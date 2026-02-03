দিল্লিতে বঙ্গভবনের নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশের 'স্পেশাল 22', তাদের দায়িত্ব কী

দিল্লিতে বঙ্গভবনের নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশের 'স্পেশাল 22', তাদের দায়িত্ব কী
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশের এলাকায় গিয়ে কী কাজ হবে রাজ্য পুলিশের ? নিয়ম কী বলছে ?
Published : February 3, 2026 at 7:15 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা দেখানোর অভিযোগ এনেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজধানীতে বসেই এই নিয়ে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন তিনি ৷ তারপরই বঙ্গভবনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজধানীতে পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের 22 সদস্যের বিশেষ দলকে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশের এলাকায় গিয়ে কী কাজ হবে রাজ্য পুলিশের ? নিয়ম কী বলছে ?
দিল্লি পুলিশকে তোপ মমতার
সোমবার সকাল থেকে রাজধানী সরগরম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতিবিধিতে ৷ দিল্লির হ্যাল রোডে রাজ্যের সরকারি অতিথি নিবাস 'বঙ্গভবন' দিল্লি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । মমতার দাবি, এই খবর পাওয়ার পরই তিনি তড়িঘড়ি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সাউথ অ্যাভিনিউয়ের সাংসদ নিবাস থেকে বঙ্গভবনে যান ৷
সাংবাদিকদের কাছে মমতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না । মমতার কথায়, "মস্তানি দেখাবেন না । দয়া করে নিজেদের সংযত রাখুন । বাংলার মানুষের ওপর যে অত্যাচার চলছে, যে ভাবে মানুষকে মৃত বলে দেখানো হচ্ছে, এসআইআর চলাকালীন যাঁরা হেনস্তা হচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের কথা বলতে দিল্লি এসেছেন । তাঁরা যাতে নিজেদের কথা না বলতে পারেন তারই চেষ্টা হচ্ছে ।"
এরপর বঙ্গভবনে গিয়ে এসআইআর-এ ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা ও অভিষেক ৷ দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপকে আইনবহির্ভূত বলে দাবি করে মমতা বলেন, "আমরা সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করি । আমাদের ধৈর্যকে দুর্বলতা ভাববেন না । যদি আদালত অনুমতি দেয়, তবেই তারা কিছু করতে পারে । কিন্তু আইনজীবীদের অনুপস্থিতিতে, বিনা অনুমতিতে এই ধরনের তল্লাশি বা হানা বেআইনি ।"
রাজ্য পুলিশের 'স্পেশাল 22'-এ কারা
দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরই জানা যায়, রাজ্য পুলিশের একটি দলকে রাজধানীতে পাঠানো হচ্ছে ৷ বঙ্গভবনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে সেই বিশেষ দল ৷ রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতেই রাজ্য পুলিশের মোট 22 জনের একটি বিশেষ বাহিনী দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ।
এই দলে যেমন পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মী রয়েছেন, তেমনই আছেন র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স বা র্যাফের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সদস্যেরাও । ভবানী ভবন সূত্রে খবর, গোটা দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন একজন ডিএসপি এবং একজন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল পীযূষ পাণ্ডে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন ।
দিল্লিতে কী দায়িত্বে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল
রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, 22 জনের প্রতিনিধি দল মূলত দিল্লিতে বঙ্গভবনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ এবং বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধির সময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ।
এবিষয়ে রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানান, "বঙ্গভবনের ভিতরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশের দল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধির উপর তারা নজর রাখবে ৷ বঙ্গভবনের বাইরে মুখ্যমন্ত্রী কোথাও গেলে, তখন স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে থাকবে রাজ্য পুলিশের এই বাহিনীও ৷"
দিল্লির বঙ্গভবনের নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা
দেশের রাজধানীতে রাজ্যের সরকারি অতিথি নিবাস 'বঙ্গভবন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশকে দিলে তাতে কোনও বাধা নেই বলেই জানালেন প্রাক্তন পুলিশকর্তারা ৷ তবে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে তাদের কাজ করতে হয় ৷ প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম বলেন, "বঙ্গভবনের ভিতরে রাজ্যের পুলিশ থাকতেই পারে ৷ এতে অসুবিধে কোথায় ? কিন্তু তারা কোনও এফআইআর করতে পারবে না, কোনও ঘটনার তদন্ত করতে পারবে না, কোনও অভিযোগ নিতে পারবে না ৷"
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি সূত্রও জানিয়েছে, "ভবনের ভেতরের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে রাজ্য পুলিশের উপরই ৷ সেখানে যখন কোনও ভিভিআইপি আসেন, তখন তিনি নিয়ম মতো তাঁর সঙ্গে নিরাপত্তা কর্মী নিয়ে আসতে পারেন ৷ যেমন কেজরিওয়াল, তিনি যখন এখানে এসে থাকেন, তখন সেখানে পঞ্জাবের পুলিশও থাকে, দিল্লি পুলিশও থাকে ৷ তেমনই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর জন্য নিজেদের নিরাপত্তা কর্মী নিয়ে আসতে পারেন ৷ নিয়মের মধ্যে থেকে তিনি প্রয়োজনে বাড়তি ফোর্সও আনতে পারেন ৷"
উল্লেখ্য, দিল্লিতে তাঁর গতিবিধির উপর অযথা নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি এ ধরনের আচরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরীপন্থী । আর এই অভিযোগের পরই দিল্লিতে নবান্নের বাড়তি ফোর্স পাঠানোর সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে থাকাকালীন রাজ্য পুলিশের এই 'স্পেশাল 22'-এর গতিবিধির উপর নজর থাকবে সকলের ৷