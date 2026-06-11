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100 দিনে সম্পূর্ণ পেপারলেস 'ই-বিধানসভা', অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার: স্পিকার

তিনি জানান, 18 তারিখ থেকে অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার হবে এবং নতুন বিধায়কদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷

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100 দিনে সম্পূর্ণ পেপারলেস 'ই-বিধানসভা', ঘোষণা স্পিকারের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 5:55 PM IST

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কলকাতা, 11 জুন: আগামী 18 তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্য বিধানসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশন । আর এই অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে সাংবাদিক সম্মেলনে বিধানসভাকে আধুনিক, স্বচ্ছ এবং আমজনতার আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য একগুচ্ছ যুগান্তকারী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু ।

চণ্ডীগড়ে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) জোন-2 সম্মেলন সেরে কলকাতায় ফিরে বিধানসভার অলিন্দে একঝাঁক নতুন সংস্কারের ব্লু-প্রিন্ট পেশ করেন অধ্যক্ষ । এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল আগামী 100 দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন বা 'ই-বিধানসভা' (E-Vidhan Sabha)-য় রূপান্তর করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং এই আসন্ন অধিবেশন থেকেই কক্ষের সমস্ত কার্যবিবরণী সরাসরি সম্প্রচার করার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ।

স্পিকার জানান, চণ্ডীগড়ের ওই সম্মেলনে দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাবের মতো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের আটটি রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষরা আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । সেখানে 2047 সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গঠনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য এবং এই যাত্রায় আইনপ্রণেতাদের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে । বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার, সাইবার নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় দেশের সমস্ত আইনসভাকে আরও তথ্যভিত্তিক, আধুনিক ও নাগরিকবান্ধব করার তাগিদ অনুভব করেছে সব পক্ষই ।

সম্মেলনের মূল বক্তব্যকে প্রতিধ্বনিত করে স্পিকার বলেন, "গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব যত বাড়বে, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন তত দ্রুত ত্বরান্বিত হবে । অধিকার এবং কর্তব্যকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে রেখেই আমাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ।"

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য বিধানসভাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করার প্রক্রিয়া যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হচ্ছে বলে জানান স্পিকার । ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি কেন্দ্রীয় সমঝোতা স্মারক বা 'মউ' (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ দেশের 33 নম্বর রাজ্য হিসেবে এই ডিজিটাল তালিকায় সগৌরবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । নতুন এই ই-বিধানসভা ব্যবস্থার ফলে বিধানসভার দৈনন্দিন কাজে কাগজের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে । বিধায়কদের সামনে থাকবে আধুনিক ট্যাব । সাধারণ মানুষ সরাসরি মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিধানসভার সমস্ত প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক দেখতে পাবেন, নিজের এলাকার বিধায়কদের সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শও পাঠাতে পারবেন ।

স্পিকার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমরা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি যে, আগামী 100 দিনের মধ্যে এই 'ই-বিধানসভা'র কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করব । এর ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা ও গতি বহুগুণ বাড়বে, তেমনই সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের দূরত্ব এক ধাক্কায় অনেকটাই মুছে যাবে ।"

বিধানসভার এই প্রযুক্তিগত ও কাঠামোগত ভোলবদলের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের গুণগত মানোন্নয়নেও বিশেষ জোর দিচ্ছেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু । তিনি উদ্বেগ ও আশার মিশ্রণ ঘটিয়ে জানান, বর্তমান বিধানসভায় প্রায় 200 জনেরও বেশি এমন বিধায়ক রয়েছেন, যাঁরা একেবারেই নতুন এবং সংসদীয় রীতিনীতি, বিধি ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে । এই খামতি দূর করতে বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার পরপরই নবীন বিধায়কদের জন্য দুই দিনব্যাপী একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির বা ওর্য়াকশপের আয়োজন করা হচ্ছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ স্পিকার এবং সংসদীয় বিশেষজ্ঞরা এই শিবিরে এসে নতুন বিধায়কদের সংসদীয় আচরণের পাঠ দেবেন ।

বিধানসভাকে আমজনতার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার অঙ্গ করে তুলতে আরও কিছু অভিনব উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন স্পিকার । আগামী 18 তারিখের অধিবেশনে আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুল থেকে 100 জন ছাত্রছাত্রীকে বিধানসভার কার্যপ্রণালী সরাসরি দেখার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । এর পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা বাড়াতে 50 জন প্রবীণ নাগরিক এবং ল' কলেজের পড়ুয়ারাও বিভিন্ন দিনে দর্শকাসনে উপস্থিত থেকে অধিবেশনের সাক্ষী থাকবেন ।

শুধু তাই নয়, সুপ্রাচীন এই ঐতিহাসিক বিধানসভা ভবনের নিজস্ব সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ামটি, যা এতদিন মূলত গবেষকদের ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাও এবার সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে খুলে দেওয়া হবে । বিধানসভার অলিন্দে বিভিন্ন সময়ে নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মানুষের সঙ্গে আইনসভার সংযোগ আরও নিবিড় করার রূপরেখাও তৈরি করা হচ্ছে ।

আসন্ন বাজেট অধিবেশনের অন্যতম বড় আকর্ষণ হতে চলেছে এর লাইভ স্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ণ সম্মতি ও আলোচনার মাধ্যমেই এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্পিকার । একইসঙ্গে বিধানসভার সাংবাদিক মহলের দীর্ঘদিনের কিছু পরিকাঠামোগত অভাব-অভিযোগ সুবিন্যস্ত করতে সাংবাদিকদের কাছ থেকে লিখিত পরামর্শ চেয়েছেন তিনি ।

প্রাচীন ও জনাকীর্ণ এই হেরিটেজে সংবাদমাধ্যমের কাজের পরিবেশ কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, তা নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়ে স্পিকার বলেন, "জনতাই আমাদের শেষ কথা । সংবাদমাধ্যমের অবাধ সুযোগের মধ্যে দিয়ে বিধানসভার প্রতিটি কাজ যাতে স্বচ্ছভাবে বাংলার ঘরে ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান দায়বদ্ধতা ।" এই নির্দেশিকা ও সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই বিধানসভার সচিবালয়কে সমস্ত রকম প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

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FULLY PAPERLESS E VIDHAN SABHA
STATE BUDGET SESSION
রথীন্দ্রনাথ বসু
ই বিধানসভা
SPEAKER RATHINDRA BOSE

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