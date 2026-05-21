ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল পশু-পাখিরা, চিড়িয়াখানায় গ্লুকন ডি-ORS-দরমার ছাউনির ব্যবস্থা
পশু খাঁচায় ফ্যান এবং এয়ার কুলার থেকে ভালুক ও মাংসাশী প্রাণীদের জন্য বরফের চাঁই ব্যবহার করা হচ্ছে ।
Published : May 21, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 21 মে: প্রখর রোদ এবং ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী ৷ আবহাওয়ার এই রুদ্ররূপে আক্রান্ত পশু-পাখিরাও । তাদেরও গরম কাটাতে বিশেষ বন্দোবস্ত চলছে আলিপুর চিড়িয়াখানায় ।
এসি কুলার কিংবা রসালো ফল খাওয়ানোর ব্যবস্থা তো রয়েইছে ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল দরমা ৷ বাঁশ-সহ অন্যান্য একাধিক উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ছাউনি । যার তলায় আশ্রয় নিচ্ছে পশু-পাখিরা ।
আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তীব্র তাপপ্রবাদ চলছে ৷ বৃষ্টির দেখা নেই ৷ আর আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের পাশাপাশি পশু পাখিদের জীবনেও পড়েছে । শীত, বর্ষায় পশু পাখিদের রক্ষা করতে যেমন নানানরকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে, তেমনই গ্রীষ্মেও থাকে বিশেষ ব্যবস্থা ৷
আলিপুর চিড়িয়াখানার নির্দেশক তৃপ্তি শাহ বলেন, "প্রাণীদের গ্রীষ্মকালীন পরিচর্যায় প্রতি বছরের মতো চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । এসি, কুলার থেকে শুরু করে রসালো ফলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে । কারণ, প্রচণ্ড গরম চিড়িয়াখানার বন্দি প্রাণীদের জন্য একটি কষ্টকর ঋতু । তাই, তাদের নিরাপদ শীতল এবং সুস্থ রাখতে যথাযথ যত্ন প্রয়োজন । গ্রীষ্মকালে প্রাণীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পরিচর্যা গ্রহণ করা হয়েছে ।"
পশুপাখিদের জন্য ঠিক কী কী পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?
- চিড়িয়াখানার প্রাণীদের নিয়মিত তাজা ও ঠান্ডা পানীয় জল দেওয়া হয় ।
- গরমের চাপ কমাতে সকালে পশু ও পাখিদের স্নান করানো হয় ।
- চারপাশ ঠান্ডা রাখতে প্রাণীদের খাঁচায় জলের স্প্রিংকলার ব্যবহার করা হয় ।
- খাঁচার ভেতরে সরাসরি সূর্যের আলো আটকাতে বেতের ছাউনি (স্থানীয়ভাবে 'দরমা' নামে পরিচিত) এবং ধানের খড়ের ছাউনি, তিরপলিন, এগ্রো নেট ব্যবহার করা হয়েছে ।
- কিছু পশু খাঁচায় ফ্যান এবং এয়ার কুলারও স্থাপন করা হয়েছে ।
- ভালুক এবং মাংসাশী প্রাণীদের জন্য বরফের চাঁই সরবরাহ করা হয়েছে ।
- ডিহাইড্রেশন রোধ করতে জলের সঙ্গে ওআরএস (ORS) এবং গ্লুকন-ডি (Glucon-D) মেশানো হচ্ছে ।
- পশু-পাখির শরীরকে সতেজ ও কর্মশক্তিপূর্ণ রাখতে তাদের নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রসালো আম, তরমুজ, শসা, পাকা কাঁঠাল, পেঁপে, আঙুর এবং টক দইয়ের মতো মরশুমি ফল যোগ করা হয় ।
- প্রাণীদের তাপজনিত চাপ থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ।