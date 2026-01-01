রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত, প্রাণীদের রক্ষায় এলাহি আয়োজন রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলিতে

রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত, প্রাণীদের রক্ষায় এলাহি আয়োজন রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলিতে
শীতে যাতে প্রাণীদের কোনওরকম কষ্ট না-হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । প্রায় দু'হাজারের বেশি প্রাণির খাবারের ডায়েট প্ল্যানেও করা হয়েছে পরিবর্তন ।
Published : January 1, 2026 at 5:55 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 জানুয়ারি: উত্তর থেকে দক্ষিণ, গোটা রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত । এই অবস্থায় প্রাণীদের ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে রাজ্যের প্রত্যেক চিড়িয়াখানায় এলাহি আয়োজন করেছে বন দফতর ও জু অথরিটি ৷ হিটার থেকে চটের বস্তা, কী নেই সেই তালিকায় ৷
মূলত উত্তরবঙ্গে ব্যাপকভাবে পতন হয়েছে পারদের । দার্জিলিংয়ে তো তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । উত্তর সিকিমে তুষারপাত হয়েছে । সান্দাকফুতেও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে শীতের কামড়ে কাবু পাহাড়বাসী । একই পরিস্থিতি গোটা রাজ্যের চিড়িয়াখানার প্রাণীদেরও ।
প্রাণীদের ডায়েট প্ল্যানেও পরিবর্তন
রাজ্যের ছয়টি চিড়িয়াখানার প্রায় দু'হাজারের বেশি প্রাণীর দিকে এই শীতে বিশেষ নজর দিয়েছে বন দফতর । এক কথায় বলতে গেলে রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য । আনা হয়েছে ব্লোয়ার । জ্বালানো হচ্ছে হিটার । দেওয়া হয়েছে চটের বস্তা । আবার কোথাও খড় । গা গরম রাখতে খাবারের ডায়েট প্ল্যানেও করা হয়েছে পরিবর্তন । সব মিলিয়ে শীতে যাতে প্রাণীদের কোনওরকম কষ্ট না-হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ।
উত্তরের দুই প্রধান চিড়িয়াখানা দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্ক ও শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে শীতের থেকে বাঁচতে এলাহি আয়োজন করেছে পার্ক কর্তৃপক্ষ । একইভাবে আলিপুর চিড়িয়াখানা, জঙ্গলমহল, রসিকবিল ও সুন্দরবন চিড়িয়াখানাতেও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে ।
বনমন্ত্রীর নির্দেশ
রাজ্যের বনমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "প্রত্যেক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে । শীতপ্রধান এলাকার প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সময় খুব একটা অসুবিধা হয় না । যেমন দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানায় যেসব প্রাণী রয়েছে সেগুলো শীতপ্রধান এলাকারই । ফলে সেখানে চিন্তা কম । তাও সেখানেও আমরা প্রাণীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর দিতে বলেছি । রাজ্যের বাকি চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হয়েছে ।"
জু অথরিটির বক্তব্য
রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব পি কমলাকান্ত বলেন, "শীতের সময় প্রাণীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । তবে সব প্রাণীর ক্ষেত্রে নয় । সরীসৃপ প্রাণীরা, বিশেষ করে সাপ প্রজাতির প্রাণীরা এই সময় শীতঘুমে চলে যায় ৷ সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন করা হয় না । তবে যাতে ঠান্ডা হাওয়া না লাগে সেজন্য কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । বাঘ, সিংহদের ক্ষেত্রে রাত থেকেই ব্লোয়ার ও হিটার জ্বালানো হয় । মাটির ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে কাঠের মঞ্চ করে বস্তা দেওয়া হয় । হরিণদের ক্ষেত্রে শুকনো পাতা, বস্তা, খড় দেওয়া হয়েছে ।"
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বিশেষ ব্যবস্থা
বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, "শীত থেকে বাঁচাতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে । রাখা হয়েছে হিটার, ব্লোয়ার । হিটিং প্যাড দেওয়া হয়েছে । খাবারেও কিছু বদল করা হয়েছে । হরিণ, গণ্ডার-সহ অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে বাদাম জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে । সিংহ, চিতাবাঘ, বাঘের মতো মাংসাশী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে রেড মিট ও ফ্যাট জাতীয় খাবার অর্থাৎ খাসি, ছাগল ও গরুর মাংস । এতে শরীর গরম থাকে ।"
নাইট শেল্টারে বিশেষ নজর
এছাড়াও জানা গিয়েছে, প্রতি রাতে নাইট শেল্টারে কর্মীদের বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে । বিশেষ করে রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত । প্রত্যেক শেল্টারে তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে । শীতের সময় মাংসাশী প্রাণীদের খাওয়ার পরিমাণ কিছুটা বেড়ে যায় । সেইমতো তাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে ।