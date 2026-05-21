ETV Bharat / state

ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল পশু-পাখিরা, চিড়িয়াখানায় গ্লুকন ডি-ORS-দরমার ছাউনির ব্যবস্থা

পশু খাঁচায় ফ্যান এবং এয়ার কুলার থেকে ভালুক ও মাংসাশী প্রাণীদের জন্য বরফের চাঁই ব্যবহার করা হচ্ছে ।

Alipore Zoo
গরম থেকে পশুপাখিকে রক্ষা করতে বিশেষ ব্যবস্থা আলিপুর চিড়িয়াখানায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 মে: প্রখর রোদ এবং ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী ৷ আবহাওয়ার এই রুদ্ররূপে আক্রান্ত পশু-পাখিরাও । তাদেরও গরম কাটাতে বিশেষ বন্দোবস্ত চলছে আলিপুর চিড়িয়াখানায় ।

এসি কুলার কিংবা রসালো ফল খাওয়ানোর ব্যবস্থা তো রয়েইছে ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল দরমা ৷ বাঁশ-সহ অন্যান্য একাধিক উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ছাউনি । যার তলায় আশ্রয় নিচ্ছে পশু-পাখিরা ।

Alipore Zoo
ঠান্ডা হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (নিজস্ব ছবি)
Alipore Zoo
গরমে রক্ষা পেতে দরমার ব্যবহার চিড়িয়াখানায় (নিজস্ব ছবি)

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তীব্র তাপপ্রবাদ চলছে ৷ বৃষ্টির দেখা নেই ৷ আর আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের পাশাপাশি পশু পাখিদের জীবনেও পড়েছে । শীত, বর্ষায় পশু পাখিদের রক্ষা করতে যেমন নানানরকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে, তেমনই গ্রীষ্মেও থাকে বিশেষ ব্যবস্থা ৷

Alipore Zoo
জলকেলি (নিজস্ব ছবি)
Alipore Zoo
বাঁশের ছাউনি আলিপুর চিড়িয়াখানায় (নিজস্ব ছবি)

আলিপুর চিড়িয়াখানার নির্দেশক তৃপ্তি শাহ বলেন, "প্রাণীদের গ্রীষ্মকালীন পরিচর্যায় প্রতি বছরের মতো চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । এসি, কুলার থেকে শুরু করে রসালো ফলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে । কারণ, প্রচণ্ড গরম চিড়িয়াখানার বন্দি প্রাণীদের জন্য একটি কষ্টকর ঋতু । তাই, তাদের নিরাপদ শীতল এবং সুস্থ রাখতে যথাযথ যত্ন প্রয়োজন । গ্রীষ্মকালে প্রাণীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পরিচর্যা গ্রহণ করা হয়েছে ।"

Alipore Zoo
জলে গণ্ডার (নিজস্ব ছবি)
Alipore Zoo
গরমে জলে স্নান কচ্ছপের (নিজস্ব ছবি)

পশুপাখিদের জন্য ঠিক কী কী পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

  • চিড়িয়াখানার প্রাণীদের নিয়মিত তাজা ও ঠান্ডা পানীয় জল দেওয়া হয় ।
  • গরমের চাপ কমাতে সকালে পশু ও পাখিদের স্নান করানো হয় ।
  • চারপাশ ঠান্ডা রাখতে প্রাণীদের খাঁচায় জলের স্প্রিংকলার ব্যবহার করা হয় ।
  • খাঁচার ভেতরে সরাসরি সূর্যের আলো আটকাতে বেতের ছাউনি (স্থানীয়ভাবে 'দরমা' নামে পরিচিত) এবং ধানের খড়ের ছাউনি, তিরপলিন, এগ্রো নেট ব্যবহার করা হয়েছে ।
  • কিছু পশু খাঁচায় ফ্যান এবং এয়ার কুলারও স্থাপন করা হয়েছে ।
  • ভালুক এবং মাংসাশী প্রাণীদের জন্য বরফের চাঁই সরবরাহ করা হয়েছে ।
  • ডিহাইড্রেশন রোধ করতে জলের সঙ্গে ওআরএস (ORS) এবং গ্লুকন-ডি (Glucon-D) মেশানো হচ্ছে ।
  • পশু-পাখির শরীরকে সতেজ ও কর্মশক্তিপূর্ণ রাখতে তাদের নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রসালো আম, তরমুজ, শসা, পাকা কাঁঠাল, পেঁপে, আঙুর এবং টক দইয়ের মতো মরশুমি ফল যোগ করা হয় ।
  • প্রাণীদের তাপজনিত চাপ থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ।

150 বছরে প্রথম ! সাধারণের জন্য খুলছে আলিপুর চিড়িয়াখানার 1400 দুষ্প্রাপ্য বইয়ের গ্রন্থাগার

TAGGED:

HEATWAVE
SUMMER SEASON
আলিপুর চিড়িয়াখানা
গরম
ALIPORE ZOO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.