2047-এর মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে স্বপ্ন ফেরি নয়া আচার্যের

2047-এর মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে স্বপ্ন ফেরি নয়া আচার্যের
Published : March 23, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: দীর্ঘ ছয় বছর পর সমাবর্তন হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ে । সোমবার কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য নিযুক্ত রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আরএন রবি । সমাবর্তনে তাঁর হাত থেকেই প্রায় 1100 জন গবেষকের হাতে পিএইচডি শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় । সমাবর্তন মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উন্নত ভারতের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন রাজ্যপাল ।
এদিন আরএন রবি বলেন, আগামী 2047 সালের মধ্যে ভারত আবার বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে জায়গা করে নেবে । বিজ্ঞান, গবেষণা ও মেধার বিকাশে ভারত আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি ।
রাজ্যপালের কথায়, "হাজার বছরের ইতিহাসে জ্ঞান, চিকিৎসা, সংস্কৃতি ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত একসময় বিশ্বে অগ্রগণ্য ছিল । তবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সেই অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে । স্বাধীনতার পরে এবং বিশেষ করে গত কয়েক দশকে দেশের পরিবর্তনের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে । এখন সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে । 2047 সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে একটি আত্মনির্ভর ও উন্নত দেশে পরিণত করতে হবে ।"
নিজের বক্তব্যে বাংলার ঐতিহ্য ও মনীষীদের কথাও স্মরণ করেন আচার্য আরএন রবি । তিনি উল্লেখ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের কথা । তাঁদের চিন্তা ও কাজের মাধ্যমেই বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল ।
এদিন আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন রাজ্যপাল । তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স ও মেশিন লার্নিংয়ের মতো ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে । যাঁরা সরাসরি এই ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদেরও এই নতুন প্রযুক্তির ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি । পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ জীবনযাপনের গুরুত্বের কথাও বলেন আরএন রবি । তাঁর বার্তা, নিয়মিত যোগাভ্যাস ও শরীরচর্চা করলে সুস্থ শরীর ও মন বড় কাজ করার শক্তি দেয় ।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ বিরতির পর অনুষ্ঠিত এই সমাবর্তনে মোট 1,100 জন গবেষককে পিএইচডি শংসাপত্র প্রদান করা হয় । এর মধ্যে 2026 সালের 602 জন এবং 2024 ও 2025 সাল মিলিয়ে 498 জন গবেষক রয়েছেন । এছাড়াও একজনকে ডিএসসি এবং দু’জনকে ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে ।
সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন সুমন চক্রবর্তী, যিনি বর্তমানে খড়গপুর আইআইটির অধিকর্তা । তিনি বলেন, "আজ যাঁরা স্নাতক হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছো, মনে রাখবে এটি শুধু একটি ডিগ্রি নয় । তোমরাই আগামী দিনের সম্ভাবনা বহন করে চলেছো । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে । একদিন এই বাংলা বিশ্বকে চিন্তার স্বাধীনতার পাঠ শিখিয়েছিল । আজ আবার সেই চিন্তার আগুন জ্বালানোর সময় এসেছে, যেখানে প্রশ্ন হবে সাহসী, আর জ্ঞান হবে মানবতার আলো ।"