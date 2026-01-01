ETV Bharat / state

রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত, প্রাণীদের রক্ষায় এলাহি আয়োজন রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলিতে

শীতে যাতে প্রাণীদের কোনওরকম কষ্ট না-হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । প্রায় দু'হাজারের বেশি প্রাণির খাবারের ডায়েট প্ল্যানেও করা হয়েছে পরিবর্তন ।

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক (নিজস্ব ছবি)
শিলিগুড়ি, 1 জানুয়ারি: উত্তর থেকে দক্ষিণ, গোটা রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত । এই অবস্থায় প্রাণীদের ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে রাজ্যের প্রত্যেক চিড়িয়াখানায় এলাহি আয়োজন করেছে বন দফতর ও জু অথরিটি ৷ হিটার থেকে চটের বস্তা, কী নেই সেই তালিকায় ৷

মূলত উত্তরবঙ্গে ব্যাপকভাবে পতন হয়েছে পারদের । দার্জিলিংয়ে তো তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । উত্তর সিকিমে তুষারপাত হয়েছে । সান্দাকফুতেও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে শীতের কামড়ে কাবু পাহাড়বাসী । একই পরিস্থিতি গোটা রাজ্যের চিড়িয়াখানার প্রাণীদেরও ।

প্রাণীদের ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে চিড়িয়াখানাগুলিতে এলাহি আয়োজন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রাণীদের ডায়েট প্ল্যানেও পরিবর্তন

রাজ্যের ছয়টি চিড়িয়াখানার প্রায় দু'হাজারের বেশি প্রাণীর দিকে এই শীতে বিশেষ নজর দিয়েছে বন দফতর । এক কথায় বলতে গেলে রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য । আনা হয়েছে ব্লোয়ার । জ্বালানো হচ্ছে হিটার । দেওয়া হয়েছে চটের বস্তা । আবার কোথাও খড় । গা গরম রাখতে খাবারের ডায়েট প্ল্যানেও করা হয়েছে পরিবর্তন । সব মিলিয়ে শীতে যাতে প্রাণীদের কোনওরকম কষ্ট না-হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ।

জ্বালানো হচ্ছে হিটার (ছবি সূত্র-জু অথরিটি)

উত্তরের দুই প্রধান চিড়িয়াখানা দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্ক ও শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে শীতের থেকে বাঁচতে এলাহি আয়োজন করেছে পার্ক কর্তৃপক্ষ । একইভাবে আলিপুর চিড়িয়াখানা, জঙ্গলমহল, রসিকবিল ও সুন্দরবন চিড়িয়াখানাতেও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে ।

রাজকীয় ব্যবস্থা চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য (ছবি সূত্র-জু অথরিটি)

বনমন্ত্রীর নির্দেশ

রাজ্যের বনমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "প্রত্যেক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে । শীতপ্রধান এলাকার প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সময় খুব একটা অসুবিধা হয় না । যেমন দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানায় যেসব প্রাণী রয়েছে সেগুলো শীতপ্রধান এলাকারই । ফলে সেখানে চিন্তা কম । তাও সেখানেও আমরা প্রাণীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর দিতে বলেছি । রাজ্যের বাকি চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হয়েছে ।"

প্রাণীদের ডায়েট প্ল্যানেও পরিবর্তন আনা হয়েছে (নিজস্ব ছবি)

জু অথরিটির বক্তব্য

রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব পি কমলাকান্ত বলেন, "শীতের সময় প্রাণীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । তবে সব প্রাণীর ক্ষেত্রে নয় । সরীসৃপ প্রাণীরা, বিশেষ করে সাপ প্রজাতির প্রাণীরা এই সময় শীতঘুমে চলে যায় ৷ সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন করা হয় না । তবে যাতে ঠান্ডা হাওয়া না লাগে সেজন্য কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । বাঘ, সিংহদের ক্ষেত্রে রাত থেকেই ব্লোয়ার ও হিটার জ্বালানো হয় । মাটির ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে কাঠের মঞ্চ করে বস্তা দেওয়া হয় । হরিণদের ক্ষেত্রে শুকনো পাতা, বস্তা, খড় দেওয়া হয়েছে ।"

বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভিড় (নিজস্ব ছবি)

বেঙ্গল সাফারি পার্কে বিশেষ ব্যবস্থা

বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, "শীত থেকে বাঁচাতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে । রাখা হয়েছে হিটার, ব্লোয়ার । হিটিং প্যাড দেওয়া হয়েছে । খাবারেও কিছু বদল করা হয়েছে । হরিণ, গণ্ডার-সহ অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে বাদাম জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে । সিংহ, চিতাবাঘ, বাঘের মতো মাংসাশী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে রেড মিট ও ফ্যাট জাতীয় খাবার অর্থাৎ খাসি, ছাগল ও গরুর মাংস । এতে শরীর গরম থাকে ।"

বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার (নিজস্ব ছবি)

নাইট শেল্টারে বিশেষ নজর

এছাড়াও জানা গিয়েছে, প্রতি রাতে নাইট শেল্টারে কর্মীদের বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে । বিশেষ করে রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত । প্রত্যেক শেল্টারে তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে । শীতের সময় মাংসাশী প্রাণীদের খাওয়ার পরিমাণ কিছুটা বেড়ে যায় । সেইমতো তাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে ।

