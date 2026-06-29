ETV Bharat / state

'এনাফ ইজ এনাফ': হুমায়ুনকে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

কড়া প্রতিক্রিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "হুমায়ুন কবীরদের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে ৷ এরকম কথা বলার আগে 25 বার ভাববেন, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি ৷"

Suvendu Adhikari on Humayun Kabirs
হুমায়ুনকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 জুন: বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুমায়ুন কবীরকে চরম হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের করা অবমাননাকর মন্তব্যের পাল্টা এবার সোমবার বিধানসভায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ ৷ হুমায়ুন কবীরদের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে ৷ এই রকম কথা বলার আগে 25 বার ভাববেন হুঁশিয়ারি দিচ্ছি ৷" তাঁর বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চরম কটাক্ষ করেছিলেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সেই অবমাননাকর মন্তব্যের জেরে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'পয়েন্ট অফ অর্ডার' উত্থাপন করেন বিজেপি বিধায়ক উৎপল ব্রহ্মচারী। এই পয়েন্ট অফ অর্ডার উত্থাপন করার সময় কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক দাবি করেন যে, সম্প্রতি একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রেজি-নগরের বিধায়ক যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে যেন বিবৃতি দেওয়া হয়। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বিধানসভার স্পিকার রথীন বসু পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে এ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপরই মন্ত্রী জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আজ বিধানসভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন।

এরপরই বলতে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ হুমায়ুন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা দুটো এফআইআর রেজিনগরে করেছি ৷ হুমায়ুন কবীরদের মতো মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে ৷ এতবড় ক্ষমতা আপনাকে কেউ দেয়নি ৷ আমি জানি আপনি কেন করছেন এরকম ৷ আপনার রাজনৈতিক কারণ আমি জানি ৷ আপনার দুটো স্পষ্ট এজেন্ডা ছিল ৷ ভরতপুর, রেজিনগরে সব পঞ্চায়েত ভেঙে আপনার দলে নিয়ে যাওয়া কিন্তু তা পারছেন না ৷ 72 শতাংশ মুসলিম ভোটকে নিজের হাতে নেওয়ার জন্য আপনি এটা করছেন ৷"

এরপরই কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমি বলছি, কান খুলে শুনে রাখুন ৷ এরকম লাগাম ছাড়া বক্তব্য রাখতে আমি দেব না ৷ সন্দেশখালিতে একজন ছিল আর একজন জীবনতলার গুন্ডা ক্যানিং-ভাঙড়ে দাপিয়ে বেড়াত ৷ তাদের কী হয়েছে, দেখেছে সবাই ৷ আর একটা ছিল 'পুষ্পা ঝুকেগা নেহি' ৷ এমন ঝুঁকেছে এখন যে, ছোট প্যান্ট পরে রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করতে করতে যাচ্ছে ৷ ভারতের আইন শেষ কথা বলে, কোনও বাপের আওয়াজ শেষ কথা বলে না ৷ এই রকম কথা বলার আগে 25 বার ভাববেন, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি ৷"

একই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমি বিধানসভায় বলছি, এটাই ওর (হুমায়ুন কবীর) শেষ বক্তব্য ৷ যাঁরা ওকে ডেকেছিল অনুষ্ঠানে, তাদের আগে তুলব ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে মুর্শিদাবাদ যাব ৷" স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রী সোমবার বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বিল, 2026' পেশ করবেন বলে কথা রয়েছে।

TAGGED:

হুমায়ুনকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
HUMAYUN KABIR
CM SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI ON HUMAYUN KABIRS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.