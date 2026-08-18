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GI তকমা পেলেও 'আঁধারেই' বেগমপুরের তাঁতশিল্প, ঐতিহ্য-রুজি বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ সরকারের

বেগমপুরের তাঁত শিল্প বিলুপ্তির পথে ৷ GI ট্যাগ পেলেও বাজার হারিয়েছে অনেকদিন। ঐতিহ্যবাহী বেগমপুরী শাড়ির হাল হকিকত তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
বেগমপুরের তাঁতশিল্প GI তকমা পেলেও উন্নতি নেই (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 9:04 PM IST

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বেগমপুর, 18 অগস্ট: একসময় রাজ্যের তাঁত শিল্পের অন্যতম ঠিকানা ছিল হুগলির বেগমপুর ৷ পাওয়ারলুম হোক বা হ্যান্ডলুম, বছরভর তাঁত বোনার শব্দে মুখরিত থাকত বেগমপুর ৷ সেই খটখট শব্দকে আগেই গ্রাস করেছিল করোনা ও লকডাউন ৷ এখন আরও বেহাল অবস্থা ৷ সমবায় থেকে ক্লাস্টার, সঙ্কট চরমে ৷ ব্যবসা তলানিতে ৷ এই তাঁত বুনতে নতুন প্রজন্ম আর চাইছে না ৷ কেনই বা চাইবে, লাভ যেখানে নেই সেখানে শিল্পসত্ত্বা বেঁচে থাকা একপ্রকার বিলাসতা ৷ তবু প্রদীপের শিখার মতো কোনওরকমে টিমটিম করে জ্বলছে বেগমপুর ৷

বিলুপ্তির পথে তাঁত শিল্প

এদিকে চলতি বছর জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন (GI) পেয়েছে বেগমপুরের তাঁতশিল্প ৷ কিন্তু তাতে কি... জিআই তকমা পেলেও বাজার হারিয়েছে অনেকদিন। চিরাচরিত তাঁত ছেড়ে ক্লাস্টারের মাধ্যমে বাজারচলিত শাড়ির তৈরি করছিলেন তাঁতিরা। একসময় হুগলির চণ্ডীতলা ও সিঙ্গুর ব্লকে সমস্ত ঘরে তাঁত থাকত। বেগমপুরে ছিল তখন 10টি তাঁত সমবায় । বড়বাজারে ব্যবসার জন্য মহাজনী প্রথার মাধ্যমে তাঁতিদের দিয়ে তাঁত বোনানো হত। বহু তাঁতি জীবন-জীবিকার জন্য ট্রেনে করে বেগমপুরে তাঁত বুনতে আসতেন। এখন তা অতীত ! বিলুপ্তির পথে তাঁত শিল্প।

ঐতিহ্যবাহী বেগমপুরী শাড়ির হাল হকিকত (ইটিভি ভারত)

হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার তাঁতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে

বহু তাঁতি পরিবারের ছেলে, মেয়েরা জীবিকা নির্ভরের জন্য শহরমুখী (কলকাতা) হয়েছেন। নতুন প্রজন্ম এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না। তাঁতের শাড়ির পরিবর্তে বহু মানুষ পাওয়ারলুম, গেঞ্জির কলার ও দড়ি তৈরি শিল্পের দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু সুতোর দাম বাড়ায় তাতেও কোনও উন্নতি নেই।বেগমপুরের একমাত্র হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার তাঁতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাঁতের মতো এই হ্যান্ডলুম শিল্পকে বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
ঐতিহ্যবাহী বেগমপুরী শাড়ির দুর্দশা (ইটিভি ভারত)

জিআই তকমার পর নয়া উদ্যোগ

জিআই তকমা পাওয়ার পর থেকেই সরকারি তরফে শাড়ির বদলে হ্যান্ডলুম চুড়িদার ও পাঞ্জাবির মতো কাপড় বানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁতে মজুরি না-থাকায় একাধিক মানুষ বিকল্প কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছে। এমনটা দেখে তাঁতের মজুরি যাতে বাড়ে তার বিকল্প এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্মকে তাঁতের প্রতি আকৃষ্ট করা। মজুরি বৃদ্ধি করলে আবার এই তাঁত শিল্পের পুনর্জীবন হবে, এমন আশা সকলেরই।

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
শাড়ি তৈরির খুঁটিনাটি (ইটিভি ভারত)

নতুন প্রজন্মের কেউ আসছে না, এই তাঁতশিল্পে

জমিদার আমলে বেগমপুরে তাঁতের ধুতি তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁতের শাড়ি এখান থেকেই কলকাতার বড়বাজারে যেত। তাঁত শিল্পের এই বহরের কাহিনী শোনা গেল শিল্পী সুকুমার দে'র মুখে। তিনি বলেন, "একটা শাড়ি বুনে দু'দিনে 470 টাকা পাই। সপ্তাহে 4 পিস কাপড় তৈরি হয়। মাসে 7 থেকে 8 হাজার টাকা আয় করি। তাতে সংসার চলে না। আমাদের যা বয়স, তাতে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কিন্তু সেটা বাস্তবে কতটা রূপ পাবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। একটা শাড়ি বুনতে 6টা লোক লাগে। নতুন প্রজন্মের কেউ আসছে না, এই তাঁতশিল্পে। সুতোর দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং আর তার মান উন্নতও নয়। সেই কারণে এই শিল্প এখন ধ্বংসের মুখে। সরকারও সেভাবে আমাদের দেখছে না।"

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
প্রদীপের শিখার মতো কোনওরকমে টিমটিম করে জ্বলছে বেগমপুর (ইটিভি ভারত)

এখন সর্ব সাফল্যে একটাই তাঁত চলছে...

তাঁতশিল্পী সোমা দে বলেন, "ছোটবেলায় নিজের আগ্রহ থেকে বাবার কাছ থেকে তাঁত বোনা শিখেছি। শ্বশুরবাড়িতে এসেও তাঁত বুনছি। এখানে মোট 6টা তাঁত ছিল। আমাদের এখন সর্ব সাফল্যে একটাই তাঁত চলছে। মজুরি কমে যাওয়ায় বাইরে থেকে আর কেউ তাঁত বুনতে আসছেন না বেগমপুরে। তাছাড়া এখন চুড়িদার, নাইটি পরায় তাঁতের শাড়ি পরার চলনও কমে গিয়েছে। একটা শাড়ি বুনতে দু'থেকে আড়াই দিন সময় লাগে। মজুরি মাত্র 400 টাকা। তাতে সংসার চালানো যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় না-দেখেও এখন তাঁত বুনছি। আমার ছেলে বা অন্য কেউই আর তাঁত বুনতে চাইছে না। মহাজনী প্রথার তাঁতও নেই। ক্লাস্টার ছিল বলে এখনও বেঁচে আছি।"

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
রকমারি হাতের কাজ (ইটিভি ভারত)

সরকারের পদক্ষেপের আর্জি শিল্পীদের

বেগমপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার আছে তাঁদের ৷ তাই বাবা ও ছেলে মিলে তাঁত বুনে চলেছেন শিল্পী লক্ষ্মীকান্ত দে। তাঁর কথায়, "20 বছর পরে বেগমপুরের তাঁত বলে আর কিছু থাকবে না। সরকারি পরিকাঠামো না-থাকায় তাঁতের এই হাল। সরকার যদি আমাদের কাছ থেকে শাড়ি কেনে ৷ তাতে মজুরি বা মাইনে ভালো হবে ৷ এর জেরে নতুন প্রজন্ম এই তাঁত শিল্পে আসতে পারবে। তাঁত ছেড়ে এখন কলকাতায় 12 হাজার টাকার মাইনের কাজে চলে যাচ্ছেন বেশিরভাগ মানুষ ৷ একদিন ছুটিও পাচ্ছেন তাঁরা ৷ সেই জায়গায় তাঁত বুনে মাসে আমাদের 6 থেকে 7 হাজার টাকা আয় হচ্ছে। তাহলে কেনই বা এই শিল্পে উন্নতি হবে..."

বাবা তাঁতি ছিল কিন্তু তাঁত বুনে সেভাবে কিছু উন্নতি হয়নি। তাই পড়াশোনা করে গেঞ্জির কলার তৈরি মেশিন কিনে এখন ব্যবসা করছেন ৷ এমনটা জানিয়েছেন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দে। তিনি বলেন, "প্রথমদিকে কলার তৈরি করে ভালো লাভ হলেও এখন সুতোর দাম বেড়ে যাওয়ায় মজুরিও কমেছে। কিন্তু তাঁতের চেয়ে কলার শিল্পে কিছুটা আয় বেশি হয় তাই এই কাজ করছি ৷"

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার তাঁতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে (ইটিভি ভারত)

