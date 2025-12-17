বাংলায় বেকারত্ব কমেছে 40%, ক্ষুদ্র শিল্প সম্মেলনে নীতি আয়োগের রিপোর্ট শোনালেন মমতা

বাংলায় বেকারত্ব কমেছে 40%, ক্ষুদ্র শিল্প সম্মেলনে নীতি আয়োগের রিপোর্ট শোনালেন মমতা
বুধবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে নীতি আয়োগের রিপোর্ট তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : December 17, 2025 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যে বেকারত্বের হার অনেকটাই কম । বাংলায় বেকারত্ব কমেছে 40 শতাংশ ৷ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিরোধীদের সমালোচনার কড়া জবাব দিতে গিয়ে তিনি নীতি আয়োগের রিপোর্ট তুলে ধরেন । পেশ করেন রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রগতির খতিয়ান ৷ একইসঙ্গে, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানকে বাণিজ্যের 'গেটওয়ে' হিসেবেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শুরুতেই বাংলার ব্যবসায়ী সমাজকে রাজ্যের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করেন । তিনি বলেন, "বাংলা থেকেই প্রকৃত ব্যবসা করা সম্ভব । আমাদের রাজ্য হল গেটওয়ে । একদিকে যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত, তেমনই অন্যদিকে বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটান সীমান্ত । এছাড়াও বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের সীমানাও আমাদের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ।" এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়েই যে বাংলার বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, সেদিকেই ইঙ্গিত করেন তিনি ।
এমএসএমই এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাফল্য
মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিমেন্ট বা কয়লার মতো ভারী শিল্পের গুরুত্ব থাকলেও, এমএসএমই সেক্টরের ভলিউম বা ব্যাপ্তি অনেক বেশি । পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, "রাজ্যে প্রায় 1 কোটি 30 লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র এমএসএমই সেক্টরে কাজ করেন । এছাড়াও প্রায় 15 লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা আনন্দধারার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন দেড় কোটি মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা ।" এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান রাজ্যের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তি দিয়েছে বলে মত তাঁর ৷
অসংগঠিত ক্ষেত্র ও ছোট ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব
শপিং মল বা অনলাইন শপিং-এর যুগেও পাড়ার ছোট মুদি দোকান বা স্থানীয় বাজারের গুরুত্ব কমেনি বলে দাবি করেন মমতা । তিনি বলেন, "রাজ্যে প্রায় 60 থেকে 65 লক্ষ ছোট-বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন । পাড়ার মুদি দোকান থেকে শুরু করে সবজি বিক্রেতা - এঁরা প্রত্যেকেই সাপ্লাই চেইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । হুট করে বাড়িতে অতিথি এলে বা কোনও অনুষ্ঠানে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফেল করলে, এই পাড়ার দোকানগুলোই ভরসা জোগায় ।" রাজ্যের এক কোটিরও বেশি মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আপনারাই বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ।"
নোটবন্দি ও ক্যাশলেস ইকোনমির সমালোচনা
এদিন ফের কেন্দ্রের নোটবন্দি সিদ্ধান্তের সমালোচনা শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায় । তিনি বলেন, "অনেকে ভেবেছিল, নোটবন্দি করে সব সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু তা হয়নি । ইন্ডিয়া ইজ আ ক্যাশলেস সোসাইটি - এটা বলা সহজ, কিন্তু হাতে পয়সা না-থাকলে অর্থনীতি চলে না ।" নিজের উদাহরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর কোনও ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড নেই এবং প্রয়োজনও পড়ে না । তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকলেই অর্থনীতি সাউন্ড বা সচল থাকে ।
বাংলার নিজস্ব পণ্যগুলির জিআই স্বীকৃতি নিয়েও এদিন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । দার্জিলিংয়ের চা, নকশি কাঁথা, বালুচরী শাড়ি, জয়নগরের মোয়া, তুলাইপাঞ্জি চাল, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা থেকে শুরু করে মেদিনীপুরের পটচিত্র এবং পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশের কথা উল্লেখ করেন তিনি । তিনি বলেন, "আমরা এখনও পর্যন্ত 36টি পণ্যের জিআই ট্যাগ পেয়েছি । কিন্তু আমাদের যা শিল্প ও কৃষ্টি রয়েছে, তাতে 3,600টি পণ্য এই স্বীকৃতি পেতে পারে ।" বাংলার রসগোল্লা নিয়ে আইনি লড়াইয়ের কথাও তিনি মনে করিয়ে দেন ।
বেকারত্ব নিয়ে নীতি আয়োগের রিপোর্ট
বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনেকে আমাদের নামে শুধুই বদনাম করে । কিন্তু কেন্দ্র সরকারের তৈরি নীতি আয়োগের রিপোর্ট অন্য কথা বলছে ।" 2022-23 সালের রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে বেকারত্বের হার ছিল মাত্র 2.2 শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে 30 শতাংশ কম । তিনি বলেন, "আমরা বেকারত্বের হার 40 শতাংশ কমিয়ে এনেছি । এই কৃতিত্ব রাজ্যের ব্যবসায়ী এবং শিল্পোদ্যোগীদের, যাঁরা মানুষের হাতে কাজ তুলে দিয়েছেন ।"
ভাষণের শেষে বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষি, শিল্প এবং পরিকাঠামো - তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলা জাতীয় গড়ের ওপরে রয়েছে । রাজ্যের রফতানি দ্বিগুণ বেড়ে 1 লক্ষ 15 হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী । ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই বাণিজ্য সম্মেলনে সকলের অংশগ্রহণকে তিনি সম্প্রীতির বড় বার্তা হিসেবে উল্লেখ করেন ।