কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে ভক্তদের ঝক্কি কমাতে নয়া উদ্যোগ

কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে ভক্তদের ঝক্কি কমাতে নয়া উদ্যোগ
ভাদ্র মাসের এই অমাবস্যার জন্য সারা বছরের অপেক্ষা থাকে ভক্তদের। পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে পুজোর টিকিট কাটার নয়া ব্যবস্থা করল মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷
Published : September 6, 2026 at 5:10 PM IST
রামপুরহাট, 6 সেপ্টেম্বর: আর মাত্র ক'য়েকদিন পর কৌশিকী অমাবস্যা। পঞ্জিকা অনুসারে, এ বছর কৌশিকী অমাবস্যা পড়েছে 10 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আর এই অমাবস্যা তিথি থাকবে পরের দিন অর্থাৎ 11 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত।
প্রতিবছরের মতো এবারও এই বিশেষ তিথিতে বীরভূমের তারাপীঠে মা তারার পুজো দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর তার আগেই ভক্তদের জন্য বড় সুবিধা চালু করল তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে বাড়িতে বসেই অনলাইনে পুজোর টিকিট কাটার সুযোগ পাবেন ভক্তরা।
রবিবার তারাপীঠে ডিজিটাল মাধ্যমে পুজোর টিকিট পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা, মহকুমাশাসক অশ্বিনী বি রাঠোর, মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল মুখার্জী থেকে শুরু করে অন্য সদস্য এবং ভক্তরা। নিখিল বলেন, "নতুন এই ব্যবস্থার ফলে ভক্তদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার ঝক্কি অনেকটাই কমবে। অনলাইনে নির্দিষ্ট পুজোর টিকিট বুক করে নির্ধারিত সময়ে মন্দিরে এসে মা তারার পুজো দেওয়ার সুযোগ পাবেন তাঁরা।"
রামপুরহাটের মহকুমাশাসক বলেন, "তারাপীঠে মন্দিরে ভিআইপি লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দিতে 500 টাকা লাগে। সেটাই এখন থেকে ভক্তরা বাড়িতে বসেই কাটতে পারবে। তাতে এখানে ভিড় কম হবে। একজন ভক্ত তাড়াতাড়ি মা তারার পুজো দিতে পারবেন।"
কৌশিকী অমাবস্যার সময় তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় ক'য়েকগুণ বেড়ে যায়। পুজো দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন, ভিড় এবং সময়ের সমস্যায় অনেক ভক্তকেই সমস্যায় পড়তে হয়। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার ডিজিটাল পরিষেবার দিকে আরও এক ধাপ এগোল তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষ।
কর্তৃপক্ষের আশা, অনলাইন টিকিট পরিষেবা চালু হওয়ায় ভক্তদের পুজো দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল হবে। পাশাপাশি, টিকিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতাও বাড়বে। নির্দিষ্ট সময়ের টিকিট থাকায় অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রযুক্তির সঙ্গে তারাপীঠের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ঐতিহ্যের এই সমন্বয় ভক্তদের পুজো দেওয়ার অভিজ্ঞতাকে আরও স্বচ্ছন্দ করে তুলবে বলেই মনে করছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে কৌশিকী অমাবস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ তিথিতে দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের কাছে এই অনলাইন পরিষেবা যথেষ্ট উপকারী হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।