শাড়ি তৈরির খুঁটিনাটি

একসময় হ্যান্ডলুম তাঁতের পরিবর্তে কিছু লাভের আশায় পাওয়ারলুম তাঁত বসিয়েছিলেন বেগমপুরের তাঁতিরা। কিন্তু করোনা আর লকডাউনে পাওয়ারলুমের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। একাধিক পাওয়ারলুম মেশিন বিক্রি করে দেওয়া হয়। এমনই এক পাওয়ারলুম ব্যবসায়ী পিন্টু শী এখন তাঁতের শাড়ি তৈরি করছেন। তিনি বলেন, "একটা হ্যান্ডলুম তাঁতে শাড়ি বুনতে দু'দিন সময় লাগে। পাওয়ারলুমে একদিনে দু'টি শাড়ি তৈরি হয়। কিছু বেশি টাকা পাওয়ায় এখনও কাজ করছি। তবে পাওয়ারলুমের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। সুতোর দাম বাড়লে মজুরি ও কমে যায়। পাওয়ারলুমে একটা শাড়ি ডিজাইন অনুযায়ী 400 থেকে 500 টাকায় বিক্রি হয়। বাজার অনুযায়ী, শ্রমিকদের 500 টাকা মজুরি দিলে ভালো হয়। কিন্তু তাও দেওয়া যাচ্ছে না। 12 ঘণ্টা কাজ করলে 400 টাকা রোজগার হয় ৷"

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
জিআই তকমার পর বেগমপুর তাঁত নিয়ে নয়া পদক্ষেপ (ইটিভি ভারত)

জিআই তকমার পর বেগমপুর তাঁত নিয়ে নয়া পদক্ষেপ

এখানের ম্যানেজার ও সরকারি আধিকারিকদের দাবি, যদি এই প্রকল্প কার্যকরী হয় তাহলে 25 থেকে 30 হাজার টাকা মাসে রোজগার করতে পারবেন এক-এক জন। এতে বেগমপুর তাঁতে নতুন প্রজন্ম আকৃষ্ট হবে ৷

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
বেগমপুরের তাঁত শিল্প বিলুপ্তির পথে (ইটিভি ভারত)

বেগমপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের ম্যানেজার শৈল্য কুমার কুণ্ডু হ্যান্ডলুম তাঁত নিয়ে কিছুটা হলেও আশাবাদী। তিনি বলছেন, "বাজারে নকল বেগম শাড়ি এসেছে। জিআই ট্যাগ পাওয়ায় মানুষ ঠকবে না। এতে আমরা লাভবানই হব। তাঁতিদের আয় বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের উইভার সার্ভিস সেন্টার যুক্ত হয়েছে। আমাদের তাঁতিদের ট্রেনিং শুরু হয়েছে ৷ তাঁদেরও আয় বাড়বে। সুতির সুতো বাদে তসর, সিল্ক ও লিলেন সুতো দিয়ে তাঁত বোনার কাজ শুরু করেছি। আধুনিক যুগে পুরুষ ও নারীদের জন্য প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হ্যান্ডলুম কাপড় তৈরি হচ্ছে।"

BEGAMPUR HANDLOOM INDUSTRY
বেগমপুরের তাঁতের শাড়ি (ইটিভি ভারত)

নতুন প্রজন্মকে তাঁত শিল্পে টানতে উদ্যোগ

তিনি আরও বলেন, "আগামিদিনে এই হ্যান্ডলুমে 80 জন তাঁতিদের পরিবর্তে 280 জনে যাতে পৌঁছনো যায় তারই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটা পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। আশা করছি, বেগমপুরের ব্র্যান্ড নামে প্রসাধনী শিল্প করতে পারব। কলকাতায় যাঁরা চাকরি করতে যাচ্ছেন, সেই পরিমাণ টাকায় আমরা ছেলেমেয়েদের দিতে পারি, তাহলে নতুন প্রজন্ম উৎসাহী হবে।"

সেন্ট্রাল ইউভার সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর লক্ষ্মণ চন্দ্র বসাক বলেন, "বেগমপুর এতদিন যাবৎ তাঁতের উপর কাজ করত ৷ এখন আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এরি সিল্ক, তসর ও লিলেন সুতো দিয়ে তাঁতের কাপড় তৈরির। আমরা নতুন প্রকল্প আনছি যাতে হ্যান্ডলুমের জিনিসের দাম ও মজুরি বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যেই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি, যাতে তাঁতশিল্পীরা 30 হাজার টাকা প্রতি মাসে আস করতে পারেন। ভারত সরকারের কাছে তাঁতঘর ও তাঁত পেয়েছি। আগামিদিনে পরিকল্পনা রয়েছে চুড়িদার ও পাঞ্জাবির কাপড় তৈরি করার। সেইসঙ্গে এখানেই ডিজাইনার আনার চিন্তাভাবনা রয়েছে। ভারত সরকারের কাছে যাতে আর্থিক বরাদ্দ আনা যায় তারও চেষ্টা করা হচ্ছে।"

TAGGED:

বেগমপুরের তাঁত
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