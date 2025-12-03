ETV Bharat / state

এসআইআর আবহে উন্নয়নে নজর; জেলায় জেলায় সিনিয়র IAS পর্যবেক্ষক নিয়োগ নবান্নর

রাজ্যের 23টি জেলা এবং কলকাতা পৌরনিগম এলাকার জন্য একঝাঁক সিনিয়র আইএএস (IAS) অফিসারকে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার।

Nabanna
জেলায় জেলায় সিনিয়র IAS পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নবান্ন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 10:30 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) চলছে পুরোদমে। সাধারণত নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের প্রশাসনিক ব্যস্ততায় সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে। তবে এবার সেই প্রথা ভেঙে কড়া পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট প্রস্তুতি এবং উন্নয়ন— দুটি কাজকেই সমান্তরালভাবে সচল রাখতে রাজ্যের 23টি জেলা এবং কলকাতা পৌরনিগম এলাকার জন্য একঝাঁক সিনিয়র আইএএস (IAS) অফিসারকে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার।

নবান্নের কড়া নির্দেশিকা

গত 2 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে রাজ্যের মুখ্যসচিবের দপ্তর থেকে একটি নির্দেশিকা (মেমো নম্বর: 98-সিএস/2025) জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, এসআইআর বা ভোটার তালিকার কাজ চললেও সরকারি প্রকল্পের কাজে যেন বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে, তা নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জেলা স্তরে প্রশাসনিক কাজের তদারকির জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। সেই নির্দেশ বাস্তবায়িত করেই নবান্ন এবার দক্ষ আধিকারিকদের মাঠে নামাল।

পর্যবেক্ষকদের মূল দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

নবনিযুক্ত এই নোডাল অফিসারদের মূল কাজ হবে নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে সরেজমিনে পরিদর্শন করা এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা। বিশেষত তিনটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে— ‘বাংলার বাড়ি’, ‘পথশ্রী-রাস্তাশ্রী’ এবং ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’। বাড়ি ও সড়কের মতো পরিকাঠামোগত প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ বা ‘পাবলিক গ্রিভান্স’ (Public Grievance) যাতে সময়মতো মেটানো হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও এই অফিসারদের কাঁধে দেওয়া হয়েছে।

জেলাওয়ারি দায়িত্ব বন্টন

নবান্নের তালিকা অনুযায়ী রাজ্যের বরিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ আইএএস অফিসারদের বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্তদের তালিকা:

  • কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা: কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রী শান্তনু বসু। হাওড়ার দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রীমতী অন্তরা আচার্য এবং হুগলির দায়িত্বে শ্রী ওঙ্কার সিং মিনা।
  • প্রেসিডেন্সি বিভাগ: উত্তর 24 পরগনার দায়িত্ব সামলাবেন শ্রী পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি এবং দক্ষিণ 24 পরগনার দায়িত্বে রয়েছেন শ্রী নারায়ণ স্বরূপ নিগম। নদিয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রী রাজেশ পান্ডে।
  • মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহল: পশ্চিম মেদিনীপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রী মণীশ জৈনকে, পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্বে শ্রী বিনোদ কুমার। এছাড়া পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার দায়িত্ব সামলাবেন যথাক্রমে শ্রী সঞ্জয় বানসাল ও ডঃ রশ্মি কমল।
  • উত্তরবঙ্গ: দার্জিলিং জেলার তদারকিতে থাকবেন শ্রীমতী মৌমিতা গোদারা বসু, কোচবিহারের দায়িত্বে শ্রী রাজেশ কুমার সিনহা এবং মালদার দায়িত্বে রয়েছেন ডঃ পি উলগানাথান।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য

এই মুহূর্তের রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনাচক্রে, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের (SIR) তদারকির জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই 12 জন আইএএস অফিসারকে বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব দিয়েছে। তাঁরাও সমান্তরালভাবে জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

প্রশাসনিক মহলের মতে, দুটি ভিন্ন কাজের জন্য— এক দিকে নির্বাচন কমিশনের ভোট প্রস্তুতি এবং অন্যদিকে নবান্নের উন্নয়ন যজ্ঞ— এত বিপুল সংখ্যক অফিসারের নিয়োগ ‘অর্থবহ’। এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার স্পষ্ট বার্তা দিল যে, ভোটের প্রস্তুতির অজুহাতে উন্নয়নমূলক কাজ ফেলে রাখা যাবে না। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষকরা তাঁদের পরিদর্শনের ভিত্তিতে রিপোর্ট এবং পরামর্শ যথাযথ ফরম্যাটে নবান্নে জমা দেবেন। এর ফলে জেলা স্তর থেকে সরাসরি রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে কাজের রিপোর্ট পৌঁছাবে, যা আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে প্রকল্প রূপায়ণে গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

