সমাগমে কালীপুজোর এই বিশেষ দিনটি ঘিরে তারাপীঠে তৈরি হয়েছে বাড়তি উৎসাহ ও উদ্দীপনা । সারারাত পুজো হবে মা তারার ৷

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KALI PUJA AT TARAPITH TEMPLE
TARAPITH TEMPLE BHOG
MAA TARA BHOG IN KALI PUJA
তারাপীঠে দীপান্বিতা অমাবস্যার পুজো
মা তারার ভোগ

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