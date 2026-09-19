রেলের বদলে ডাকে ভরসা, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের উত্তরপত্র যাবে পোস্টের মাধ্যমে

রেলের বদলে ডাকে ভরসা, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের উত্তরপত্র যাবে পোস্টের মাধ্যমে
HIGHER SECONDARY EXAM 2027: 2027-এর উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার পরীক্ষা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে সংসদ।
Published : September 19, 2026 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার ঘিরে নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পরিবহণ ব্যবস্থাতেও বড় বদল আনতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষার উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সংসদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছে দিতে ভারতীয় রেলের বদলে এবার সরাসরি ডাক ব্যবস্থার উপর ভরসা করতে চাইছে সংসদ ৷
পোস্টের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট প্রথমে কাছাকাছি ডাকঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখান থেকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় তা পাঠানো হবে সংসদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর উত্তরপত্র দ্রুত এবং সুরক্ষিতভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই এই ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছে সংসদ।
2027 সালের উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে সংসদ। শুধু উত্তরপত্র পরিবহণেই নয়, মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। এবার পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র কোনও প্রধান পরীক্ষক বা সাধারণ পরীক্ষক হাতে নিয়ে মূল্যায়ন করবেন না। ওএমআর স্ক্যানিং মেশিনের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। ফলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্ভরতার সম্ভাবনা কমবে এবং দ্রুততার সঙ্গে উত্তরপত্র যাচাই করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও গতবছরও একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।
এই পদ্ধতির সঙ্গে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যবহৃত ওএসএম পদ্ধতির মিল রয়েছে। ফলে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষাতেও প্রযুক্তিনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হতে চলেছে। আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে 14 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল 11টা থেকে দুপুর সাড়ে 12টা পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্রে সকাল 10টার মধ্যে পরীক্ষার্থীদের পৌঁছতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা শুরুর অন্তত এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তল্লাশি ও অন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই এই নির্দেশ।
গত বছর থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সেমেস্টার পদ্ধতিতে নেওয়া শুরু হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সেমেস্টার পরীক্ষা হবে ওএমআর পদ্ধতিতে। চলতি বছরে এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন মোট 7,18,620 জন পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা 4,02,889, যা মোট পরীক্ষার্থীর 56.06 শতাংশ। অন্যদিকে, ছাত্রের সংখ্যা 3,15,731, অর্থাৎ 43.94 শতাংশ। এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের নিরাপত্তাতেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মোট 2,105টি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং 825টি মূল পরীক্ষাকেন্দ্র রাখা হয়েছে। এর মধ্যে 99টি জায়গাকে সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম বা নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়ে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
প্রতিটি মূল পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান গেটে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের ফ্রিস্কিং করা হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরের পরিস্থিতির উপর নজরদারির জন্য প্রতিটি কেন্দ্রকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রাখা হবে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা-কক্ষে পরীক্ষার্থীদের উপর নজরদারি আরও জোরদার করতে ইনভিজিলেটরের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সংসদ।
প্রতি 20 জন পরীক্ষার্থীর জন্য অন্তত দু’জন করে ইনভিজিলেটর বা পরিদর্শক দায়িত্বে থাকবেন। তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা যেহেতু ওএমআর পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে, তাই পরীক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে। পরীক্ষার সময় কোনও পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর-সহ কোনও ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্র সঙ্গে রাখতে বা ব্যবহার করতে পারবেন না।
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, "আমি ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ করব তারা যেন কোনও অসাধু চক্রদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় ৷ ছাত্র-ছাত্রীরা সহজভাবে এবং নিশ্চিন্ত মনোভাব নিয়ে পরীক্ষায় বসুক। অসাধুচক্রের কার্যাকারিতা চিরদিন ছিল । এখন আছে আর আগামিদিনেও থাকবে । তাতে পা দিতে নিষেধ করব ছাত্র-ছাত্রীদের। কোনও গুজবে কান না দিয়ে সবাই শান্তভাবে পরীক্ষা দিক এটাই অনুরোধ করব।"